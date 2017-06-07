Глава Пскова Иван Цецерский отчитался о работе за год

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Согласно Уставу Пскова городской глава должен это делать не реже раза в год. На минувшей сессии Псковской городской Думы депутаты в последний раз заслушали отчет главы в таком составе – после сентябрьских выборов депутатский корпус города обновится.Эрой продуктивных решений назвал глава Пскова Иван Цецерский последние пять лет из жизни города. Несмотря на сложное экономическое положение, областной центр продолжает развиваться.– Город стратегически выбрал для себя путь поэтапного качественного изменения. Стремительное развитие городской среды – итог нашей совместной работы на благо любимого Пскова! – сказал Иван Цецерский. – Один капитальный объект сменяет другой, создавая совершенно иной облик города и уровень жизни.«Псковская правда» внимательно изучила отчет главы и выбрала ключевые моменты жизни города за прошедший год.2016 – Реконструкция ул. Калинина с прилегающими территориями: ул. Детская, Георгиевская, Красных Просвещенцев. Общая стоимость работ – 155 млн рублей.2017 – Старт реконструкции ул. Свердлова с прилегающими парковыми зонами. На эти цели направлена федеральная субсидия в размере более 190 млн рублей.2016 – Капитальный ремонт моста 50-летия Октября с расширением проезжей части. Объем финансирования –177,8 млн рублей.2017 – Строительство Северного обхода вокруг Пскова – 9 км дорог и новый мост через Великую. Готовность объекта планируется к 2019 году. Общая стоимость – 6 млрд 750 млн рублей.В отчетном периоде по программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» израсходовано 681 млн 388,3 тысячи рублей. В 2017 году перед муниципалитетом стоит задача привести в нормативное состояние разбитую улично-дорожную сеть, а уже к 2019 году, когда в Пскове пройдут 39-е МеждународныеГанзейские дни, сделать все, чтобы безболезненно принять огромный туристический поток.2016 – Городской культурный центр к 39-м Международным Ганзейским дням будет обновлен. 6,5 млн рублей направлено на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, 2,5 млн рублей – на проект капремонта здания и благоустройства территории.2017 – В рамках подготовки к Ганзейским дням 2019 года разработана схема праздничного пространства, афиша празднования. Ведется согласование участия в празднике федеральных учреждений культуры.Обращения граждан к депутатам в округах, а также к главе города легли в основу формирования списка дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включенных в план ремонта. Обращения граждан также учитывали для определения адресов, где рекомендовано установить детские игровые площадки в 2017 году.На 2017 год депутатами Псковской городской Думы сумма на ремонт дворов в рамках плана увеличена практически вдвое по сравнению с 2016 годом. План составлен в разрезе 12 городских округов с разбивкой по 68 адресам на общую сумму 84 млн рублей – по 7 млн рублей на округ.2016 – Проведена реконструкция тепловых камер и теплотрассы для подключения новой школы и микрорайона Борисовичи. За последние годы модернизированы 25 котельных ПТС.2017 – Федеральную поддержку получит завершение строительства водозабора – 340 млн рублей.2016 – Псковский детский сад «Тополек» для детей с проблемами зрения открылся после капитального ремонта – 33,4 млн рублей.2017 – Завершение строительства школы новых стандартов на 1350 мест со стадионом и актовым залом. Стоимость объекта – 1 млрд рублей.2016 – Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» – 3 млн рублей. Общая стоимость работ по разработке документации составит 15,1 млн рублей.2017 – Старт реконструкции стадиона «Машиностроитель». Работы проведут в рамках подготовки города к Ганзейским дням. Из федерального бюджета выделено 850 млн рублей.2016 – Муниципалитет приобрел 51 квартиру для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей – 68,8 млн рублей.2017 – Ежегодно городской бюджет закладывает субсидии для социально ориентированных некоммерческих организаций – 500 тыс. рублей.За отчетный период в Псковскую городскую Думу поступило свыше 4 тысяч официальных писем и заявлений, из них 287 обращений граждан. Все обращения, заявления и жалобы обработаны, даны разъяснения и приняты решения совместно с Администрацией города Пскова. Чаще всего граждане обращались с вопросами в социальной и жилищно-коммунальной сфере, также заявителей волнуют вопросы экономики, безопасности, экологии и другие.