Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области

Текст:
Арслан Байрамов
21 августа 2018 года, 10:18
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
0

В Пскове прошел второй форум «Команды 2018». 441 проект, еще больше участников, федеральные и региональные эксперты — все были сконцентрированы на одной цели: сделать Псковскую область лучше. Но самое главное, что отметил в своей речи вдохновитель «Команды 2018» — врио губернатора Михаил Ведерников, — направления проектной работы соответствуют национальным приоритетам, изложенным в последнем послании президента России Владимира Путина.

В числе федеральных экспертов форума были и известные всей стране персоны: директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, куратор проекта «ПРО РФ» ФАДН России Анна Полежаева, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Глеб Носырев, эксперт в области выявления и развития талантливой молодежи Анжела Аллаярова, эксперт в области цифровых технологий Илья Новодворский, Юрий Эрмантраут, предприниматель и замруководителя букмекерской конторы по международным проектам.

Михаил Ведерников обращается с программной речью к участникам «Команды 2018».
Фото Андрея Степанова
«Я приятно удивлен вашей активностью, — приветствовал участников форума Михаил Ведерников, — готовностью воплощать свои проекты в жизнь. Грантовый конкурс еще не проведен, а число ваших проектов растет из месяца в месяц, и многие из них уже реализованы. Это говорит о том, что для успешной работы не всегда необходимо финансирование. Вы готовы самостоятельно воплощать свои идеи в жизнь», — сказал Ведерников.

В Псковской области родилась новая и, кажется, успешная институция взаимодействия активных граждан и общественников с властью и бизнесом. Здесь собрались не декламаторы и просители, а деятельные люди.

Среди участников и молодежь, и люди в возрасте.
Фото Андрея Степанова

ВЕРА В БУДУЩЕЕ

Глава области также отметил, что география проектов уже вышла за пределы региона: ежедневно поступают новые заявки, ряды «Команды» пополняются новыми людьми из числа жителей региона и известных личностей. «Люди узнают о нашем проекте, звонят мне и просятся присоединиться к «Команде 2018». Это говорит об актуальности и востребованности нашего проекта. Ваша вера в будущее заразительна», — подчеркнул капитан.

Директор Ленфильма Эдуард Пичугин - один из первых федеральных участников команды Ведерникова.
Фото Андрея Степанова
Федеральные эксперты также поприветствовали членов «Команды 2018». «Мне приятно видеть ваши глаза. Еще приятнее видеть результаты уже реализованных проектов. «Команда 2018» — это уникальный проект, всей стране надо с вас брать пример», — сказал Эдуард Пичугин.

«Вы — тот фонд активных граждан, которые будут развивать внутрирегиональную повестку и готовы и могут стать лидерами России», — поделилась своим мнением Анна Полежаева.

«Настало время каждый раз трансформировать себя под новые обстоятельства. Быть специалистами не только в своей профессии, но и уметь общаться, договариваться, уметь быть в команде», — подчеркнула Анжела Аллаярова.

Руководители федеральных брендов, госкорпораций, органов власти - эксперты второго форума.
Фото Андрея Степанова

ОБНИМАШКИ С КАПИТАНОМ

Работа продолжилась в секциях. Здесь состоялись блиц-знакомства участников, анализ направлений, обсуждение, выступления федеральных и региональных кураторов.

Работа кипела в секциях по 12 направлениям в соответствии с 204-м указом президента и стратегией развития Псковской области: здравоохранение, образование, наука, культура, рынок труда, жилье и городская среда, малый бизнес, автодороги, экономическое сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура, цифровая экономика, экология. Дополнительно, с учетом специфики региона, выделены направления туризма и волонтерства.

Михаил Ведерников посетил все секции форума и лично познакомился с проектами.
Фото Андрея Степанова
Михаил Ведерников побывал на каждой из секций. На площадке «Волонтерство» врио губернатора отметил, что видит в добровольцах Псковской области большой потенциал. Для развития этого направления в регионе будет создан волонтерский центр. «Волонтер — это в первую очередь призвание, состояние души. Но настоящий волонтер — это профессионал с определенным опытом и компетенциями, который может найти выход из любой внештатной ситуации, и мне бы хотелось, чтобы наши мероприятия сопровождали именно такие люди. Давайте вместе над этим работать», — сказал врио губернатора.

