Вступить в права

Действие водительских прав, которые разрешили не менять во время пандемии, 31 декабря неминуемо истекает. В связи с этим многие автолюбители в начале декабря активизировались, рассчитывая все-таки успеть обзавестись до конца года новыми водительскими удостоверениями. А можно ли пройти медкомиссию для замены водительского удостоверения и подать документы за один день? Корреспондент «Псковской правды» был вынужден проверить это на себе и готов поделиться нюансами.

Миссия провалена?

Так вышло, что срок действия моих водительских прав закончился именно в тот период, когда все учреждения были закрыты на карантин из-за коронавируса. А, как мы помним, президент продлил действие таких удостоверений до 31 декабря. Прекрасно, решил я, вот сейчас дождусь, когда пандемия закончится, и поменяю. Но кто же знал, что коронавирус покидать Россию быстро не собирается. И вот на календаре неожиданно возник декабрь, а значит, откладывать дальше замену прав уже нельзя. При помощи друзей и интернета я определил порядок действий и решил, что всю операцию можно провернуть всего за один день, если, конечно, сильно повезёт. Оказалось, что начать нужно с похода в организацию на улице Рокоссовского, 34а, которая занимается проведением медицинской комиссии, чтобы там оформили карточку и выдали бланк, затем пройти психиатра и нарколога, а уже потом вернуться непосредственно на комиссию. Вот в первом пункте и пошло всё не так. Женщина в регистратуре посмотрела на мою прописку в деревне Родина и заявила, что перед походом в психоневрологический и наркологический диспансеры на улице Чудской, 4 мне нужно добыть справки в поликлинике Псковского района на улице Школьной, 24. Толкового ответа на вопрос «зачем?» я не получил. И решил перепроверить информацию в медучреждениях, куда меня отправили. И в поликлинике и в диспансерах мне подтвердили, что финальную справку выдают на Чудской, а до этого нужно получить одобрение на Школьной, где врач принимает по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 13:00. На календаре был вторник, а значит план «успеть за один день» провалился.

Справка «на память»

Утром в среду я стоял у регистратуры районной поликлиники, не понимая вообще, куда нужно бежать. Правда, кроме меня там находились ещё человек сто, которые непрерывно кашляли, чихали и сморкались. Поэтому спросить что-то без очереди в регистратуре шансов не было никаких.

Но первая попавшаяся женщина в белом халате посоветовала не ждать и пойти к секретарю поликлиники. Уже оттуда меня направили в кассу, а затем — к врачу. Беседа с медиком заняла пару минут, но потом начался новый квест. Сначала нужно было добыть третью печать в справку в другом кабинете, потом — спуститься в цоколь в кассу за квадратным штампом, затем — подняться в очередной кабинет на втором этаже уже за круглым штампом. Ура! Справка получена всего чуть больше чем за час. Приехал в диспансеры на Чудскую, об очередях в которых ходят легенды. У окошка регистратуры встретил мужчину, с которым до этого бегали по кабинетам на Школьной. Это меня ещё раз убедило в том, что делаю всё правильно, а не занимаюсь какой-то ерундой, проходя дважды одних и тех же врачей.

Здесь всё было более менее понятно: регистратура психоневрологического диспансера на втором этаже, касса на третьем, кабинет психиатра снова на втором этаже. Чудо — к врачу я всего-то четвёртый! Но когда передо мной оставался только один человек, врач вышла минут на 25. За это время в узком коридоре скопилось человек 20. Какая уж тут социальная дистанция, на ногу бы не наступили. Врач вернулась и начала приём своих непосредственных пациентов. Большинство же в очереди такие, как и я — желающие получить или заменить водительские удостоверения. В ожидании «обсудили с мужиками» как же сдать документы на замену прав: никаких рабочих вариантов ни у кого не было. Тут из кабинета вышла медсестра, которая собрала у всех документы и через пару минут вынесла их с уже проставленными штампами. Оставалось пройти только наркодиспансер. Здесь было всё очень быстро, я успел преодолеть цепочку из регистратуры, врача и женщины с финальным штампом без очереди, пока мои «товарищи по несчастью» поднимались с этажа психоневрологического диспансера. Примерно к 12:30 у меня на руках были все нужные справки. К 16:00 приехал на медкомиссию на Рокоссовского. Но когда я оказался у терапевта и с гордостью разложил перед ним все добытые в течение дня бумажки, он спросил: «А зачем у вас две одинаковые справки от психиатра и нарколога?» В смысле - зачем??? Я же весь вторник потратил на выяснение, зачем мне две справки и можно ли как-то обойтись одной! И вот, на финальном этапе выясняется, что по прописке мне действительно нужно было пойти в районную поликлинику, но справки оттуда вполне достаточно. «Возьмите одну на память», - пошутил терапевт.

Получается, что около полутора часов из своей жизни и 300 рублей я потратил в пустую. И в такой ситуации оказался не один.

Повезло?

Получив, наконец, финальный бланк о прохождении медосмотра, решил на удачу поехать в Многофункциональный центр на улице Белинского, 77а. Большой надежды на то, что мне удастся подать документы, у меня не было. Во-первых, на часах уже 17:00, во-вторых, как мне сказали по телефону в МФЦ, запись только в электронном виде и ближайший день — 17 декабря. Получается, что 31 декабря мои права «превратятся в тыкву», а новые я получу только после праздников в январе. Такой вариант не слишком устраивал. В общем решил, что хотя бы госпошину заплачу в МФЦ, а потом попытаю счастья в ГИБДД.

Но случилось чудо: администратор выдала талончик и через минуту меня пригласили на оформление документов. Прямо там я оплатил картой госпошлину, оставил электронную подпись и сфотографировался на права. Минут через 10 я уже садился в машину с «чувством выполненного долга». Теперь осталось подождать 15 рабочих дней и забрать новенькие права там же, в МФЦ.