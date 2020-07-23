Крутой маршрут

Международная эстафета инвалидов-колясочников «Дорога памяти», стартовавшая сегодня, 23 июля, посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам акции — активным молодым людям с инвалидностью - предстоит пройти по маршруту Москва - Наро-Фоминск – Дмитров – Ржев - Санкт-Петербург – Кронштадт - Гатчина – Москва. В проекте принимают участие представители России и Белоруссии.

Каждый из участников — а их несколько десятков — имеет достижения в разных сферах жизни. Псков представляют спортсменки с ограниченными возможностями Вера Курбанова и Дарья Матвеева. Наши девушки активно занимаются пауэрлифтингом, завоевывали медали на крупных чемпионатах.

Команда участников Международной эстафеты стартовала от Вечного огня в Москве 23 июля в 11 часов. В каждом городе участники проведут официальные мероприятия у мемориалов воинской славы, проедут колонной на колясках по улицам, встретятся с ветеранскими и молодежными организациями, выступят с концертами перед местными жителями. Между городами участники эстафеты передвигаются на автобусе.

- Это акция протеста против насилия и войн, от которых страдает мирное население, это проявление силы воли, это победа человеческого духа над жизненными невзгодами, это горячее желание людей с инвалидностью видеть мир без границ, - так говорят об эстафете организаторы акции общественная организация «Ассоциация инвалидов «Аппарель».

- Давно сотрудничаю с организацией «Аппарель». Они каждый год устраивают всевозможные мероприятия и зовут с собой из разных городов России и не только России участников. Когда мне предложили поучаствовать а акции, я с радостью согласилась и позвала за компанию подругу, - рассказывает Вера Курбанова. - Стартовали с отличным настроением и уверены - впереди много интересного!