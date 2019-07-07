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Культура / Наследие

Псковские памятники включили в Список ЮНЕСКО

7 июля 2019 года, 11:13

Список всемирного наследия пополнился памятниками древнего Пскова. Решение о включение наших объектов культурного наследия приняли сегодня, 7 июля, специалисты организации в Баку, где проходит очередная сессия Комитета всемирного наследия, сообщает ТАСС.

Псковские памятники включили в Список ЮНЕСКО
Церковь Покрова и Рождества от Пролома - один из объектов, который был включен в состав номинации.
Фото aria-art.ru

Делегацию России поздравил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, который выполняет на сессии функции председателя. Из Пскова в Баку в составе российской делегации присутствуют первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова и советник губернатора по вопросам культуры и музейного дела Александр Голышев.

Ранее «Псковская правда» рассказывала, какие выгоды принесет городу включение древних памятников в Список ЮНЕСКО. Как стало известно изданию, в процессе работы номинация претерпела сокращение о была переименовала в «Храмы псковской архитектурной школы», лишившись гражданских памятников (Приказные палаты, Поганкины палаты) и оборонных сооружений (Гремячая и Покровская башни). 

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