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Общество

Экскрементальный эксперимент

Душевный порыв депутата гордумы разбился об инерцию коммунальщиков

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Наталья Баранова
9 октября 2019 года, 10:15
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Пару лет назад в нескольких районах Пскова появились симпатичные ярко-желтые урны с изображением собаки. В них, по замыслу, хозяева четвероногих должны выкидывать отходы жизнедеятельности своих любимцев. Однако по факту урны наполнялись каким угодно мусором, но только не тем, для чего были предназначены.

Сейчас от нескольких десятков таких урн остались считаные единицы.

— Что, опять жалобы? — устало вздыхает в трубку депутат Псковской гордумы Юлия Пожидаева. — Если опять будут жалобы, мы и оставшиеся уберем.

Экскрементальный эксперимент
Эксперимент с собачьими урнами провалился.
Фото из социальных сетей.
Установка этих урн в городе — личная инициатива Юлии Пожидаевой. Финансы тоже не общественные. На установку этих урн городской бюджет не потратил ни копейки. Да вот проблема — на баланс их брать городское хозяйство не хочет. Вот и стоят урны, переполненные мусором, а на автора хорошей идеи сыпятся жалобы.

— Я лично обращалась к начальнику Управления городского хозяйства Николаю Баринову с просьбой решить проблему с уборкой этих урн, — говорит Юлия Пожидаева. — Он разводит руками, говорит, у меня нет такой статьи, чтобы убирать собачьи экскременты. Я уже махнула рукой, устала бороться с системой. Хотя проблему решить можно, было бы желание. К примеру, управляющая компания «Жилсервис» взяла эти урны себе, и на улице Коммунальной проблем с уборкой этих урн нет.

Получается, сами коммунальщики вставляют палки в колеса развитию комфортной городской среды?

— Изначально идея установить такие специальные урны мне пришла в голову из-за моей подруги, — рассказывает Юлия Пожидаева. — У нее большая собака породы кане-корсо, она за ней убирала на улице, но пользовалась обычными урнами. И однажды за этим занятием ее увидела дворник и закричала: «Наконец-то я поймала того гада, который мне кидает собачье ...... в урну!» Я установила эти урны, потому что мне хотелось, чтобы наш город был чистым, красивым и современным.

Между прочим, не убирать за своим питомцем на улице — это административное правонарушение, за которое положен штраф. Для граждан от тысячи до полутора тысяч рублей, для должностных лиц — от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Такой закон приняло областное Собрание депутатов в 2018 году.

— Требование убирать за своими животными, безусловно, справедливое, но при наличии урн, — говорит владелица собак, преподаватель и волонтер Елена Балыкова. — Я за своими собаками стараюсь убирать по максимуму, но не могу же я пакетик с собачьими экскрементами положить себе в карман.

— Любая работа должна быть оплачена, в том числе и вывоз собачьего мусора, — считает кинолог Олеся Минина. — И платить за это должны владельцы собак. Следовательно, нужен налог на содержание домашних животных, как в любимых многими Америках и Европах. Часть того налога и должна перечисляться в компании по вывозу мусора и уборке города. Ну и, конечно, нужны штрафы для лентяев, которым лень наклониться и собачкины отходы в пакет сложить. А пакетов таких надо вешать с запасом — разберут ведь люди наши для хозяйственных нужд. 

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