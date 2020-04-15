Связанные одной маской

Коронавирус стал небывалым вызовом для целых стран, потребовавшим перестроить их внешнюю и внутреннюю политику, экономику, социальную сферу, подходы к распространению информации. На уровне российских регионов сейчас идут аналогичные процессы: субъекты Федерации ищут рецепты жизни в новых условиях. Псковская область не является в этом плане исключением. «Псковская правда» изучила публикации российских СМИ об антикоронавирусных мерах, предпринимаемых местными властями, и сравнила их с ситуацией в нашей области.

С учетом особенностей

Владимир Путин не только объявил о продлении «больших каникул» до конца месяца, но и заявил о наделении региональных властей дополнительными полномочиями по определению набора необходимых мер для конкретного субъекта РФ. «Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать», - пояснил президент. В своем телеобращении к россиянам 2 апреляне только объявил о продлении «больших каникул» до конца месяца, но и заявил о наделении региональных властей дополнительными полномочиями по определению набора необходимых мер для конкретного субъекта РФ. «Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать», - пояснил президент. Этот процесс поиска оптимального варианта, зачастую методом проб и ошибок, немедленно начался. Причем кое-где – даже раньше, чем глава государства призвал субъекты взять «короновирусного суверенитета» столько, сколько смогут «переварить».

Так, в Татарстане еще 1 апреля ввели жесткую самоизоляцию и систему SMS-разрешений на выход из дома два раза в неделю. Для получения пропуска нужно отправить на специальный номер сообщение ФИО, данными паспорта и адресом человека. Причем разрешение может быть дано только по девяти поводам: посещение суда, доставка ребенка в детсад, поездка к врачу, участие в похоронах, получение паспорта, выезд на дачу, посещение банка или почты, оказание помощи нетрудоспособным родственникам и переезд на новое место жительства. За нарушение правил физическим лицам грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам - от 50 до 150, юридическим - от 200 до 500 тысяч. 12 апреля эти правила были дополнительно ужесточены. Правда, сократилось количество данных, которые надо указывать в SMS, и добавилась десятая цель для выхода из дома: посещение Пенсионного фонда или многофункционального центра. Карелия 29 марта стала первым из российских регионов, где из-за коронавируса полностью остановили работу общественного транспорта. Серьезные ограничения работы пассажирских маршрутов ввели в большинстве субъектов РФ. В Пензе, к примеру, автобусы заменили маршрутками, в Рязани ввели максимально разрешенное количество пассажиров в салоне. А в Калининграде и вовсе продолжили работать всего несколько автобусов. В некоторых субъектах РФ ограничили продажу алкоголя. В той же Карелии 31 марта время торговли спиртным сократили до промежутка с 10:00 до 14:00. Правда, уже 8 апреля прибавили еще два часа – до 16:00. Местные власти объяснили это тем, что в алкомаркетах стали скапливаться слишком большие очереди, сами по себе способные стать благотворной средой для распространения инфекции. В столице Якутии, а также в двух районах республики, торговлю алкоголем запретили полностью. В Забайкальском крае сперва запретили розничную продажу спиртного на всей территории региона, но уже 6 апреля отменили эту меру. Практически повсеместно было введено ограничение на передвижение между регионами и внутри них. Дальше всех в этом вопросе зашли власти Чечни. С 5 апреля там полностью закрыли границы, сделав исключение только для медицинских и продовольственных грузов. Ранее был ограничен въезд в Грозный и запрещено движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах республики с 20:00 до 8:00. А в Сочи передвижение на личном транспорте возможно только со спецпропуском. В Псковской области режим жесткой самоизоляции граждан был введен 13 апреля, когда региональные власти убедились, что ужесточение запретительных мер безальтернативно. До 30 апреля граждане обязаны не покидать места своего проживания. Исключением является следование к месту работы, ближайшему магазину или месту оказания услуг, обращение за медпомощью, индивидуальные занятия спортом, выгул животных, вынос мусора, следование к месту проживания членов семьи и месту расположения недвижимости. Однако передвижение по территории региона возможно при осуществлении деятельности, которая не приостановлена указом президента о нерабочих днях, и указом губернатора об ограничительных мерах.

Терпение и труд

Если в первую нерабочую неделю, объявленную президентом, согласно указу главы государства мог работать только самый узкий круг организаций и фирм, в который вошли продуктовые магазины, банки, аптеки и транспорт, то в последующем этот список постепенно расширялся. Поводом для этого были в первую очередь риски для местных экономик: малые и средние предприятия в один голос заявляли, что внезапные «каникулы» грозят им колоссальными убытками и способны убить значительную часть бизнеса в регионах. Кроме того, проблемы возникли и у граждан, которые оказались неспособны решать самые элементарные бытовые проблемы.

