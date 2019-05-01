Автобусом на майские

В майские праздничные дни мы отдыхаем много и хорошо: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Наверняка многие псковичи захотят провести длинные выходные за городом или на своем дачном участке. Однако в связи с празднованием Дня весны и труда и 9 Мая изменится режим работы общественного транспорта.

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

1 мая с 12.00 до 12.50 движение в Пскове от дома № 46 по Рижскому проспекту до площади Ленина будет ограничено. Причиной станет шествие, посвященное Дню международной солидарности трудящихся.

1 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.

С 2 по 5 мая и 9 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

С 6 по 8 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.

7 мая будут организованы дополнительные рейсы по маршруту «площадь Ленина — Орлецы» с 9.00 до 14.00 с интервалом движения 20 минут. Льготы и месячные проездные недействительны.

7 мая будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала — 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища — 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

Дополнительно 7 мая (Радоница) организованы рейсы на кладбище «Крестовское» от железнодорожного вокзала — 10.45, 12.50. Рейсы от кладбища — 11.15, 13.20. Льготы и месячные проездные недействительны.