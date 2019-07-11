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Культура / Наследие

Директор института Лихачева рассказал, что получит Псков от включения в ЮНЕСКО

11 июля 2019 года, 14:51

Большой ответственностью, дающей большие возможности назвал включение 10 псковских церквей в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Владимир Аристархов, директор Российского научно-исследовательского института культуры и природного наследия имени Д.С.Лихачева. Именно эта организация помогала дорабатывать псковскую номинацию на последнем этапе.

«Мы памятники сохраняем не для ЮНЕСКО, а для себя и наших детей», - напомнил Владимир Аристархов.

Он отметил, что регламентные документы ЮНЕСКО, отчеты о состоянии памятников невозможно составить, не имея консенсуса между власть, органами охраны памятников, общественностью, гражданами, бизнес-сообществом.

«Рамка работы с ЮНЕСКО предполагает, что консенсус направлен на сохранение этих объектов, - привел Владимир Аристархов один из аргументов в пользу включения псковских памятников в Список всемирного наследия. – Также предстоит создание буферной зоны, уточнение границ, недопущение незаконной застройки – эти меры были и до того, а теперь любые попытки нарушения закона встретят намного более сильный отпор».

Ещё одно преимущество связано с выделением финансирования. Теперь у Псковской области появилась возможность обращения к президенту с просьбой о комплексном подходе, о включение в нацпроект «Культура». Сохранность псковских памятников может стать темой для обсуждения на совете по культуре при президенте, при чем не только 10 памятников включенных в Список, но и остальных 4 тысяч, которыми насыщен Псковская область.

Также псковские ученые получат доступ к методикам ЮНЕСКО и сами смогут поделиться со специалистами всего мира собственным уникальным опытом сохранения культурного наследия.

И, наконец, туризм. Владимир Аристархов привел пример Древнего Болгара (Булгара) в Татарстане, включенного в Список в 2014 году. Ежегодный поток туристов к этому объекту возрос с 40 тысяч до 400 тысяч человек.

«Включение в Список - это могучее средство рекламы туризма на мировом уровне. Это живые деньги», - выразил уверенность Владимир Аристархов.

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