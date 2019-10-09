Экскрементальный эксперимент

— Что, опять жалобы? — устало вздыхает в трубку депутат Псковской гордумы Юлия Пожидаева. — Если опять будут жалобы, мы и оставшиеся уберем.

Пару лет назад в нескольких районах Пскова появились симпатичные ярко-желтые урны с изображением собаки . В них, по замыслу, хозяева четвероногих должны выкидывать отходы жизнедеятельности своих любимцев. Однако по факту урны наполнялись каким угодно мусором, но только не тем, для чего были предназначены.

Установка этих урн в городе — личная инициатива Юлии Пожидаевой. Финансы тоже не общественные. На установку этих урн городской бюджет не потратил ни копейки. Да вот проблема — на баланс их брать городское хозяйство не хочет. Вот и стоят урны, переполненные мусором, а на автора хорошей идеи сыпятся жалобы.

— Я лично обращалась к начальнику Управления городского хозяйства Николаю Баринову с просьбой решить проблему с уборкой этих урн, — говорит Юлия Пожидаева. — Он разводит руками, говорит, у меня нет такой статьи, чтобы убирать собачьи экскременты. Я уже махнула рукой, устала бороться с системой. Хотя проблему решить можно, было бы желание. К примеру, управляющая компания «Жилсервис» взяла эти урны себе, и на улице Коммунальной проблем с уборкой этих урн нет.

Получается, сами коммунальщики вставляют палки в колеса развитию комфортной городской среды?

— Изначально идея установить такие специальные урны мне пришла в голову из-за моей подруги, — рассказывает Юлия Пожидаева. — У нее большая собака породы кане-корсо, она за ней убирала на улице, но пользовалась обычными урнами. И однажды за этим занятием ее увидела дворник и закричала: «Наконец-то я поймала того гада, который мне кидает собачье ...... в урну!» Я установила эти урны, потому что мне хотелось, чтобы наш город был чистым, красивым и современным.

Между прочим, не убирать за своим питомцем на улице — это административное правонарушение, за которое положен штраф. Для граждан от тысячи до полутора тысяч рублей, для должностных лиц — от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Такой закон приняло областное Собрание депутатов в 2018 году.

— Требование убирать за своими животными, безусловно, справедливое, но при наличии урн, — говорит владелица собак, преподаватель и волонтер Елена Балыкова. — Я за своими собаками стараюсь убирать по максимуму, но не могу же я пакетик с собачьими экскрементами положить себе в карман.

— Любая работа должна быть оплачена, в том числе и вывоз собачьего мусора, — считает кинолог Олеся Минина. — И платить за это должны владельцы собак. Следовательно, нужен налог на содержание домашних животных, как в любимых многими Америках и Европах. Часть того налога и должна перечисляться в компании по вывозу мусора и уборке города. Ну и, конечно, нужны штрафы для лентяев, которым лень наклониться и собачкины отходы в пакет сложить. А пакетов таких надо вешать с запасом — разберут ведь люди наши для хозяйственных нужд.