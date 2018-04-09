Сказка севера

«Псковская правда» публикует путевые заметки псковича, вернувшегося из пятидневного тура в буквальном смысле по озерам
Финляндии — десятки километров он преодолел по льду.
На коньках не стоял более 50 лет, со школы. И вот в феврале приятели из клуба «ВелоПитер» — он организует путешествия по всему миру: велосипедные, горно- и просто лыжные, водные — пригласили на первый коньковый тур.
От Санкт-Петербурга ехали микроавтобусом клуба, водитель — Николай Савчук, он же гид. Под словом из трех букв столько разных обязанностей, не перечислить. Вместе с гидом девять человек, с шестерыми в приятельских отношениях по разным турам, это большей частью и подвигло на поездку.
Выезжаем к озеру Сайма — «выкатной» день, становимся на «озерные» коньки — они отличаются от обычных большей массивностью, длиной лезвий. Прокат с лыжными палками — 60 евро на тур: примеряем, подгоняем, катимся. Оказалось, что все как на лыжах при ходе «коньком», лыжные палки и такие же движения. Хуже получается у двух Оль, они катаются на фигурных коньках и сейчас плохо справляются с палками и ходом, но дело поправимое. Раскатываемся по трассам, учимся. Продольные трещины заставляют поглядывать под ноги, иначе, въехав, можно и упасть. Лед не асфальт, но так же больно падать! Выручают наколенники и налокотники.
Селение Орави, коттедж в сосновом лесу, все удобства. Расселяемся по двое. Сауна, большая зала с камином и кухней. Николай священнодействует у плиты. На все оборудование есть инструкции пользования. Празднуем встречу и первый коньковый тур клуба.
Утром направляемся на озеро в национальный парк Линнансаари. Одна из самых длинных трасс, в оба конца 40 километров. Солнце за дымкой, ледовая дорожка три метра шириной припорошена снегом, на ней установлены скамейки и столбики с картами маршрута, не заблудишься. Красивые скалистые островки с домиками, наверное, убежища гномов, так как никого не видно. Катимся дружно, раза три останавливаемся на чаепитие, от радости хочется петь «Видя тень наискосок, Тихо радость во мне бурлила. Я хочу целовать снежок, По которому ты скользила». У всех рюкзачки с термосами, бутербродами, фруктами и теплыми куртками, на всякий непредвиденный случай. Через 20 километров — большие деревянные терема-отели, напоминающие картину Васнецова «Выход боярыни». Перекусив, отправляемся к месту обеда. Островок, запас сухих дров в сарае, пила, костровище с решетками для разогрева еды. Поджариваем сардельки, пирожки-«калитки» и прочее. Простенько и удобно. Оля устала, останавливаем снегоход, водитель которого смотрит за порядком на трассе, и отправляем ее на берег в кафе.
Возвращаемся и мы. Ботинки и перчатки — в сушилку. Сауна, купаемся в снегу, ужинаем — и спать, как-то не до воспоминаний, но мы молодцы.
Утро туманное. Раньше всех встает Николай. Подтягиваемся, овсяная каша и много всего прочего. Едем на озеро за 50 километров. В машине еще три велосипеда для желающих, с шипованной резиной, на льду не скользят, вот только шумят сильно. Несколько дорожек, выход на озеро платный — 10 евро. Разъехались, накатались, позагорали и — в музей леса. Финляндии есть что показать с древних времен.
Хорошая компания, воспоминания, песни, радость общения и договоренности о новых путешествиях.
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В магазине закупаем продукты на ужин, назад с песнями, отрываемся за упущенное время, поем громко и задорно. Через Сайминский канал переправляемся на пароме. Николай запекает в духовке форель с овощами, объедение! Хорошая компания, воспоминания, песни, радость общения и договоренности о новых путешествиях. Николай предлагает в 2019 году поездку в Лапландию, там северное сияние бывает до 200 дней в году. Будет этакий арт-тур, днем катаемся, вечером мастер-класс по рисованию с опытным художником, вторым гидом. Активно заявляемся. Мне бы, конечно, хотелось проехать по маршруту нашего земляка Глеба Травина у Ледовитого океана, но надо много денег на логистику и амуницию. Рад бы, да не вытянуть.
Воскресенье, Куопио — город-побратим Пскова, на 750 лет моложе нашего города. Очень красивый, зеленые районы, озеро. 50 % площади города занимают парки, 30 % — вода и 20 % — дома. Сегодня на озере народа, как на ярмарке: и старый, и малый — на коньках, лыжах или просто пешком. С 1984 года здесь проходит конькобежный марафон Финляндии. На дорожках мамы катаются с колясками, бабушки. Солнце, тепло, смех, веселье, ребятишки у берега гоняют шайбу. Расчищено несколько кругов, от 1 километра и до 13, по силам и настроению. Параллельно проложены лыжни «классикой» и «коньком». Увидел приспособление для расчистки дорожки, похоже на плуг с крыльями, по краям прикреплены две пары лыж, наминают лыжню. Обедаем в еловом лесу, ресторан-башня вращается, если что положил на подоконник — уедет. Возвращаемся как с ярмарки — с песнями, очередной форелью, копченой рыбой. Тур получается еще и гастрономическим.
Показал другим участникам наш сборник фотографий и видео — путешествия за 15 лет зимой по Псковской области: ночевки в палатке, тропление лыжни, когда снега по пояс, переправа через каналы и речки, озера, костры и прочая красота, не уступающая Финляндии. Всем понравилось. Пригласил на 23 февраля в палатку — никто не согласился.
Да, сегодня дорога домой, пять дней пролетели сказкой. Наводим порядок, собираемся, но коньки держим наготове, по дороге еще одно озеро с очень хорошим льдом. Действительно, лед отличается от всех предыдущих: темно-синего цвета, с аккуратными светлыми заплатками. Лед специально готовили для проведения детских соревнований. Стараемся пробежать побольше, когда еще придется. Кафе, таможня, Россия. Но как-то не поется, «всегда немного грустны обратные дороги». Питер. Адресами обменялись, пообещали встретиться, возможно, у нас в области.
Николай оказался не только великолепным гидом, но и замечательным поваром.
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