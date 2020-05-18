Завершился монтаж экрана на новой сцене в Зелёном театре Пскова

Экран смонтировали на новой сцене в Зелёном театре Пскова. Работы оборудования 18 мая проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет Псковское агентство информации . Размер экрана составляет 6 на 10 метров, а новая сцена может вместить до 600 артистов.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что необходимо смонтировать систему водоотведения в театре.

Также он рассказал, что следующим этапом работ должно стать благоустройство территории, сейчас объявлен конкурс на проектировку зоны театра.

Михаил Ведерников предложил наверху разместить зону фаст-фуда со столиками. «Мы рассчитываем, что площадка будет востребована и здесь будут постоянно проходить мероприятия. Работы идут в соответствии с графиком, после снятия ограничений мы сможем проводить праздник хорового пения», - сказал он и поблагодарил подрядчика за выполненные работы.