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Культура

Пелагея выступит на праздновании 1000-летия Усвят

12 мая 2021 года, 13:39

Российская певица Пелагея выступит хедлайнером на праздновании 1000-летия Усвят. Об этом сообщила руководитель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 12 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Пелагея выступит в рамках фестиваля, посвященного творчеству известной исполнительницы народных песен Ольги Сергеевой.

Певица неоднократно называла себя ученицей Ольги Сергеевой. «Пусть мы не познакомились лично, но, тем не менее, для меня она стала ориентиром в мире фольклора. Многому я у неё научилась и учусь по сей день, заимствую приёмы пения», - рассказала она в 2010 году на пресс-конференции в рамках Пушкинского праздника поэзии в Псковской области.

Праздник в честь 1000-летия Усвят пройдет с 31 июля по 1 августа. В праздничной программе запланированы фестиваль исторической реконструкции, концерт и салют. Кроме того, в посёлке организуют ремесленную ярмарку и небольшой детский городок.

Гостей праздника планируется разместить в оборудованном палаточном лагере. 

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