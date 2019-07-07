Псковские памятники включили в Список ЮНЕСКО

Список всемирного наследия пополнился памятниками древнего Пскова. Решение о включение наших объектов культурного наследия приняли сегодня, 7 июля, специалисты организации в Баку, где проходит очередная сессия Комитета всемирного наследия, сообщает ТАСС.

Делегацию России поздравил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, который выполняет на сессии функции председателя. Из Пскова в Баку в составе российской делегации присутствуют первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова и советник губернатора по вопросам культуры и музейного дела Александр Голышев.

Ранее «Псковская правда» рассказывала, какие выгоды принесет городу включение древних памятников в Список ЮНЕСКО. Как стало известно изданию, в процессе работы номинация претерпела сокращение о была переименовала в «Храмы псковской архитектурной школы», лишившись гражданских памятников (Приказные палаты, Поганкины палаты) и оборонных сооружений (Гремячая и Покровская башни).