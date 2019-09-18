Угроза века

Экологическая угроза — борщевик по-другому и назвать нельзя. Растение, с которым лет 20 назад мало кто встречался, теперь известно каждому не понаслышке. Посягает чудовище не только на сельхозугодья, но и на городскую черту. И с каждым годом все сильнее.

ВОССТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Борщевик Сосновского в 60-е годы распространялся колхозами как уникальное растение для корма скота. Об этом писала «Псковская правда» уже в 1964 году, назвав его «культура-богатырь». Затем высаживали огромные растения и вдоль дорог как естественные ограждения, чтобы животные не выбегали на дорогу. Но что-то пошло не так. Оказалось, что борщевик коровы едят неохотно, а если и едят — то у них становится горьким молоко и мясо и рождается мутированное потомство. А еще — борщевик с чудовищной быстротой дичает и заполоняет собой все вокруг. И да, вывести его невероятно сложно: он не боится ни жары, ни холода, вырастает до трех метров в высоту, его корни уходят на два метра в глубину. В общем — шансов почти никаких. После перестройки борщевик успешно захватил брошенные колхозные земли. По дорогам и рекам стал осваивать новые территории. Чтобы понять, насколько серьезно с борщевиком обстоит ситуация в Псковской области, хотелось бы взглянуть на статистику распространения этого сорняка. Но, к сожалению, открытых данных нет. Цифры очень неточные, в разное время попавшие в СМИ. Если в 2014 году борщевик в Псковской области заполнил 7,5 тысяч гектаров земли, то в 2016 уже 10 тысяч. На дворе 2019 год, и борщевик уже заполнил, по данным комитета по сельскому хозяйству, 20 тысяч гектаров земли. Почему так происходит? Потому что большинство земли у нас пустует и не обрабатывается. Бесхозные земли нерадивых хозяев быстро прибрал к рукам борщевик. Псковские власти пытались бороться с поработителем хотя бы в черте города, на 2014 — 2018 гг. была принята программа по борьб­е с б­орщевиком на терри­тории Пскова. Пл­анировали потратить на искоренение сорняка 32 600 000 рублей. «На территории МО «Город Псков» борщевиком Сосновского засорено более 100 га земель. Борщевик снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории муниципального образования «Город Псков» показывает, что через пять-семь лет до 30 % земель может быть засорено борщевиком. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность», — писали составители программы. Однако в 2015 году программу свернули. В итоге к 2019 году в Пскове заросло борщевиком 277 гектаров — почти в три раза больше, чем к началу программы. «Псковская правда» направила запрос городским властям с вопросами о том, что успели сделать и сколько потратить. На момент подготовки публикации ответа мы пока не получили.

НЕРАВНАЯ БОРЬБА

Насколько сильно мешает борщевик сельскому хозяйству в Псковской области и как с сорняком борются наши аграрии, «Псковская правда» выяснила, позвонив в несколько хозяйств. СПК «Смена» в Пушкиногорском районе занимается разведением крупного рогатого скота, выращиванием кормов и зерна. — Мешает борщевик, много его у нас! — сообщила бухгалтер хозяйства Светлана Ефимова. — Около фермы на летнем выпасе птицы его разносят. Каждый год нанимаем людей, которые вырубают его специальными секирами. Химикатами нельзя землю обрабатывать, у нас тут скот рядом. Но распространяется борщевик ужасно быстро! Много его и на частных огородах: где борщевик появляется, мы его выкапываем да солью присыпаем. Коровы борщевик едят, но раньше его в силосные ямы закладывали, прежде чем коровам давать. От борщевика молоко у них становится горьким, еще и сами коровы вымя себе обжигают.

Лично с борщевиком борюсь. В деревне Селихново, где я живу, вырос тут один куст — я с ним уже три года борюсь, пока с переменным успехом. Бороться надо, иначе эта зараза дальше пойдет распространяться. Он же во время созревания семян выстреливает ими на 15 метров — я изучал это растение, знаю. В первый год подождал, когда борщевик зацветет, срезал цвет, в пакет и сжег. На следующий год купил химикаты, потравил. Но снова росток потянулся! Обрезал. Недавно вот проезжал мимо, смотрю — снова листья в кустах виднеются.

Николай Щураков, директор Пушкиногорского маслосырзавода

Мешает борщевик, конечно! И в посевах на полях попадается, но там мы его или скашиваем, или поля химически обрабатываем. А очень мешает там, где объекты: возле ферм, мехмастерских, под техникой, зернотоком. Туда не загнать технику для обработки химикатами, поэтому приходится бороться с ним вручную. Раньше мы обращались в Россельхозцентр, а сейчас сами купили такой же опрыскиватель, защитный костюм, пробуем самостоятельно.

