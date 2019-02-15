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Общество

Фуры вместо птиц

Жители выступили против сетевого магазина в цокольном этаже своего дома

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Ольга Нефёдова
15 февраля 2019 года, 11:00
Фото: Александра Фёдорова
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«Для жизни завидной» — долгое время это был слоган жилого комплекса в Писковичах. От Пскова 4 километра, экологически чистый район, лес, устье реки, поля, птицы — не жизнь, а сказка. Правда, насладиться сказкой жильцы толком не успели. Они уверены, что птиц и свежий воздух им хотят заменить тарахтением фур и выхлопными газами.

Александра Фёдорова с семьей живет в доме №10 на улице Гецентова в Писковичах. Говорит, что месторасположение комплекса стало одним из определяющих факторов в выборе квартиры.

— Мы переезжали сюда, чтобы просыпаться под пение птиц, — рассказывает Александра. — А в итоге будем просыпаться под звуки разгружающейся фуры.

Только лучше

О строительстве магазина разговоры велись давно. Но когда это случится и где будет располагаться строение, никто сказать не мог.

И вдруг — два огромных мусорных контейнера под окнами дома и рабочие, которые выносят то, что еще недавно было стенами в цокольном этаже.

Ни о начале работ, ни о том, что в доме открывается такой крупный сетевой магазин, как «Магнит», жителей не предупредили: внутрь никого не пускают, окна занавесили. 

Обсуждать проблему жители дома начали было в группе комплекса в одной из соцсетей, но через какое-то время обсуждения отключили — администрирует ее застройщик. Тогда обеспокоенные и взбудораженные происходящим люди провели собрание и наметили план действий.

Сначала они обратились в свою управляющую компанию «Десятка Завеличье», но там их заверили, что к данной ситуации не имеют никакого отношения.

Застройщик уверяет, что несущие конструкции при создании магазина не пострадали, а жильцов пугают полные контейнеры с остатками стен.
Фото предоставлены Александрой Фёдоровой.
Следующим шагом было письмо застройщику. Заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Реставрационная мастерская» Андрей Монин среагировал оперативно. Подтвердил факт размещения магазина в цоколе, заверил жителей, что снос не несущих перегородок согласован с проектировщиками дома, а несущие конструкции трогать никто не будет. Сообщил, что магазин планируется открыть обновленного формата, что мусорные контейнеры ни в коем случае не будут располагаться под окнами, что уже есть даже отдельная вентиляция, которая никак не связана с вентиляцией квартир, а изменения на фасаде будут минимальными. Кроме того, он напомнил жителям, что информация о том, что в цоколе дома расположены коммерческие помещения, указана в проектной декларации и технической документации на дом.

«Надеюсь, что, когда магазин откроется, вы и большинство жителей ЖК поймут, что их опасения были напрасны. Мы много сил и средств вкладываем в этот комплекс. По нашему мнению, хороший продуктовый магазин только сделает наш с вами комплекс еще лучше», — говорится в ответном письме.

Когда за комментарием к застройщику обратилась «Псковская правда», выяснилось, что помещения цокольного этажа по указанному адресу принадлежат теперь АО «Тандер» — владельцу сети «Магнит». По информации «Псковской правды», подрядчиком по строительству магазина выступает бывший собственник, построивший дом.

— Застройщик уверяет, что здание не пострадает. Надеемся, что так, — говорит Александра Фёдорова. — Однако, судя по масштабам выбрасываемого, опор у дома явно убавилось. В цокольном этаже действительно предусматриваются коммерческие помещения, но разве такой сетевой магазин, как «Магнит», вписывается сюда? Вдоль дома идет озелененная пешеходная дорожка к благоустроенной набережной. Где условия для погрузки и разгрузки фур? Где места для мусорных контейнеров? СанПиН предусмотрено еще много требований, которые, на наш взгляд, будут нарушаться, если здесь появится такого формата магазин. К примеру, одно из них — загрузка товара должна вестись с торца жилого здания, не имеющего окон, или из подземных тоннелей. Где это все?

В поисках ответа

Инициативная группа жильцов уже обратилась на сайт губернатора, в прокуратуру, в управление Роспотребнадзора по Псковской области, но ответов на свои вопросы пока не получила.

— Не симпатизирует нам такое отношение застройщика: почему нас не собрали, не спросили нашего мнения? — удивляется Александра. — Мы опечалены, что будет разрушена прогулочная дорожка, уничтожены парковочные места, фасад будет занимать вывеска «Магнита» и их сплит-системы, в то время как жильцам запрещено делать что-либо с фасадом — даже вешать кондиционеры.

За разъяснением ситуации мы обратились к начальнику отдела развития сети «Магнит» в Псковской области Павлу Александрову. Первоначально он отказался от комментария, объясняя это тем, что только что вышел с больничного и ситуацией не владеет. Попросил перезвонить через пару дней. После повторного звонка трубку снял, но, узнав, что звонят из «Псковской правды», пожаловался на проблемы со связью и отключил телефон. Больше на связь не выходит. Издание по-прежнему открыто для точек зрения всех сторон конфликта.

Также с просьбой прокомментировать ситуацию мы направили запрос и в комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору. Ответ обязательно опубликуем.

В конце прошлой недели на место выезжала комиссия. По словам жителей, члены комиссии попросили работающих на объекте предоставить документы, подтверждающие законность проводимых работ. Однако те сделать этого не смогли. В связи с чем было вынесено предписание об остановке всех работ до выяснения всех обстоятельств. 

МНЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ

Михаил: «Магазин абсолютно не нужен в многоквартирном доме. Жаль только, что собственников дома никто не спросил».

Анжелина: «Мы тоже очень возмущены, что все так по-тихому замутили с этим магазином. Хотя бы объявление на стене повесили о демонтаже в нашей части дома. К нам бабушка соседка прибежала вчера в панике, держась за сердце, с призывом о помощи срочно узнать, что происходит. Дом рушат? Стены трясутся, народ не в курсе».

Александр: «Зачем нужен сетевой магазин? Грязь, мусор и вонючие фуры под окнами».

Егор: «Надо решить, нужен ли нам гадюжник или нет? У нас и так намечается проблема с парковкой, а теперь будет проходной двор». 

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