Автобусом на майские

В майские праздничные дни мы отдыхаем много и хорошо: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Наверняка многие псковичи захотят провести длинные выходные за городом или на своем дачном участке. Однако в связи с празднованием Дня весны и труда и 9 Мая изменится режим работы общественного транспорта.
1 мая с 12.00 до 12.50 движение в Пскове от дома № 46 по Рижскому проспекту до площади Ленина будет ограничено. Причиной станет шествие, посвященное Дню международной солидарности трудящихся.
1 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.
С 2 по 5 мая и 9 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.
С 6 по 8 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.
7 мая будут организованы дополнительные рейсы по маршруту «площадь Ленина — Орлецы» с 9.00 до 14.00 с интервалом движения 20 минут. Льготы и месячные проездные недействительны.
7 мая будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала — 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища — 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.
Дополнительно 7 мая (Радоница) организованы рейсы на кладбище «Крестовское» от железнодорожного вокзала — 10.45, 12.50. Рейсы от кладбища — 11.15, 13.20. Льготы и месячные проездные недействительны.
В честь Первомая и шествия трудящихся дорожная полиция перекрывает часть Рижского проспекта.
Фото Андрея Степанова.
САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА
С 1 мая вводится летнее расписание движения автобусов по выходным дням.
С 7 мая вводится летнее расписание движения по рабочим дням.
1, 3 и 10 мая движение автобусов будет организовано по расписаниям субботы.
5 и 12 мая движение автобусов будет организовано по расписаниям воскресенья.
7 мая движение автобусов будет организовано по расписаниям вторника.
8 мая движение автобусов будет организовано по расписаниям среды.
2, 4, 9, 11 мая движение автобусов закрыто.
8 мая движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.
6 и 7 мая движение автобусов организовано по действующим дням недели.
1 и 9 мая движение автобусов организовано по расписаниям субботы.
2 мая и с 10 по 12 мая движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья, за исключением:
— маршрута № 105 «Псков — Назимово» — 2, 3, 4, 10 и 11 мая — закрыт;
— маршрута № 106 «Псков — Рябово» — 2, 4, 9 и 11 мая — закрыт;
— маршрута № 104 «Псков — С/з Кирово — Красные пруды» — 2, 4, 10 и 11 мая — закрыт;
— маршрута № 121 «Псков — Замошье — Торошино» — 3, 4, 10 и 11 мая — закрыт;
— маршрутов № 213/214 «Псков — Верхолино — Гверздонь — Середка — Псков», 245 «Псков — Мелетово», 221 «Псков — Осиновичи», 221а «Осиновичи — Пищевицы — Ладыгино — Осиновичи» — 2, 4 и 11 мая — закрыты. 3 мая движение автобусов организовано по расписанию субботнего дня.
— маршрута № 318а «Середка — Балсово», движение по которому 1, 2, 4, 9 и 11 мая будет закрыто.
1, 3, 5, 10 и 12 мая — осуществляется движение автобусов по маршрутам № 101 «Псков — Крипецкое» с заездом в сады «Ветеран» и № 108 «Псков — Красино» с заездами в сады «Черские».
С 30 апреля по 12 мая движение автобуса по маршруту № 207 «Псков — Печоры» (экспресс) будет осуществляться по расписанию действующих дней недели.
По Палкинскому району 6 и 7 мая движение автобусов организовано по действующим дням недели, 8 мая — по расписанию пятницы.
С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая движение автобуса по маршруту № 107 «Псков — Палкино» (экспресс) будет организовано по расписаниям выходного дня (маршрут № 317а «Дуловка — Палкино» отправлением от АС «Палкино» в 18.25 работает только 5 и 12 мая).
1, 3, 9 и 11 мая движение автобусов по маршрутам будет организовано по расписанию субботы (каникулярные дни);
2, 4, 5, 10 и 12 мая — по расписанию воскресенья, за исключением маршрутов № 123 «Палкино — Псков через Бобъяково», 145 «Палкино — Качаново», 145а «Палкино — Родовое — Качаново», движение автобусов по которым 1, 2, 4 и 10 мая закрыто.
1 и 9 мая — движение автобусов организовано по расписаниям субботы, по маршруту № 516 «Псков — Самолва» движение организовано по пятнице.
5 и 12 мая — движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 мая — движение автобусов организовано по расписаниям четверга.