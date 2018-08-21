Капитан «Команды»

В Пскове прошел второй форум «Команды 2018». 441 проект, еще больше участников, федеральные и региональные эксперты — все были сконцентрированы на одной цели: сделать Псковскую область лучше. Но самое главное, что отметил в своей речи вдохновитель «Команды 2018» — врио губернатора Михаил Ведерников, — направления проектной работы соответствуют национальным приоритетам, изложенным в последнем послании президента России Владимира Путина.
В числе федеральных экспертов форума были и известные всей стране персоны: директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, куратор проекта «ПРО РФ» ФАДН России Анна Полежаева, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Глеб Носырев, эксперт в области выявления и развития талантливой молодежи Анжела Аллаярова, эксперт в области цифровых технологий Илья Новодворский, Юрий Эрмантраут, предприниматель и замруководителя букмекерской конторы по международным проектам.
«Я приятно удивлен вашей активностью, — приветствовал участников форума Михаил Ведерников, — готовностью воплощать свои проекты в жизнь. Грантовый конкурс еще не проведен, а число ваших проектов растет из месяца в месяц, и многие из них уже реализованы. Это говорит о том, что для успешной работы не всегда необходимо финансирование. Вы готовы самостоятельно воплощать свои идеи в жизнь», — сказал Ведерников.
Михаил Ведерников обращается с программной речью к участникам «Команды 2018».
Фото Андрея Степанова
В Псковской области родилась новая и, кажется, успешная институция взаимодействия активных граждан и общественников с властью и бизнесом. Здесь собрались не декламаторы и просители, а деятельные люди.
Глава области также отметил, что география проектов уже вышла за пределы региона: ежедневно поступают новые заявки, ряды «Команды» пополняются новыми людьми из числа жителей региона и известных личностей. «Люди узнают о нашем проекте, звонят мне и просятся присоединиться к «Команде 2018». Это говорит об актуальности и востребованности нашего проекта. Ваша вера в будущее заразительна», — подчеркнул капитан.
Среди участников и молодежь, и люди в возрасте.
Фото Андрея Степанова
Федеральные эксперты также поприветствовали членов «Команды 2018». «Мне приятно видеть ваши глаза. Еще приятнее видеть результаты уже реализованных проектов. «Команда 2018» — это уникальный проект, всей стране надо с вас брать пример», — сказал Эдуард Пичугин.
Директор Ленфильма Эдуард Пичугин - один из первых федеральных участников команды Ведерникова.
Фото Андрея Степанова
«Вы — тот фонд активных граждан, которые будут развивать внутрирегиональную повестку и готовы и могут стать лидерами России», — поделилась своим мнением Анна Полежаева.
«Настало время каждый раз трансформировать себя под новые обстоятельства. Быть специалистами не только в своей профессии, но и уметь общаться, договариваться, уметь быть в команде», — подчеркнула Анжела Аллаярова.
Работа продолжилась в секциях. Здесь состоялись блиц-знакомства участников, анализ направлений, обсуждение, выступления федеральных и региональных кураторов.
Руководители федеральных брендов, госкорпораций, органов власти - эксперты второго форума.
Фото Андрея Степанова
Работа кипела в секциях по 12 направлениям в соответствии с 204-м указом президента и стратегией развития Псковской области: здравоохранение, образование, наука, культура, рынок труда, жилье и городская среда, малый бизнес, автодороги, экономическое сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура, цифровая экономика, экология. Дополнительно, с учетом специфики региона, выделены направления туризма и волонтерства.
Михаил Ведерников побывал на каждой из секций. На площадке «Волонтерство» врио губернатора отметил, что видит в добровольцах Псковской области большой потенциал. Для развития этого направления в регионе будет создан волонтерский центр. «Волонтер — это в первую очередь призвание, состояние души. Но настоящий волонтер — это профессионал с определенным опытом и компетенциями, который может найти выход из любой внештатной ситуации, и мне бы хотелось, чтобы наши мероприятия сопровождали именно такие люди. Давайте вместе над этим работать», — сказал врио губернатора.
Михаил Ведерников посетил все секции форума и лично познакомился с проектами.
Фото Андрея Степанова
Участники секции пригласили его принять участие в обмене позитивной энергией через объятия. «Даже как-то хорошо стало», — сказал после обнимашек Михаил Ведерников.
На секции «Волонтерство» врио губернатора принял участие в «обнимашках».
Фото Андрея Степанова
Не все представители региональных структур власти были готовы к такому тесному общению с представителями «Команды 2018», и уж тем более не все были готовы к тому, как серьезно к эффективности и продуктивности этого взаимодействия относится врио губернатора. Он пытается внедрить в головы своих подчиненных простую мысль: вот проекты, идеи, люди, которые предлагают механизмы и инструменты по изменению ситуации в регионе к лучшему, — сделайте все, чтобы они заработали. Это ведь и ваша работа.
К концу дня форумчане вновь собрались вместе, чтобы принять резолюцию форума и услышать заключительное слово капитана. Руководитель региона поблагодарил участников масштабного проекта за инициативность, готовность к работе и желание сделать родной регион лучше. «Именно ваш труд может кардинально изменить Псковскую область. И это не громкие слова», — сказал Михаил Ведерников.
441 проект Команды2018 ляжет в основу стратегии развития региона.
Фото Андрея Степанова
Второй форум стал знаковым тем, что работу «Команды 2018» ювелирно интегрируют в стратегию развития региона, то есть в выполнение нового майского указа президента. Михаил Ведерников обратил внимание, что каждый проект с этого момента является частью стратегии развития страны до 2024 года, которая разрабатывается правительством: «Названия ваших направлений — это двенадцать национальных проектов, созданных для достижения целей, поставленных президентом в новом майском указе. Псковская область уже принимает активное участие в его исполнении, и к этой работе подключаетесь вы, участники «Команды 2018».
По мнению Михаила Ведерникова, 204-й указ президента — это хороший шанс для нового витка развития Псковской области. «Мы должны внимательно проанализировать специфику нашей области, в деталях до отдельной волости, сформировать предложения сначала на районном, а затем уже на региональном уровне, и настойчиво добиваться, чтобы федеральные программы по реализации 12 стратегических инициатив учитывали особенности нашего региона.
Возможность получить экспертную оценку проекту была дана каждому.
Фото Андрея Степанова
«Проекты по спорту, здравоохранению и экологии будут способствовать повышению средней продолжительности жизни в Псковской области. Проекты по культуре, туризму и городской среде — тому, чтобы Псковский регион стал территорией, откуда не только не хотят уезжать, но и куда будут переезжать соотечественники из других регионов и стран. Предприниматели создадут новые рабочие места и улучшат общий инвестиционный климат. Образование скажется на качестве кадров для всех отраслей. Высокотехнологичные проекты придадут динамики соответствующим направлениям экономики. Каждая ваша идея вольется в общую работу и станет неотъемлемой частью стратегии развития Псковской области и страны в целом. Мы все объединены одной идеей, мы все делаем одно дело. Мы — «Команда 2018». Наш дом — Псковская область. И мы знаем, как сделать его лучше», — подытожил свое выступление Михаил Ведерников.
Обсуждения носили нетривиальный характер.
Фото Андрея Степанова
Делать. Побеждать. Быть лучшими. Такую команду дал капитан. Форум частично снимает вопрос по поводу кадровой скамейки, откуда Михаил Ведерников сможет рекрутировать людей на работу в администрацию после 9 сентября. Собственно, он этого и не скрывает.