Россия отдаёт долг Пскову

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник получил государственную регистрацию 11 июля . Новость обнародовали 15 июля, а уже через четыре дня журналисты собрались в пресс-центре «Псковской правды» для разговора с доктором культурологии Александром Голышевым, назначенным исполнять обязанности директора нового музея. «Не посмел отказаться», — говорит он сам о втором своем вхождении в ту же реку.

— Если кто-то думает, что речь идет о механическом объединении, то он заблуждается, — отметил Александр Голышев. — России нужны новые формы показа того, что существует на Псковской земле.

ХОДИ, СМОТРИ И ВОСТОРГАЙСЯ

По словам Александра Голышева, нет сомнения, что с нового года музей получит федеральный статус, ради которого, собственно, объединение и затевалось.

— Мы должны презентовать России уникальные памятники, которые существуют на Псковской земле. Все как-то совпало. В список ЮНЕСКО внесли 10 уникальных памятников: один XIII века, два XII века и семь XV века. Это все требует иных форм презентации.

Кроме того, объединенный музей в этом году ждет много хороших событий. Во-первых, он получит новые пространства для размещения экспозиций.

— Никогда Псков и наш музей не имели возможности получить отреставрированными наши уникальные памятники. Это, прежде всего, два Дома Постникова — больше тысячи квадратных метров экспозиционных площадей. В Малом Доме Постникова будет музейный образовательный центр. В Большом Доме Постникова просто дух захватывает! Огромное количество внутрисменных лестниц и переходов, удивительные печи, такое ощущение, что там ничего делать не надо. Ходи, смотри и восторгайся!

И. о. директора также напомнил, что отреставрирован и стал доступен для псковичей Варлаамовский угол. Также идут работы по реставрации Музейного переулка.

— По какому-то фантастическому стечению обстоятельств все сошлось на нашем Пскове. Раньше не было возможности привести в надлежащее состояние наши памятники федерального значения. И я думаю, что теперь Россия отдает свой долг Пскову.

По его словам, в Изборске тоже не все закончено. Там на средства инвестора — более 50 млн — начинается работа по строительству выставочного зала на 700 квадратов.

— У нашего взаимного объединения совершенно блестящее окончание года, — считает доктор Голышев.