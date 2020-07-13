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Транспорт / Автопарк

Подписано распоряжение о выделении средств на новые автобусы для Псковской области

13 июля 2020 года, 17:39

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на закупку нового общественного транспорта для Псковской области и Чувашии. Минпромторг России субсидирует закупку почти 300 единиц техники для двух регионов, сообщается на сайте Министерства.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров с 2019 года курирует социально-экономическое развитие Псковской области и Чувашии. Он отметил, что в Псковскую область направляется почти 1,3 млрд рублей для покупки не менее 200 автобусов, часть из которых будут работать на более экологичном и бюджетном газомоторном топливе.

Сейчас в парке ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» имеется 591 автобус, большинство из которых имеет средний срок эксплуатации свыше 14 лет и пробег около 1 млн километров. Некоторые автобусы отработали уже более 30 лет.

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