Опыт народовластия

Парковая зона на развилке улиц Леона Поземского и Труда получила название — теперь зеленый островок именуется сквером Народовластия. В этом году территорию ждут и другие преобразования. Во-первых, здесь появятся мощеные дорожки, фонари, скамейки, а во-вторых, депутаты областного Собрания планируют установить в центре символическую композицию в виде колокола. Памятный знак появится в год 25-летия регионального парламента.

Десять лет назад, тоже к юбилею, депутаты ранних созывов заложили в сквере аллею, которая получила неофициальное название аллеи Парламентаризма.

— Прошло много времени, некоторые деревья требуют санации, некоторые пересадки. Чтобы закрепить традицию, мы на совете Собрания приняли решение к 25-летию поучаствовать в благоустройстве этой части города и высадить новые деревья, — рассказал председатель регионального парламента Александр Котов.