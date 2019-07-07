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Культура / Наследие

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО

Эпохального события Псков ждал больше 20 лет

Текст:
Юлия Магера
7 июля 2019 года, 12:58
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В воскресенье, 7 июля, из столицы Азербайджана пришла новость, которая полностью перевернет сферу охраны объектов культурного наследия в Пскове. Наши древние памятники включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принял специальный комитет, собравшийся в эти дни в Баку.

«Псковская правда» выяснила, какие именно объекты человечество признало универсальной ценностью, подлежащей строжайшей охране. Номинация называется «Церкви псковской архитектурной школы» и содержит 10 церквей. Первоначально в заявке было другое название – «Памятники древнего Пскова» - и она была шире. Не только храмы, но и палаты (Приказные, Поганкины), крепостные башни (Гремячую, Покровскую) содержала наша заявка.

КСТАТИ

Ни Троицкий собор, ни его колокольня в Список не вошли, вероятно, потому что главный храм псковской земли не является типично псковским. Его облик - московский. в стиле барокко. Построен Троицкий собор в самом конце XVII века, его освящение состоялось в 1699 году. Расцвет псковской архитектурной школы к тому моменту уже остался в прошлом.

Итак, какие же церкви вошли в престижный Список?

1. Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Собор Иоанна Предтечи стоит рядом с радиозаводом и похож на корабль веры с круглыми оконцами-иллюминаторами.

2. Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Собор Спаса Преображения под черным куполом в XII веке построили и расписали мастера из Византии, только здесь единственное в России место, где сохранились домонгольские фрески.

3. Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы.

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Рождественский собор на Снятной горе несколько лет назад вернулся церкви из ведения музея.

4.  Церковь Михаила Архангела с колокольней

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Улица Ленина раньше называлась Архангельский именно благодаря этой церкви.

5. Церковь Покрова от Пролома

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Похожая на сиамских близнецов церковь (фактически их тут две - Покрова и Рождества, с общей стеной) стоит у Покровской башни.

6. Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Храм за Троицким мостом на ближнем Запсковье вошел в престижный Список со всем комплексом построек.

7. Церковь Георгия со Взвоза

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Георгиевская церковь у спуска на набережную за школой №1 - последняя из открытых в Пскове, богослужения здесь возобновились в 2016 году.

8. Церковь Богоявления со звонницей

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Зеленые купола Богоявленской церкви на берегу Псковы у престижного отеля неизменно притягивает взоры.

9. Церковь Николы с Усохи

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Купола Никольской церкви у ЦУМа покрыты деревянными чешуйками - лемехом.

10. Церковь Василия на Горке

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО
Храм Василия Великого на Горке многие считают самым красивым в Пскове.
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