Александр Ножка, главный агроном агрофирмы «Победа»

Александр Ножка работает в «Победе» с 2001 года. И с тех пор прогноз по борщевику не становится утешительнее: — Я еще лет пять-семь назад на одном из семинаров поднимал проблему борщевика, мол, если не заняться им, он будет везде. Но пока им так никто всерьез и не занялся. Я уже наблюдаю, как в некоторых населенных пунктах борщевик растет у школ и детских садов, это же просто опасно, дети обожгутся! Нужна гос­программа с финансированием, у тех же самых волостей денег своих нет. И бороться с ним нужно всем миром. Потому что, если я обрабатываю землю от борщевика, а сосед нет, какой толк, если борщевик с его участка будет у меня? Надо объединяться волостям, подворьям, частным хозяйствам, соседям. Только все вместе мы сможем справиться с этой напастью.

НУЖЕН КОНТРОЛЬ

— Да, борщевик Сосновского уже можно назвать экологической проблемой региона, — подтверждает Елена Вербицкая, замруководителя Псковского филиала Россельхозцентра по вопросам защиты растений. — Каждый год он отвоевывает примерно 10 % новых площадей. На территории хозяйств, которые ведут сельскохозяйственную деятельность, борщевик уничтожается при химпрополке вместе с остальной сорной растительностью. Борщевиком зарастают бесхозные земли. Бороться с ним надо комплексно, начиная с мониторинга земель и заканчивая химической обработкой. Елена Вербицкая уверена в необходимости ужесточения административной ответственности за бездействие собственника, на землях которого произрастает борщевик. А также в необходимости контроля работ по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом. Применение химии необходимо проводить только после предварительного обследования территории, в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10. Строго соблюдая регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности. Например, запрещено использовать пестициды на территории школ, детских садов, медучреждений и общепита. Запрещено использовать химикаты на расстоянии менее 300 метров от водных объектов и менее 50 метров от жилых домов. Категорически запрещено использовать химикаты в местах водоохранных зон и водозаборов. То есть там бороться с борщевиком можно только механическим способом. Необходимы и новые химикаты, имеющегося ассортимента для работы в населенных пунктах недостаточно. Необходимо привлечение ученых и экологов для разработки новых высокоэффективных экологически безопасных методов борьбы с борщевиком.

ДЕНЬГИ НА БОРЩЕВИК

По данным волостей, на весну 2019 года борщевик занял территорию в 20 тысяч гектаров. В этом году в области власти разработали специальную программу по борьбе с борщевиком и выделили на ее реализацию в региональном бюджете 5 миллионов рублей. Землю районы обрабатывают самостоятельно: или химикатами, или вырубают и выкапывают, а потом мы им возвращаем 50 % от стоимости затрат.

Николай Романов, председатель областного комитета по сельскому хозяйству

Программа действует только первый год, но Николай Романов надеется, что ее продлят. Многое зависит от активности районов. Чем больше они проведут обработку от борщевика в этом году и чем больше будет заявок на финансирование, тем вероятнее будет возможность запланировать на следующий год еще большую сумму.

ОБРАТИЛИСЬ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Депутаты областного Собрания тоже озадачились, как бы «намекнуть» правительству о необходимости разработать программу по борьбе с борщевиком. Об этом рассказал депутат и директор ОАО «Красное Знамя» Андрей Козлов:

В нашем хозяйстве борщевика нет, потому что мы земли обрабатываем. Но у нас в области много земель «ничейных». Проблема еще в том, что борщевик можно искоренять несколько лет, а он все равно будет появляться — семена могут в земле пролежать до 12 лет и потом прорасти! А ведь борщевик не так давно, лишь в 2015 году, исключили из реестра культурных растений и признали сорняком.

Андрей Козлов,

депутат и директор ОАО «Красное Знамя»

В феврале этого года по инициативе Андрея Козлова областные депутаты поддержали постановление Совета Республики Татарстан о необходимости разработки госпрограммы по борьбе с борщевиком. Свой ответ-поддержку направили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. — Сами понимаете, если приходит обращение с одного региона — это проблема одного региона. А если приходят обращения с трех-четырех регионов, то уже можно говорить об общенациональной проблеме. Пока ответа не поступило, — рассказал Андрей Козлов. — Но надеемся, что через какое-то время правительство обратит внимание на разработку такого проекта. Хочется узнать, а как наши читатели борются с борщевиком на своих участках и удается ли его победить? Присылайте свои истории, советы, фотографии. Давайте подсказывать друг другу, все вместе будем бороться с зеленым чудовищем.