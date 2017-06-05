5 Июня 2017
Псков
+7 .. +9 °C
Великие Луки
+22 .. +24 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Новоселье для хвостатых пациентов

05 Июня 2017 - 11:52
Главная → Заметки → Общество
К концу лета в Любятово откроется двухэтажная ветлечебница
Рентгеновский аппарат из Южной Кореи, отдельные входы для здоровых и больных животных, дневной стационар – совсем скоро в Пскове кардинально изменятся условия лечения четвероногих пациентов. 

О том, что в Любятово дожидается открытия двухэтажный корпус ветлечебницы, «Псковская правда» сообщала еще в июле 2015 года. На тот момент для завершения строительства не хватало 1,5 млн рублей. И вот, наконец, появилась радостная новость: корпус откроется к 31 августа, когда празднуется День ветеринарного работника. 

Сейчас врачи, хвостатые пациенты и их хозяева буквально ютятся в небольшом помещении по соседству. В новой двухэтажке на берегу Псковы будет просторный рентген-кабинет, лаборатория, дневной стационар, помещения для персонала, отдельные входы для больных и здоровых животных. Экскурсию по новому корпусу и прилегающей территории на этот раз уже не для журналистов, а для городских властей 24 мая провел руководитель учреждения Константин Смирнов. Он рассказал, что территорию вокруг нового корпуса ветеринары хотели бы использовать под зону ожидания для посетителей с животными. Однако на берегу реки Псковы в этом месте скопилось много мусора, все заросло травой и кустарником, и начальное благоустройство участка сотрудникам не под силу. Они готовы поддерживать там порядок впоследствии. В экскурсии принял участие глава Пскова Иван Цецерский. Он инициативу поддержал и поручил направить главе администрации соответствующее письмо.
 
Автор фото: Андрей Степанов

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Салли, Вальда и...Жителям Крестов...В Пскове пройдет...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Сурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателя3 июня по Пскову прошёл «Семейный марш»Звезда «Бригады» отрепетировал в Пскове «Евгения Онегина»
Весь фото архив

Видео

Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 31 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50