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Крутой маршрут

Псковские спортсменки принимают участие в международной эстафете инвалидов-колясочников

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Наталья Баранова
23 июля 2020 года, 13:07
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Международная эстафета инвалидов-колясочников «Дорога памяти», стартовавшая сегодня, 23 июля, посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам акции — активным молодым людям с инвалидностью - предстоит пройти по маршруту Москва - Наро-Фоминск – Дмитров – Ржев - Санкт-Петербург – Кронштадт - Гатчина – Москва. В проекте принимают участие представители России и Белоруссии.

Каждый из участников — а их несколько десятков — имеет достижения в разных сферах жизни. Псков представляют спортсменки с ограниченными возможностями Вера Курбанова и Дарья Матвеева. Наши девушки активно занимаются пауэрлифтингом, завоевывали медали на крупных чемпионатах.

Команда участников Международной эстафеты стартовала от Вечного огня в Москве 23 июля в 11 часов. В каждом городе участники проведут официальные мероприятия у мемориалов воинской славы, проедут колонной на колясках по улицам, встретятся с ветеранскими и молодежными организациями, выступят с концертами перед местными жителями. Между городами участники эстафеты передвигаются на автобусе.

- Это акция протеста против насилия и войн, от которых страдает мирное население, это проявление силы воли, это победа человеческого духа над жизненными невзгодами, это горячее желание людей с инвалидностью видеть мир без границ, - так говорят об эстафете организаторы акции общественная организация «Ассоциация инвалидов «Аппарель».

- Давно сотрудничаю с организацией «Аппарель». Они каждый год устраивают всевозможные мероприятия и зовут с собой из разных городов России и не только России участников. Когда мне предложили поучаствовать а акции, я с радостью согласилась и позвала за компанию подругу, - рассказывает Вера Курбанова. - Стартовали с отличным настроением и уверены - впереди много интересного!

Крутой маршрут
Вера умница и красавица
Фото из личного архива Веры Курбановой

Вера Курбанова очень активная и талантливая девушка, за ее плечами не только спортивные старты, но и конкурс красоты. «Псковская правда» писала о ней не раз. Даже в период карантина Вера приняла участие в популярном флэшмобе и изобразила героиню известной картины. Дарья Матвеева в Псков переехала недавно, но быстро освоилась и нашла новых друзей.

- Мое детство прошло в Себеже. Я занимаюсь спортом, люблю быть активной и не могу долго находится дома, - рассказывает о себе Дарья.

Крутой маршрут
Еще одна красивая и талантливая участница эстафеты
Фото из личного архива Дарьи Матвеевой

У международной эстафеты есть и другие благие цели. Организаторы хотят привлечь внимание к проблемам ветеранов и инвалидов, вовлечь людей с ограниченными возможностями в волонтерское движение, а также популяризировать и развивать туризм среди инвалидов-колясочников.


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