«Найден. Жив»

Псковский отряд «ЛизаАлерт» появился после поисков 3-летней Вари Поповой в Кеби. Именно этот случай побудил неравнодушных псковичей создать полноценный отряд в регионе, чтобы, пройдя обучение у добровольцев из Москвы и Санкт-Петербурга, эффективнее проводить поиск. О том, как создавался отряд, кого туда принимают и какие успешные операции уже провели псковские «лисы» (таким позывным обычно пользуются пешие поисковые группы), рассказал региональный представитель движения «ЛизаАлерт» Евгений Рудый. На сегодня псковский отряд насчитывает 107 добровольцев. Среди них — спортсмены, ребята, которые занимаются туризмом или ориентированием, офисные работники, домохозяйки, таксисты, пенсионеры. - Добровольцем может быть кто угодно. Это просто люди, которые хотят помогать, - говорит Евгений Рудый.– Главное — человек готов помогать. Помощь нужна даже в том, чтобы распечатать листовки и расклеить их по городу. Желание помочь – это уже повод, чтобы нам написать: «я хочу, могу и готов». Важен лишь один критерий – доброволец должен быть совершеннолетним.

Специфика поиска

Численность измеряется обученными поисковиками. Обучением на первых этапах занимался курирующий нас регион — Санкт-Петербург. - Там ребята опытные, обучили нас владению радиосвязью, навигатором, ориентированию на местности – работе с компасами, картами, правилам расклеивания ориентировок в городе. Также небольшую группу ребят спасатели и инструкторы из Санкт-Петербурга обучили первой помощи и правилам эвакуации. Потому что мало найти — нужно еще и вытащить человека из леса, так как его состояние может быть разным. Кроме того, проводятся разные вебинары, zoom-совещания и встречи, где тоже рассказывают о специфике поисково-спасательных работ, - рассказал Евгений.

Со снаряжением тоже помогли добровольцы из Санкт-Петербурга. Но постепенно к оснащению отряда присоединились и неравнодушные люди, которые присылали рации, аккумуляторы, пачки бумаги, скотч. Крупная международная компания, которая поддерживает поисковое движение «ЛизаАлерт» по всей России, узнав, что в Псковской области создается отряд, решила его поддержать и передала оборудование на крупную сумму. У псковского отряда есть так называемый тревожный канал, куда попадает информация о пропавших и о том, что готовится выезд. - Зачастую такие сигналы поступают ближе к ночи. Бывает будний день, бывает — выходной. Но не все 107 человек из нашего отряда резко подрываются и куда-то едут. Обычно на поиск выезжает от 10 до 20 человек. И просто так послать добровольцев мы тоже не можем. С ними должен поехать старший поисковой группы – человек, который берет на себя ответственность по ведению группы в лесу. Он следит за безопасностью, а также за тем, чтобы никто не был сверхуставший. Потому что эффективность уставшего поисковика практически равна нулю. На счету нашего отряда уже есть один «Найден. Жив». Ребята нашли в лесу заблудившегося грибника. Выезжали в ночь, искали, и уже под утро, возвращаясь обратно, решили последний раз покричать, позвать. Услышали отклик и спасли.

- Хорошо, когда люди находятся живыми. Если к нам быстро обратились и заблудившийся человек остается на связи, мы точно определяем район поисков — 5-10 квадратных километров лесного массива. А если прошло 2-3 дня, и человек все это время мог идти, то уже сложно сказать, куда он забрел. Ситуации бывают абсолютно разные. К сожалению, были поиски и с печальным исходом, - отмечает Евгений.

Кого и как ищут

Обычно поисковики в лесу работают на отклик: зовут и ждут в ответ звук, не характерный для леса. Это может быть стук по дереву, звон ключей, если человек не способен кричать. Иногда работают «на прочёс»: идут линией от 3 до 5 человек и осматривают каждый метр. - С помощью специальной программы пишется наш след (трек), и по нему можем понять, точно ли мы закрыли данный участок леса. На задачу уходит много времени. Минимум пять часов, если идеальный лес: моховая подстилка и высокие сосны. Но если там бурелом, переплетенные ветки – тогда приходится сложнее, - говорит поисковик.

ВАЖНО В лес нужно надевать такую одежду, чтобы тебя сразу было видно. Поэтому у псковского отряда будут толстовки оранжевого цвета. Кроме того, это – официальный «цвет» отряда, единый стандарт во всех регионах, где присутствует отряд.

Иногда во время поисковых операций используются и квадрокоптеры: - У нас были случаи, когда добровольцы из Санкт-Петербурга использовали квадрокоптеры. Пролетая по заданному маршруту, квадрокоптер останавливается и делает фотографии. Потом специально обученные люди сидят и каждый снимок просматривают. С вертолетами пока лично у нас поиска не было, но такая практика есть. Поэтому если вы потерялись в лесу, найдите более-менее свободную полянку, сядьте, разведите костер — грейтесь и никуда не уходите. Вас, скорее всего, уже ищут. В городе поиски проходят по разным алгоритмам. Если это так называемые «бегунки» — ребята, которые сбежали и не хотят быть найденными, поиск проходит тихо. Поисковики работают совместно с полицией, с родственниками и обычно находят сбежавших из дома подростков. Если же потерялся пожилой человек, то применяются другие методы. Добровольцы расклеивают ориентировки и формируют небольшие группы по 2-3 человека, которые закрывают свои задачи в городе. Параллельно идет прозвон больниц, учреждений, психоневрологических диспансеров. Также работаем с полицией. Уже есть обученные ребята, постоянные активисты. Но помощи никогда много не бывает. Мы можем сформировать три или четыре группы и отправить их в лес на поиск, но если их будет восемь или десять — это будет гораздо эффективнее и гораздо быстрее. Особенно нужна помощь в районах.