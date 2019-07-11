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Культура / Наследие

Специалисты объяснили, почему сократили псковскую номинацию в ЮНЕСКО

11 июля 2019 года, 15:16

В четверг, 11 июля, в Пскове состоялась пресс-конференция, на которой специалисты поделились своим мнением относительно того, почему наблюдатели не досчитались некоторых объектов в местной номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, одобренной международной организацией четырьмя днями ранее. В итоге в Список включили 10 церквей. В частности, в нем не оказалось заявленных ранее Приказных и Поганкиных палат, Гремячей и Покровской башен, Троицкого собора с колокольней. Оценку номинации проводил комитет ИКОМОС - Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест.

«Когда они рассматривали нашу номинацию, выявили, что эти десять максимально отвечают требованиям уникальности, по которым объекты включают в Список, - передает корреспондент «Псковской правды» слова Натальи Тихомировой, председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. - Эти памятники являлись истоком для псковской архитектурной школы. Они значимы не только для Пскова, как, например, его сердце Троицкой собор, но и для всего мира ценны эти объекты».

«Комиссия ИКОМОС ставит довольно жесткие условия, - сообщила Ирина Голубева, заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК. - В начале номинация охватывала все образцы средневековой школы архитектуры. В процессе выявили, что эти десять объектов являются центральным ядром псковской средневековой школы архитектуры».

«Мы смогли доказать, - добавляет переводчик-экскурсовод Анна Богданова, работавшая с номинационным досье, - что псковская архитектуры имела значение не только для нашего региона. Она представлена храмом Ризоположения и Благовещенским собором в Московском Кремле, Духовской церковью в Троице-Сергиевой лавре, соборами в Казанском кремле и в Свияжске. Все эти объекты давно в списке ЮНЕСКО, а там участвовала рука псковского мастера. Можем также говорить о том, что конец XIX – начало XX века стали временем возвращения к истокам, временем поиска русскости. Псковские черты имеет храм в Абрамцево, который был построен Поленовым и Васнецовым. Помним творения архитектора Щусева, который ориентировался на псковские храмы. После революции приостановилось церковное строительство в России, но русские люди, оседая в разных странах, хотели сохранить кусочек России для себя. На всех континентах существует множество храмов в псковском стиле. Псковская архитектура получила и получает признание не только в России, но и мировое».

Также директор института Лихачева Владимир Аристархов рассказал, что получит Псков от включения в ЮНЕСКО.

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