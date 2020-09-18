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Транспорт / Автопарк

До конца года в Псковскую область поставят 17 низкопольных МАЗов

18 сентября 2020 года, 16:51

17 низкопольных городских автобусов МАЗ поставят в Псковскую область до 21 декабря этого года. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Контакты на поставку автобусов подписал комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области с ООО «Автотехком».

В регион прибудут автобусы большой и особо большой вместимости, произведённые в Белоруссии. Автобусы 1-го класса работают на дизельном топливе и вмещают в себя 105 и 163 человек соответственно. При этом посадочных мест в салоне трехдверного МАЗа — 30, в «сцепке» — 40 штук. Отмечается, что сиденья позволяют проводить ежедневную обработку.

Также новые МАЗы приспособлены для безопасной перевозки инвалидов-колясочников. Транспорт оборудован откидной механической аппарелью для посадки людей на колясках, дополнительными поручнями и системой связи с водителем.

Кроме того, автобусы оснастят системой для организации зоны беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi и подготовят для установки стационарного устройства оплаты проезда на стойках у дверей.

Сумма двух контрактов составила более 260 млн рублей. Срок гарантийных обязательств производителя — 2 года либо 100 тыс. км пробега.

Ранее регион подписал три контракта на поставку 172 автобусов малой и средней вместимости для межмуниципальных и пригородных перевозок. Всего планируется приобрести 249 автобусов, которые будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. Закупка транспортных средств осуществляется на федеральные средства. На эти цели направлено более 1,2 млрд рублей. 

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