На секции «Волонтерство» врио губернатора принял участие в «обнимашках».
Фото Андрея Степанова
Участники секции пригласили его принять участие в обмене позитивной энергией через объятия. «Даже как-то хорошо стало», — сказал после обнимашек Михаил Ведерников.

Не все представители региональных структур власти были готовы к такому тесному общению с представителями «Команды 2018», и уж тем более не все были готовы к тому, как серьезно к эффективности и продуктивности этого взаимодействия относится врио губернатора. Он пытается внедрить в головы своих подчиненных простую мысль: вот проекты, идеи, люди, которые предлагают механизмы и инструменты по изменению ситуации в регионе к лучшему, — сделайте все, чтобы они заработали. Это ведь и ваша работа.

441 проект Команды2018 ляжет в основу стратегии развития региона.
Фото Андрея Степанова

В ДЕТАЛЯХ

К концу дня форумчане вновь собрались вместе, чтобы принять резолюцию форума и услышать заключительное слово капитана. Руководитель региона поблагодарил участников масштабного проекта за инициативность, готовность к работе и желание сделать родной регион лучше. «Именно ваш труд может кардинально изменить Псковскую область. И это не громкие слова», — сказал Михаил Ведерников.

Второй форум стал знаковым тем, что работу «Команды 2018» ювелирно интегрируют в стратегию развития региона, то есть в выполнение нового майского указа президента. Михаил Ведерников обратил внимание, что каждый проект с этого момента является частью стратегии развития страны до 2024 года, которая разрабатывается правительством: «Названия ваших направлений — это двенадцать национальных проектов, созданных для достижения целей, поставленных президентом в новом майском указе. Псковская область уже принимает активное участие в его исполнении, и к этой работе подключаетесь вы, участники «Команды 2018».

Возможность получить экспертную оценку проекту была дана каждому.
Фото Андрея Степанова
По мнению Михаила Ведерникова, 204-й указ президента — это хороший шанс для нового витка развития Псковской области. «Мы должны внимательно проанализировать специфику нашей области, в деталях до отдельной волости, сформировать предложения сначала на районном, а затем уже на региональном уровне, и настойчиво добиваться, чтобы федеральные программы по реализации 12 стратегических инициатив учитывали особенности нашего региона.

Обсуждения носили нетривиальный характер.
Фото Андрея Степанова
«Проекты по спорту, здравоохранению и экологии будут способствовать повышению средней продолжительности жизни в Псковской области. Проекты по культуре, туризму и городской среде — тому, чтобы Псковский регион стал территорией, откуда не только не хотят уезжать, но и куда будут переезжать соотечественники из других регионов и стран. Предприниматели создадут новые рабочие места и улучшат общий инвестиционный климат. Образование скажется на качестве кадров для всех отраслей. Высокотехнологичные проекты придадут динамики соответствующим направлениям экономики. Каждая ваша идея вольется в общую работу и станет неотъемлемой частью стратегии развития Псковской области и страны в целом. Мы все объединены одной идеей, мы все делаем одно дело. Мы — «Команда 2018». Наш дом — Псковская область. И мы знаем, как сделать его лучше», — подытожил свое выступление Михаил Ведерников.

Делать. Побеждать. Быть лучшими. Такую команду дал капитан. Форум частично снимает вопрос по поводу кадровой скамейки, откуда Михаил Ведерников сможет рекрутировать людей на работу в администрацию после 9 сентября. Собственно, он этого и не скрывает.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество / Образование
20 августа 10:34

Школьникам пора

Новые школы в Великих Луках, Дно и Гдове, новая мебель и видеокамеры, «Кванториум» с беспилотниками и 680 мест в яслях
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Транспорт
    Светлана Синцова 21 августа 10:42

    5 фактов о «Ласточке»

    В дорогу можно брать домашних животных, а время в пути — максимально короткое

    Общество
    17 августа 12:29

    Жилья не дадим

    Надежды сироты на получение жилья от государства не оправдались

    Общество
    17 августа 09:50

    Сэкономили два раза

    После ремонта в сквере вокруг памятника Кирову поставят старые скамейки и урны