До конца года в Псковскую область поставят ещё 45 городских автобусов

45 низкопольных городских автобусов доставят в Псковскую область до 21 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона. Контракт на поставку ЛиАЗ-529267 заключили с ООО «ГК «Современные транспортные технологии».
Новые автобусы способны вместить 108 человек. Посадочных мест в салоне – 28. Также транспорт приспособлен для перевозки инвалидов на колясках.
Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
ЛиАЗы будут работать на компримированном природном газе (метане). Кроме того, они имеют бортовой навигационно-связной терминал, систему информирования пассажиров с помощью маршрутоуказателя, видеорегистратор и комплекс из 8 видеокамер, оборудование для организации доступа в Интернет по технологии Wi-Fi и возможность подключения оборудования системы оплаты проезда.
На покупку автобусов из федерального бюджета направлены более 490 миллионов рублей. Срок гарантии составит 1,5 года, либо 150 тысяч километров пробега.
Ранее сообщалось, что до конца 2020 года в регион доставят 17 низкопольных городских автобусов МАЗ и 172 ПАЗов (111 штук ПАЗ-320540-22, 36 штук ПАЗ-4234-04 и 25 штук ПАЗ-320405-04). Всего планируется приобрести 249 автобусов, которые будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. Закупка транспортных средств осуществляется на федеральные средства. На эти цели направлено более 1,2 млрд рублей.