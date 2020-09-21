До конца года в Псковскую область поставят ещё 45 городских автобусов

45 низкопольных городских автобусов доставят в Псковскую область до 21 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона. Контракт на поставку ЛиАЗ-529267 заключили с ООО «ГК «Современные транспортные технологии».

Новые автобусы способны вместить 108 человек. Посадочных мест в салоне – 28. Также транспорт приспособлен для перевозки инвалидов на колясках.