Новоселье для хвостатых пациентов
К концу лета в Любятово откроется двухэтажная ветлечебница
Рентгеновский аппарат из Южной Кореи, отдельные входы для здоровых и больных животных, дневной стационар – совсем скоро в Пскове кардинально изменятся условия лечения четвероногих пациентов.
О том, что в Любятово дожидается открытия двухэтажный корпус ветлечебницы, «Псковская правда» сообщала еще в июле 2015 года. На тот момент для завершения строительства не хватало 1,5 млн рублей. И вот, наконец, появилась радостная новость: корпус откроется к 31 августа, когда празднуется День ветеринарного работника.
Сейчас врачи, хвостатые пациенты и их хозяева буквально ютятся в небольшом помещении по соседству. В новой двухэтажке на берегу Псковы будет просторный рентген-кабинет, лаборатория, дневной стационар, помещения для персонала, отдельные входы для больных и здоровых животных. Экскурсию по новому корпусу и прилегающей территории на этот раз уже не для журналистов, а для городских властей 24 мая провел руководитель учреждения Константин Смирнов. Он рассказал, что территорию вокруг нового корпуса ветеринары хотели бы использовать под зону ожидания для посетителей с животными. Однако на берегу реки Псковы в этом месте скопилось много мусора, все заросло травой и кустарником, и начальное благоустройство участка сотрудникам не под силу. Они готовы поддерживать там порядок впоследствии. В экскурсии принял участие глава Пскова Иван Цецерский. Он инициативу поддержал и поручил направить главе администрации соответствующее письмо.
О том, что в Любятово дожидается открытия двухэтажный корпус ветлечебницы, «Псковская правда» сообщала еще в июле 2015 года. На тот момент для завершения строительства не хватало 1,5 млн рублей. И вот, наконец, появилась радостная новость: корпус откроется к 31 августа, когда празднуется День ветеринарного работника.
Сейчас врачи, хвостатые пациенты и их хозяева буквально ютятся в небольшом помещении по соседству. В новой двухэтажке на берегу Псковы будет просторный рентген-кабинет, лаборатория, дневной стационар, помещения для персонала, отдельные входы для больных и здоровых животных. Экскурсию по новому корпусу и прилегающей территории на этот раз уже не для журналистов, а для городских властей 24 мая провел руководитель учреждения Константин Смирнов. Он рассказал, что территорию вокруг нового корпуса ветеринары хотели бы использовать под зону ожидания для посетителей с животными. Однако на берегу реки Псковы в этом месте скопилось много мусора, все заросло травой и кустарником, и начальное благоустройство участка сотрудникам не под силу. Они готовы поддерживать там порядок впоследствии. В экскурсии принял участие глава Пскова Иван Цецерский. Он инициативу поддержал и поручил направить главе администрации соответствующее письмо.
Автор фото: Андрей Степанов
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