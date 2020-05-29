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Экономика / Деньги

Список оказавшихся в зоне риска отраслей из-за коронавируса дополнен в Псковской области

29 мая 2020 года, 20:54

В Псковской области дополнен список отраслей экономики, которые оказались в зоне риска из-за распространения коронавируса. Соответствующие изменения внесены в приказ регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

В частности, в перечень вошли предприятия по производству текстильных изделий, одежды и обуви, объекты розничной торговли по разным направлениям, в том числе продажа автомобилей, бытовых изделий, прочих товаров в специализированных магазинах, предприятия, предоставляющие продукты питания и напитки,  санаторно-курортные услуги, организации, занимающиеся дневным уходом за детьми.

Документ дополнен 13-ю видами экономической деятельности.

Также внесены поправки в Указ губернатора, по которым действие основных ограничительных мер продлено до 19 июня, при этом открыты для прогулок парки, лесопарки, скверы и набережные

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