Причем, опять-таки, вопрос о том, кому разрешать работать и на каких условиях, в разных субъектах Федерации решался по-разному, в зависимости от местной специфики, ситуации в экономике и, что уж там, усилий отраслевых лоббистов. Так что зачастую в списках «амнистированных» предприятий оказывались не самые очевидные бизнесы. К примеру, в Кемеровской области была возобновлена работа ломбардов, в Крыму открылись табачные лавки и фирмы, оказывающие ритуальные услуги, на Алтае – солярии, в Дагестане – частные охранные предприятия. В Курганской области помимо ломбардов также открылись микрофинансовые организации и турфирмы. Правда, последние – только для возврата средств клиентам. Кроме того, в каждом регионе составлялись списки производственных предприятий, которым разрешено работать. В крупных промышленных центрах в эти списки вошли чуть ли не все сколько-нибудь заметные компании. Так, в Оренбургской области с 6 апреля запустились предприятия нефтепереработки, металлургии, химической промышленности, аграрии, текстильные и фармацевтические производства. А в Башкирии сперва довели количество предприятий с разрешением на работу до, без малого, тысячи, а затем пригрозили сократить их число из-за очередей на проходных открывшихся после простоя заводов. В Псковской области работают организации, выполняющие архитектурные, проектные, инженерные работы, инженерные изыскания, осуществляющие кадастровую деятельность. Запустились обрабатывающие производства и организации по добыче полезных ископаемых. Также разрешена деятельность компаний, оказывающих банковские услуги юридическим лицам. В ограниченном режиме могут работать фотоателье, в экстренных случаях - стоматологи. На улицах индивидуальные тренировки разрешено проводить спортивным клубам и фитнес-центрам. «При неукоснительном соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий» разрешена работа салонов сотовой связи, салонов красоты и парикмахерских. Последние два пункта, кстати, связаны не с заботой о внешнем виде жителей региона. Просто очень быстро выяснилось, что парикмахеры, косметологи и прочие специалисты «по ноготочкам» после закрытия салонов моментально ушли в тень, и стали обслуживать клиентов на дому. А значит – нести куда большую потенциальную угрозу, нежели в официальном зале, где соблюдаются санитарные нормы.

Помощь братьям меньшим

На государственном уровне меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса были введены на прошлой неделе. В перечень отраслей, которым будет оказываться помощь, вошли девять сфер: перевозки, культура и организация и развлечений, спорт, туристический и гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование и негосударственные образовательные учреждения, организация конференций и выставок, а также бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты). Фирмам из этих отраслей обещаны пролонгация срока уплаты налогов, сборов и страховых взносов, отсрочка проверок, кредитные каникулы, беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Кроме того, малый и средний бизнес может рассчитывать на исключение части расходов, связанных с коронавирусом, из базы налога на прибыль. А компании-арендодатели - на обмен скидок по арендным ставкам на скидки по налогу на имущество. Целевую помощь получат компании-экспортеры.

В большинстве регионов, в меру имеющихся у них сил и возможностей, также предложили варианты поддержки для местных предпринимателей. В основном – это льготные займы и льготы и отсрочки по аренде муниципального и государственного имущества. В отдельных субъектах РФ – снижение региональных налогов. Расхожей мерой поддержки в регионах стали мораторий на штрафы и проверки. В Петербурге, чтобы помочь бизнесу, продлили мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов, не соответствующих нормативам. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 8 апреля издал указ о первоочередных мероприятиях по поддержке предпринимательства, в котором прописаны: снижение патентных платежей; снижение налога на имущество и по земельному налогу для арендодателей, которые снизят свои цены в 2020 году; снижение транспортного налога для организаций и ИП, работающих на муниципальных маршрутах. Плательщики единого налога на вмененный доход могут снизить один из коэффициентов в два раза. Муниципалитетам глава региона рекомендовал снизить аренду для предприятий малого бизнеса на 90%, а областной комитет по госимуществу предоставит им отсрочку по арендной плате за землю. Кроме того, отсрочка платежей будет предоставлена предпринимателям и за услуги ЖКХ.

Деньги, овощи, планшеты

Другое важное направление работы – поддержка социально незащищенных категорий граждан, а также всех тех, кто пострадал из-за «коронакризиса»: временно лишился доходов или вовсе потерял работу. На уровне правительства РФ были введены особый порядок оплаты больничных листов из-за карантина, мораторий на начисление штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ, предусмотрены пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет из маткапитала. Кроме того, федеральные власти мониторят наличие в магазинах товаров первой необходимости и разрабатывают законопроект о регулировании розничных цен на лекарства. В ряде регионов, например, в Пензенской области, жителей на время освободили от обязательных взносов на капремонт. В Пермском крае граждане получили годовую рассрочку на оплату вывоза твердых коммунальных отходов.

