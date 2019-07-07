Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО

В воскресенье, 7 июля, из столицы Азербайджана пришла новость, которая полностью перевернет сферу охраны объектов культурного наследия в Пскове. Наши древние памятники включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принял специальный комитет, собравшийся в эти дни в Баку.

«Псковская правда» выяснила, какие именно объекты человечество признало универсальной ценностью, подлежащей строжайшей охране. Номинация называется «Церкви псковской архитектурной школы» и содержит 10 церквей. Первоначально в заявке было другое название – «Памятники древнего Пскова» - и она была шире. Не только храмы, но и палаты (Приказные, Поганкины), крепостные башни (Гремячую, Покровскую) содержала наша заявка.