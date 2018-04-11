Машина времени: 1964 год

Что псковичи хранят на балконах, почему улица Алмазная получила такое название, какой фильм снимают в Печорах и какой членский билет надо иметь для покупки корма рыбкам.

Константин Циолковский в своей повести «Вне земли» предсказал полет в космос коллектива (целого коллектива!) ученых в 2017 году — к столетию установления советской власти. Но уже сегодня его внук, А. В. Костин с трепетом держит в руках этот уникальный экземпляр книги и с гордостью отмечает, что прошло менее полувека, на дворе не 2017, а 1964 год.

КУЛЬТУРА БОГАТЫРЬ

А как позже станет известно всей России, космонавтам в рейсе снится «зеленая, зеленая трава». Какая же трава могла сниться тем, кто выходил на орбиту в 1964 году? Возможно, борщевик Сосновского! «Конечно, эта культура еще не так распространена по колхозам и совхозам области, но уже можно смело утверждать, что за нею большое будущее. Борщевик через три-четыре года наверняка станет в хозяйствах Псковщины одним из важных источников создания запасов сочных кормов», — предрекали в 1964 году. Осенью 1962 года учебное хозяйство Псковского сельхозтехникума посеяло всего 20 граммов этой бесценной культуры, но уже в 1964 году планируется засеять аж 10 гектаров земли! Особенностью борщевика является его бурная энергия роста. Учитывая то, что это многолетняя культура, способная расти на одном участке земли 7-8 лет, разводившие ее агрономы представляли, насколько дешев будет силос. И даже вообразить себе не могли, как будут страдать от засилья борщевика следующие поколения.

ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ДОМЕ

Если вы полагали, что на освоении космоса и борщевика наука остановилась, то сильно ошибаетесь. Недавно в редакцию заглянул хмурый гражданин и, представившись специалистом в области балконоведения, начал высказывать неудовольствие относительно использования горожанами своих балконов. Более того, балконовед принес с собой фотоснимки балконов дома на улице Гоголевской, 22. Редакция заинтересовалась этими балконами, хозяева которых (по словам все того же специалиста узкой области) используют их в качестве сараев.

Свою первую круглую дату — 10 лет — отпраздновал Псковский машиностроительный завод! Взгляните на карту нашей Родины. Проведите мысленно линии, соединяющие Псков с теми городами Советского Союза, куда идет продукция машиностроителей. Сибирь и Прибалтика, Средняя Азия и Закавказье, Москва, Ленинград, Одесса, Новосибирск… Механизмы для деревообрабатывающей и текстильной промышленности, сельхозмашины, запчасти и многое другое с маркой ПМЗ знают более 20 городов страны и 30 государств мира.

ПСКОВИЧИ НА СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

На этом достижения культуры, разумеется, не остановились. В Большом Театре Союза ССР состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию Первого Интернационала. Псковичи отыграли картину из спектакля «Дочь России» по пьесе великолукского писателя Чередниченко. А полную запись концерта все жители области с интересом наблюдали с голубых экранов.

В ПЕЧОРАХ ИДУТ СЪЁМКИ НОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИНОКАРТИНЫ

А для тех, кому театр кажется слишком скучным, «Ленфильм» готовит художественный фильм с Печорами в главной роли. Кинокартина посвящена молодым работникам районной прокуратуры. Съемочная группа уже установила теплые отношения с жителями Печор, и местное население охотно снимается в массовых сценах. Съемки идут уже месяц, осталось снять несколько сцен, но для этого нужны ясные, солнечные дни. После натурных съемок предстоит еще немало работы в павильонах студии «Ленфильм». Зато когда фильм выйдет на экраны, все жители Печор прильнут к телевизорам и с наслаждением полюбуются знакомыми местами и лицами.

НА АЛМАЗНОЙ УЛИЦЕ

Как вы думаете, сколько алмазов было найдено на улице Алмазной, что на окраине Пскова? Правильный ответ: ни одного. Почему же улица получила именно такое название? В районе улицы поднялись корпуса цеха филиала ленинградского завода «Севкабель», первая продукция предприятия уже выходит на рынок, это эмалированные провода. Скоро и медную проволоку разных сечений для покрытия эмалью цех начнет изготовлять на месте. В специальных станках для обработки металлов как раз и будут использоваться алмазы, более того, для работы на этом участке уже готовятся специальные мастера. Название Алмазной улицы будет оправдано!

РОКОВАЯ ОШИБКА

Как оказалось, рыбки могут быть не только золотыми и нести не только удачу… «Недавно я совершил роковую ошибку, купив в псковском магазине «Природа» аквариум и пару рыбок сыну», — сетует инженер радиозавода В. Федоров. Через несколько дней мужчина отправился добывать корм для этих неэксклюзивных животных. В магазине ему предложили целых два на выбор: первый продается без ограничений, но отвергается рыбой, второй — лакомое блюдо для рыбок, но, увы, продающийся только по членскому билету общества охраны природы. Зачем же такая обязательность? Продавщица уверена в том, что, вступив в ряды общества, гражданин вдруг перестанет ходить по газонам, рвать цветы и ломать деревья. Разумеется, за это последует награждение — возможность вкусно кормить рыб без ограничений. К сожалению, взгляды товарища Федорова разошлись с точкой зрения продавщицы. Неизвестно, чем кончилась история с рыбами, только вот инженер был возмущен подобным мором членов рыбьего общества и заявил, путь пополнения рядов общества охраны природы, избранный магазином «Природа», свидетельствует об откровенном непонимании задач этого общества. В. Федоров, инженер Псковского завода радиодеталей