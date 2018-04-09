Сказка севера

На коньках не стоял более 50 лет, со школы. И вот в феврале приятели из клуба «ВелоПитер» — он организует путешествия по всему миру: велосипедные, горно- и просто лыжные, водные — пригласили на первый коньковый тур.

ПАДАТЬ БОЛЬНО

От Санкт-Петербурга ехали микроавтобусом клуба, водитель — Николай Савчук, он же гид. Под словом из трех букв столько разных обязанностей, не перечислить. Вместе с гидом девять человек, с шестерыми в приятельских отношениях по разным турам, это большей частью и подвигло на поездку.

Выезжаем к озеру Сайма — «выкатной» день, становимся на «озерные» коньки — они отличаются от обычных большей массивностью, длиной лезвий. Прокат с лыжными палками — 60 евро на тур: примеряем, подгоняем, катимся. Оказалось, что все как на лыжах при ходе «коньком», лыжные палки и такие же движения. Хуже получается у двух Оль, они катаются на фигурных коньках и сейчас плохо справляются с палками и ходом, но дело поправимое. Раскатываемся по трассам, учимся. Продольные трещины заставляют поглядывать под ноги, иначе, въехав, можно и упасть. Лед не асфальт, но так же больно падать! Выручают наколенники и налокотники.

Селение Орави, коттедж в сосновом лесу, все удобства. Расселяемся по двое. Сауна, большая зала с камином и кухней. Николай священнодействует у плиты. На все оборудование есть инструкции пользования. Празднуем встречу и первый коньковый тур клуба.