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Общество

Дорожная страда

Какую улицу после ремонта переделывали два раза, где в Пскове хорошие дороги, почему новый мост через Великую точно не начнут строить в этом году и куда потратят сэкономленные на торгах 10 млн рублей

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Наталья Баранова
26 июля 2019 года, 16:34
Фото: Андрей Степанов
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Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин встретился с журналистами в пресс-центре «Псковской правды» 24 июля.

Пешеходам, автолюбителям и пассажирам общественного транспорта придется потерпеть до середины осени – тогда заканчивается сезон ремонтных работ и есть надежда, что рассосутся пробки. Пока что в них стоит и сам Борис Елкин. Шутит, что в этот момент контролирует, как идут работы.

В Пскове ремонтируют значительные участки пяти улиц: Железнодорожной, Рельсовой, Вокзальной, Льва Толстого, Юбилейной. Скоро начнут реконструкцию Яна Фабрициуса и Индустриальной. На Юбилейной у Дома офицеров вдобавок отремонтируют ливневую канализацию.

ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ ДВАЖДЫ

По словам Бориса Елкина, сейчас претензий к подрядчикам нет, все работы делают качественно.

Я недавно проезжал по всем объектам. Никаких предпосылок для срыва сроков нет. Подрядчики работают высокими темпами.

Дорожная страдаБорис Елкин, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Весной губернатор Михаил Ведерников пообещал, что будет очень строго спрашивать с подрядчиков за некачественный ремонт, вплоть до расторжения контрактов и занесения в черный список. К примеру, улицу Советскую ремонтировали в прошлом году, а уже в этом году по гарантии дважды переделывали. Наконец, работы приняты.

Вот и мост через Великую, который является частью Северного обхода, тоже появится не так быстро, как хотелось. В проекте изменят технологию изготовления основания моста. Из-за этого требуется повторная экспертиза. На строительство моста нужно около 2 млрд рублей, а для начала работ – 600 млн на закупку материалов. В этом году физические работы на мосту не начнут, так как ресурсы финансирования Северного обхода почти исчерпаны.

В настоящий момент строители доделывают развязку. Ввод объекта первоначально был запланирован на 2019 год. Однако сроки перенесли на 2020 год. И возможно, перенесут снова.

СЭКОНОМИЛИ

Зато за счет экономии на торгах в этом году удастся организовать дополнительные ремонты. Сберечь получилось 10 миллионов рублей. Часть денег пойдет на ремонт других улиц, часть - на нанесение новой дорожной разметки современными качественными материалами.

- Все поддержали предложение, что нужно отремонтировать перекресток Петровской и Рижского проспекта, - привел примеры Борис Елкин. - Также сделают подъезды к областной больнице, к городской и к перинатальному центру – на это выделили дополнительные средства.

Идеальных дорог в Пскове нет, признает он, но есть хорошие. К таким он отнес улицы центра Пскова, за исключением Рижского проспекта, ремонт которого начнется в следующем году. И признал, что «дорог с дефектами в Пскове немало»:

- Нам есть над чем работать. Все дороги за один год не отремонтировать.

НА ДЕНЬГИ ЕВРОСОЮЗА

В ремонте дороги в Печорском районе финансово поучаствует Евросоюз.

Вопрос о состоянии дороги Гверстонь – Кулье - Крупп подняли читатели «Псковской правды», а мы, конечно, адресовали его ответственному чиновнику.

- Реконструкция дороги начнется в этом году с переходом на следующий год, - сказал Борис Елкин. - А капитальный ремонт начнут в 2020 году с переходом на 2021 год. Ремонтировать эту дорогу будут в том числе и по программе международного сотрудничества, так как она приграничная.

ВАЖНО

В этом году Псковская область стала частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему планируют отремонтировать более 126 км региональных дорог по всей области, в целом до 2024 года более 1000 км дорог.

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