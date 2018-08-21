Капитан «Команды»

В Пскове прошел второй форум «Команды 2018». 441 проект, еще больше участников, федеральные и региональные эксперты — все были сконцентрированы на одной цели: сделать Псковскую область лучше. Но самое главное, что отметил в своей речи вдохновитель «Команды 2018» — врио губернатора Михаил Ведерников, — направления проектной работы соответствуют национальным приоритетам, изложенным в последнем послании президента России Владимира Путина. В числе федеральных экспертов форума были и известные всей стране персоны: директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, куратор проекта «ПРО РФ» ФАДН России Анна Полежаева, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Глеб Носырев, эксперт в области выявления и развития талантливой молодежи Анжела Аллаярова, эксперт в области цифровых технологий Илья Новодворский, Юрий Эрмантраут, предприниматель и замруководителя букмекерской конторы по международным проектам.

«Я приятно удивлен вашей активностью, — приветствовал участников форума Михаил Ведерников, — готовностью воплощать свои проекты в жизнь. Грантовый конкурс еще не проведен, а число ваших проектов растет из месяца в месяц, и многие из них уже реализованы. Это говорит о том, что для успешной работы не всегда необходимо финансирование. Вы готовы самостоятельно воплощать свои идеи в жизнь», — сказал Ведерников. В Псковской области родилась новая и, кажется, успешная институция взаимодействия активных граждан и общественников с властью и бизнесом. Здесь собрались не декламаторы и просители, а деятельные люди.

ВЕРА В БУДУЩЕЕ

Глава области также отметил, что география проектов уже вышла за пределы региона: ежедневно поступают новые заявки, ряды «Команды» пополняются новыми людьми из числа жителей региона и известных личностей. «Люди узнают о нашем проекте, звонят мне и просятся присоединиться к «Команде 2018». Это говорит об актуальности и востребованности нашего проекта. Ваша вера в будущее заразительна», — подчеркнул капитан.

Федеральные эксперты также поприветствовали членов «Команды 2018». «Мне приятно видеть ваши глаза. Еще приятнее видеть результаты уже реализованных проектов. «Команда 2018» — это уникальный проект, всей стране надо с вас брать пример», — сказал Эдуард Пичугин. «Вы — тот фонд активных граждан, которые будут развивать внутрирегиональную повестку и готовы и могут стать лидерами России», — поделилась своим мнением Анна Полежаева. «Настало время каждый раз трансформировать себя под новые обстоятельства. Быть специалистами не только в своей профессии, но и уметь общаться, договариваться, уметь быть в команде», — подчеркнула Анжела Аллаярова.

ОБНИМАШКИ С КАПИТАНОМ

Работа продолжилась в секциях. Здесь состоялись блиц-знакомства участников, анализ направлений, обсуждение, выступления федеральных и региональных кураторов. Работа кипела в секциях по 12 направлениям в соответствии с 204-м указом президента и стратегией развития Псковской области: здравоохранение, образование, наука, культура, рынок труда, жилье и городская среда, малый бизнес, автодороги, экономическое сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура, цифровая экономика, экология. Дополнительно, с учетом специфики региона, выделены направления туризма и волонтерства.

Михаил Ведерников побывал на каждой из секций. На площадке «Волонтерство» врио губернатора отметил, что видит в добровольцах Псковской области большой потенциал. Для развития этого направления в регионе будет создан волонтерский центр. «Волонтер — это в первую очередь призвание, состояние души. Но настоящий волонтер — это профессионал с определенным опытом и компетенциями, который может найти выход из любой внештатной ситуации, и мне бы хотелось, чтобы наши мероприятия сопровождали именно такие люди. Давайте вместе над этим работать», — сказал врио губернатора.

Участники секции пригласили его принять участие в обмене позитивной энергией через объятия. «Даже как-то хорошо стало», — сказал после обнимашек Михаил Ведерников. Не все представители региональных структур власти были готовы к такому тесному общению с представителями «Команды 2018», и уж тем более не все были готовы к тому, как серьезно к эффективности и продуктивности этого взаимодействия относится врио губернатора. Он пытается внедрить в головы своих подчиненных простую мысль: вот проекты, идеи, люди, которые предлагают механизмы и инструменты по изменению ситуации в регионе к лучшему, — сделайте все, чтобы они заработали. Это ведь и ваша работа.

В ДЕТАЛЯХ

К концу дня форумчане вновь собрались вместе, чтобы принять резолюцию форума и услышать заключительное слово капитана. Руководитель региона поблагодарил участников масштабного проекта за инициативность, готовность к работе и желание сделать родной регион лучше. «Именно ваш труд может кардинально изменить Псковскую область. И это не громкие слова», — сказал Михаил Ведерников. Второй форум стал знаковым тем, что работу «Команды 2018» ювелирно интегрируют в стратегию развития региона, то есть в выполнение нового майского указа президента. Михаил Ведерников обратил внимание, что каждый проект с этого момента является частью стратегии развития страны до 2024 года, которая разрабатывается правительством: «Названия ваших направлений — это двенадцать национальных проектов, созданных для достижения целей, поставленных президентом в новом майском указе. Псковская область уже принимает активное участие в его исполнении, и к этой работе подключаетесь вы, участники «Команды 2018».

По мнению Михаила Ведерникова, 204-й указ президента — это хороший шанс для нового витка развития Псковской области. «Мы должны внимательно проанализировать специфику нашей области, в деталях до отдельной волости, сформировать предложения сначала на районном, а затем уже на региональном уровне, и настойчиво добиваться, чтобы федеральные программы по реализации 12 стратегических инициатив учитывали особенности нашего региона.