Новое дыхание

На Каннском фестивале анонсировали фильм с Безруковым, его сейчас снимают в Пушкинских Горах. Псков — чистый город, утопающий в цветах, с прекрасной набережной и замечательным воздухом. Посадка 50 вишневых деревьев на улице Западной изменила прогноз погоды. Обозреватель «Псковской правды» отправилась на форум проекта #Команда2018 послушать, о чем говорят участники и эксперты и как они собираются менять к лучшему жизнь в Псковской области. Первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 состоялся в Пскове 18 мая. Он стал площадкой общения для всех, кто решил вместе с главой региона изменить Псковскую область к лучшему. Волонтеры, общественные деятели, педагоги, политики, предприниматели представили свои идеи преобразований, а федеральные и региональные эксперты — те, кого принято называть медийными лицами и кто уже добился многого — выслушали, оценили и дали напутствия.

РЕГИОН БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

— Благодарю всех, кто сегодня с нами, кто поверил в проект и готов его реализовывать на благо Псковской области, — поприветствовал участников форума Михаил Ведерников. — Сегодня очень важный день. Возможность личного знакомства, обмена мнениями нескольких сотен людей, объединенных одной идеей развития Псковской области, самореализации на территории нашего региона. Глава региона отметил, что проектанты имеют возможность «собрать свою команду», и напомнил, что за короткий срок #Команда2018 уже запустила несколько проектов: чемпионат по дворовому футболу, патриотический проект ко Дню Победы «Улицы Героев», соревнования по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора». Об этих проектах «Псковская правда» ранее уже подробно рассказывала. Сейчас решается судьба остальных заявок, поступивших на конкурс проектов, объявленный месяц назад. На сайте #Команда2018 143 неравнодушных жителя области разместили 441 идею по волонтерству и общественной деятельности, патриотизму, молодежной политике и образованию, экономике, культуре и туризму, информационной политике, экологии, сельскому хозяйству, спорту и здравоохранению. — Представляете, какое новое дыхание может получить Псковская область, если хотя бы половина из этих заявок будет реализована, — Михаил Ведерников отметил, что большая часть заявок очень грамотно оформлена, а значит, участники «четко знают и понимают, чего хотят». Как рассказал врио губернатора, многие проекты рассчитаны на долгосрочный период, часть включат в стратегическую программу развития области, часть подключат к уже работающим проектам «Моглино», «Туристический кластер», к проектам малого и среднего бизнеса. — Давайте сделаем нашу область регионом больших возможностей! —призвал Михаил Ведерников.

ЭКСТЕРЬЕРЫ «ЛЕНФИЛЬМА»

— Псковская область находится рядышком с «Ленфильмом», до киностудии всего 4 часа езды, поэтому мы рассматриваем регион не просто как ближнего соседа, а продолжение наших экстерьеров, — приветствовал участников форума директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин и сообщил, что на Каннском фестивале, который проходит в мае, анонсировали международную картину, снимающуюся в Пушкинских Горах с Сергеем Безруковым в главной роли к юбилею Александра Пушкина. Руководитель киностудии пожелал участникам форума не видеть и не чувствовать «ни барьеров, ни преград, ни стен, ни потолка».

«ВЗВЕШЕННЫЕ И РАЗУМНЫЕ ЛЮДИ»

— Я очень рад, что меня пригласили стать одним из кураторов проекта #Команда2018, — заявил руководитель Московского кавказского клуба, кинопродюсер Шамиль Джафаров и отметил, что имеет «позитивный, успешный» опыт работы с Михаилом Ведерниковым в других регионах по развитию гражданского общества. Гость рассказал, что в Псковской области он не в первый раз: — Сегодня встал в шесть утра на пробежку, — поделился Шамиль Джафаров. — Пробежался по городу и в буквальном смысле восхитился: город чистый, весь в тюльпанах и сирени, красота необыкновенная, воздух замечательный, набережная прекрасная. Думаю, здесь живут очень взвешенные, разумные, интересные люди, которым просто нужно предложить возможность развития. Та команда, которая занимается этим, необходима для области.

РАДИ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев сразу предложил участникам форума поприветствовать самих себя аплодисментами и рассказал, что его в Пскове не должно было быть, потому что он физически не мог сюда приехать из-за несовпадающих графиков, но «буквально вчера вечером оказался здесь». — Я через несколько часов уеду, к сожалению, но приехал сюда для того, чтобы выразить уважение всем собравшимся и оказать моральную поддержку руководителю региона. Я приехал сюда, потому что здесь есть человек по фамилии Ведерников. Сангаджи Тарбаев пожелал, чтобы в #Команде2018 появлялись «личности, ради которых люди из других регионов готовы приехать в Псков даже на пару часов. Чтобы появлялись люди, которые создают такие проекты, ради которых люди из Пскова не уезжают, а остаются и работают здесь». Поддержать Михаила Ведерникова и проект приехала в Псков и депутат Госдумы Елена Бондаренко. — В этом проекте принимают участие молодые, интересные и творческие люди, которые неравнодушны к своему региону и к своей стране, а это значит, что у нашей страны большое будущее, — сказала она. Приехал и директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. «Уже живу в Пскове», — пошутил балетмейстер и передал собравшимся привет от Алексея Немова, с которым приезжал в регион в прошлый раз. — Мы не любим болтать, — заявил балетмейстер. — Просто отдыхать здесь — прекрасно, но когда я посмотрел вашу карту… Более 600 тысяч жителей, а ничего нет… Михаил Юрьевич сказал: «Гедиминас, поле непаханое — приезжай!». Так он говорит всем, и это правильно, надо работать.

НЕ ТОЛЬКО РУБЯТ

Пока участники форума слушали мотивационный тренинг бизнес-тренера по вопросам личной эффективности Дениса Исмакова, высокие гости во главе с Михаилом Ведерниковым отправились на улицу Западную, где вместе с псковичами посадили 50 вишневых деревьев. Солнечная погода увеличивала праздничное настроение от работы на свежем воздухе. — Вчера по прогнозу была 90-процентная вероятность дождя, гроза, но, когда хорошее дело делаешь, погода помогает, — сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. — Надеюсь, это станет хорошей ежегодной традицией. В городе, где жители постоянно жалуются, что муниципальные власти повсеместно вырубают здоровые деревья, такая традиция областных властей пришлась бы кстати. Да и парковка вряд ли когда-нибудь покусится на такую зеленую зону. Посадив деревья, команда отправилась обратно на форум, где два часа слушали презентации проектов, поданных на конкурс. Соискатели представляли свои проекты псковским и федеральным экспертам, спорили и даже сразу находили единомышленников и партнеров.

«РАБОТАЕМ!»

Познакомиться со всеми представленными на конкурс идеями было невозможно, но в диалоге, который состоялся на форуме после встреч на секциях, федеральные кураторы проекта пообещали, несмотря на свою занятость, дать экспертную оценку всем. Договорились держать постоянную связь дистанционно и лично, когда потребуется. Федеральные эксперты отметили, что большинство проектов — конкретные и хорошо проработанные предложения, готовые к реализации. — Я была приятно удивлена, потому как практически все проекты привязаны к местности. Что меня удивило вдвойне — большинство просили только административной помощи, — сказала эксперт группы «Молодежная политика и образование» Елена Бондаренко. Михаил Ведерников признался участникам форума, что обычно тратит много энергии на различных встречах, но от форума #Команда2018 получил колоссальный положительный заряд. — Самое главное, что у вас есть желание и позитивный настрой, а это значит, что у нас с вами все получится! Работаем! — заключил глава региона.