– Наиболее часто звучали вопросы о благоустройстве дворовых территорий. Большой блок вопросов, связанных с благоустройством, был снят в ходе работы комиссии по осмотру объектов к Ганзе-2019, созданной постановлением главы Пскова в августе 2016 года. Комиссия обследовала дворовые территории и общественные пространства во всех микрорайонах, составив протоколы выявленных недочетов и объема необходимых работ.– В середине декабря 2016 года в жилых домах микрорайона Псковкирпич из кранов пошла очищенная вода. В течение 2016 года по обращению граждан к главе и депутату по округу Сергею Гаврилову велась работа по изысканию средств и затем по установке новых очистных сооружений.– По обращениям родителей и их жалобам на холод в группах детских садов Пскова частично заменили окна в нескольких дошкольных учреждениях.– В ответ на обращение граждан по правой стороне улицы Яна Райниса в Пскове планируют обустройство тротуара. Работы от ул. Юбилейной до дома 39а на ул. Яна Райниса включены в План ремонта улиц города Пскова на 2017 год. Таким образом, на участке появится безопасная зона для пешеходов и детей, идущих в школу. Кроме того, депутаты областного Собрания направили обращение с просьбой оборудовать пешеходную зону улицы Яна Райниса и дальше – на участке до производственно-интеграционных мастерских и Центра лечебной педагогики.Бюджет Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов был принят на последней сессии 2016 года. Финансирование города ведется по 12 муниципальным программам. В 2016 году их было 14 – две программы вошли в состав других.Цифры бюджета на 2017 год сопоставимы с бюджетом 2016 года. Изначально утвержденные параметры бюджета составили: общий объем доходов – 3,33 млрд рублей, общий объем расходов – 3,46 млрд рублей, дефицит – 128 млн рублей (10 %). Сопоставима с 2016 годом и структура доходов.Статьи расходов сформированы с учетом мнений представителей сфер бюджетополучателей. На стадии формирования проекта бюджета традиционно проведены встречи с руководителями учреждений образования, культуры, спорта и ЖКХ.За отчетный период прошли 12 официальных приемов граждан и 35 встреч по личным вопросам. С наболевшими вопросами обратилось около 200 псковичей.– Жители города часто обращаются по решению жилищных вопросов, в частности, по переселению из ветхого и аварийного жилья. Программа переселения граждан из ветхих домов на данный момент является одним из приоритетных направлений работы муниципалитета. Управлению по учету и распределению жилой площади администрации Пскова поручено вести индивидуальную работу с каждым заявителем, в том числе по постановке на учет нуждающихся и предоставлению жилья по коммерческому найму.– В июле 2016 года жители одного из домов в районе Любятово обратились с идеей организовать на заросшем пустыре возле их дома спортивную площадку. Совместными усилиями заросшее поле было переоборудовано в спортплощадку: вырублены кусты, вывезен мусор, выровнен грунт, установлены футбольные ворота и натянута сетка по периметру.За отчетный период был организован 31 рабочий выезд. Осуществлялся контроль за работами на крупных инфраструктурных объектах, проверялось состояние городских территорий, качество их уборки. Большая часть выездов – это реагирование на обращения граждан.– Согласование с жителями плана ремонта двора стало обязательной процедурой до запуска работ. С этой целью также осуществлялись выезды, на которых удалось найти компромиссные решения по благоустройству с обустройством и парковочных мест, и зеленых зон. Например во дворах на ул. Красноармейской, 12а,14 и 14а.– Во время рабочего выезда в округ №5 весной 2016 года псковичи обратились с просьбой обустройства тротуара на улице Войсковой. К сентябрю работы выполнили.– Традиционно состоялись выезды в образовательные учреждения города для осмотра их готовности к началу учебного года. Регулярными были контрольные выезды на стройплощадку новой школы на дальнем Завеличье: от момента закладки фундамента до внутренних отделочных работ. Новая школа 1 сентября откроет свои двери для 1350 учеников.– В рамках первого официального визита в Псковскую область полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова был организован выезд на водозабор подземных вод города Пскова. По итогам посещения объекта и диалога полпред одобрил возможность привлечения федеральных средств для завершения строительства водозабора подземных вод. Муниципалитет рассчитывает получить эти средства в 2017 году.