Малоимущие семьи с детьми, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, которые не подпадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, в некоторых субъектах получат единовременные выплаты, размер которых зависит от возможностей местного бюджета. В Дагестане семьи, в которых воспитываются 4 и более детей, освободили от уплаты транспортного налога. В отдельных регионах социально незащищенным семьям выдавали овощи, хлеб, семена, продуктовые наборы. В богатых субъектах, например, в Татарстане и Свердловской области, многодетным малообеспеченным семьям пообещали бесплатные планшеты для дистанционного обучения. В ряде регионов льготное питание школьников, перешедших на дистанционку, заменили денежными выплатами или продуктовыми наборами. В Иркутской области увеличили размер пособия по безработице, в Калининградской - оставшимся без работы выдали субсидию в 5 тысяч рублей. Для жителей Псковской области все меры соцподдержки автоматически продлены на полгода. Также пролонгированы выплаты субсидий, льгот и социальных пособий. Малоимущие семьи области получат по 5 тысяч рублей, одинокие пожилые граждане - по 3 тысячи. Малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставят продуктовые наборы. Кроме того, губернатор потребовал в индивидуальном порядке рассмотреть ситуации людей, которые ни под какие меры поддержки де-юре не подпадают, но объективно оказались с трудной жизненной ситуации.

Спасибо докторам

Отдельная тема, оказавшаяся в центре внимания в последние недели - поддержка врачей. 8 апреля президент на совещании с губернаторами сообщил, что медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом, будут получать федеральную доплату. Для врачей ее размер составит 80 тысяч рублей в месяц, для медсестер и фельдшеров - 50 тысяч, для младшего медперсонала - 25. Кроме того, доплаты в 50-25 тысяч рублей получат и специалисты скорой помощи: от врачей до водителей. На финансовую поддержку медиков правительство России выделит 50 миллиардов рублей. Еще 640 миллионов будут направлены на перепрофилирование больниц и поликлиник в регионах в связи с необходимостью подготовиться к лечению большого числа инфицированных.

В регионах, впрочем, еще до заявления Владимира Путина начали работу в этом направлении. Так, в Пермском крае медикам анонсировали единовременную выплату в 31 тысячу рублей. В Мордовии врачам обещают по 20, среднему медперсоналу по 10, а младшему по 8 тысяч. В Тульской области в течение трех месяцев врачи будут получать доплату в 5 тысяч. Псковский губернатор Михаил Ведерников, посетив в конце марта инфекционную больницу, заявил, что ее сотрудникам, борющимся с коронавирусом, заработная плата будет увеличена в два раза. Позднее было принято решение распространить эту региональную доплату и на работников других медучреждений: станции скорой помощи, Псковской городской больницы, ставшей основным центром борьбы с коронавирусом, терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, представляющим структуры первичной медпомощи.

Врать не хорошо

Не менее важное направление работы в условиях пандемии - информационная политика, призванная донести до жителей страны объективные данные о ситуации с коронавирусом и не допустить возникновения паники. В масштабах страны развернулась борьба со слухами и фейками на тему коронавируса. Для этого в конце марта Госдума приняла новый пункт в статью Уголовного Кодекса «О распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан» и поправки в статью КоАП, касающуюся «злоупотребления свободой массовой информации».

В результате за распространение фейков об эпидемиях и «других угрожающих жизни населения обстоятельствах» СМИ могут получить штрафы в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей, а если в результате произошла смерть человека, беспорядки или было повреждено имущество, сумма штрафа вырастает до 5 миллионов. Повторное нарушение закона грозит штрафом в 10 миллионов. Физическим лицам за распространение повлекших причинение вреда здоровью человека фейков грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также исправительные и принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Если же в результате распространения ложной информации кто-то погиб, тюремный срок вырастет до 5 лет. Поводом стали многочисленные фейки о коронавирусе, распространявшиеся в регионах: о массовом заражении российских военнослужащих на базах в Сирии, о продлении самоизоляции еще на год, о побеге зараженного вирусом мужчины из больницы на общественном транспорте. Первые уголовные дела уже возбуждены. В нашем регионе из «околокоронавирусных» фейков можно вспомнить лишь ложное сообщение в местном телегам-канале о первой смерти псковича от коронавируса. И то спустя некоторое время там же появилась запись (авторские орфография и пунктуация сохранены – «ПП»): «Проверили и перепроверили информацию. Сообщения, про смертельный случай в городской больнице удалили. Извиняемся».

Информируй об этом

Что же касается объективной информации о положении ситуации с коронавирусом, то зачастую на местном уровне СМИ и граждане вольно или невольно искажают информацию просто потому, что формулировки в официальных сообщениях недостаточно четкие. В итоге «не рекомендовано», к примеру, в новостях или в постах в соцсетях превращается в «запрещено», со всеми вытекающими последствиями. Тем не менее, эксперты отмечают, что информационная политика регионов становится все более профессиональной и взвешенной. Практически в каждом субъекте РФ создан официальный сайт, посвященный борьбе с коронавирусом, работают профильные «горячие линии», в СМИ оперативно поступает важная информация об ограничительных мерах и о распространении инфекции. В Псковской области вдобавок к этим инструментам есть еще два. Во-первых, официальный канал «COVID-19. Псковская область» в Telegram, - мессенджере, из которого черпают информацию местные элиты и наиболее активная часть регионального сообщества. А во-вторых, официальная страница губернатора Михаила Ведерникова в Instagram – напротив, способ наладить коммуникацию с самыми широкими массами населения.