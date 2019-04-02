Опыт народовластия

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Идея установить в сквере информационную табличку, памятный знак или малую архитектурную форму обсуждалась и ранее, но приблизилась к воплощению только сейчас. Проект символического колокола подготовил псковский архитектор Владимир Шуляковский — автор въездных знаков областного центра.
— Задача заключалась в том, чтобы придать скверу некую осмысленность, — рассказал Владимир Шуляковский. — В процессе обсуждения родилось название «сквер Народовластия», поскольку слово «парламентаризм» тяжеловато на русский слух ложится. Ну, а что может быть лучшим символом народовластия, как не памятник нашему вечевому колоколу? Когда в Европе был мрак, ужас, Средневековье, инквизиция и тоталитаризм, у нас в Пскове была вечевая республика — один из первых в истории опытов настоящего народовластия. С идеи подчеркнуть этот смысл все и пошло.
Получив одобрение и поддержку, архитектор подготовил макеты двух вариантов колокола. Один из них, по оценке самого автора проекта, вышел более «тяжелым и читаемым», второй — «изящным и динамичным». Оба колокола имеют одинаковый наклон, передающий характерное движение. На поверхность конструкции нанесены надписи, отражающие историю народовластия на Псковской земле: «вече», «губернское собрание», «советы», «собрание депутатов». По предложению Владимира Шуляковского в основании малой архитектурной формы может появиться подсветка.
— Здесь был бы уместен рассеянный свет — чтобы он слегка подсвечивал форму, — пояснил архитектор.
Выбрать лучший вариант предстоит депутатам областного Собрания. Но на этот раз не голосованием.
— Мы уже предварительно проговорили с депутатами о том, что средства на изготовление колокола соберем общими силами. Это будет личное добровольное участие, вклад в благоустройство городской территории, — отметил Александр Котов.
Стоимость изготовления декоративной конструкции пока уточняется — председатель Собрания и автор проекта намерены встретиться с кузнецами, чтобы оговорить детали дальнейшей работы. По общему решению депутатов символический колокол изготовят псковские мастера кузнечного дела.
Идея установки архитектурной формы предварительно обсуждалась с проектировщиками рекреационной зоны — возможность для размещения есть, оно согласовано с областным комитетом по охране объектов культурного наследия, поскольку сквер входит в границы зоны охраны «Ансамбль Кремля».
СПРАВКА
25-летний юбилей областное Собрание отметит в апреле — первая сессия регионального парламента состоялась 8 апреля 1994 года. Работы по благоустройству сквера пройдут в более позднее время, когда позволят погодные условия.