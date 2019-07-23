Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура

Россия отдаёт долг Пскову

Что стало с директорами объединенных Псковского и Изборского музеев, как новый руководитель собирается превратить для посетителей визит в музей в праздник, какой уникальный шанс выпал Пскову и кто решит судьбу филиалов

Текст:
Светлана Синцова
23 июля 2019 года, 09:35
Фото: Андрей Степанов
0

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник получил государственную регистрацию 11 июля. Новость обнародовали 15 июля, а уже через четыре дня журналисты собрались в пресс-центре «Псковской правды» для разговора с доктором культурологии Александром Голышевым, назначенным исполнять обязанности директора нового музея. «Не посмел отказаться», — говорит он сам о втором своем вхождении в ту же реку.

— Если кто-то думает, что речь идет о механическом объединении, то он заблуждается, — отметил Александр Голышев. — России нужны новые формы показа того, что существует на Псковской земле. 

ХОДИ, СМОТРИ И ВОСТОРГАЙСЯ

По словам Александра Голышева, нет сомнения, что с нового года музей получит федеральный статус, ради которого, собственно, объединение и затевалось.

— Мы должны презентовать России уникальные памятники, которые существуют на Псковской земле. Все как-то совпало. В список ЮНЕСКО внесли 10 уникальных памятников: один XIII века, два XII века и семь XV века. Это все требует иных форм презентации.

Кроме того, объединенный музей в этом году ждет много хороших событий. Во-первых, он получит новые пространства для размещения экспозиций.

— Никогда Псков и наш музей не имели возможности получить отреставрированными наши уникальные памятники. Это, прежде всего, два Дома Постникова — больше тысячи квадратных метров экспозиционных площадей. В Малом Доме Постникова будет музейный образовательный центр. В Большом Доме Постникова просто дух захватывает! Огромное количество внутрисменных лестниц и переходов, удивительные печи, такое ощущение, что там ничего делать не надо. Ходи, смотри и восторгайся!

И. о. директора также напомнил, что отреставрирован и стал доступен для псковичей Варлаамовский угол. Также идут работы по реставрации Музейного переулка.

— По какому-то фантастическому стечению обстоятельств все сошлось на нашем Пскове. Раньше не было возможности привести в надлежащее состояние наши памятники федерального значения. И я думаю, что теперь Россия отдает свой долг Пскову.

По его словам, в Изборске тоже не все закончено. Там на средства инвестора — более 50 млн — начинается работа по строительству выставочного зала на 700 квадратов.

— У нашего взаимного объединения совершенно блестящее окончание года, — считает доктор Голышев.

Россия отдаёт долг Пскову
В те же дни, когда состоялось объединение музеев, реставраторы под слоем белой штукатурки обнаружили старинные росписи на стенах Поганкиных палат.
Фото предоставлено Псковским музеем.
КСТАТИ

Решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского.

НИКТО НЕ ОБИЖЕН

— У нас серьезный коллектив, люди, которые отдали всю жизнь музейному служению. Они умеют работать в новых условиях. И мы не сомневаемся, что все у нас получится, — заметил Александр Голышев.

По его словам, ни один сотрудник, работавший ранее, не обижен — все трудоустроены. Директора Псковского и Изборского музеев остались руководителями структурных подразделений нового музея с функциями оперативного управления. А вот юридические и финансовые вопросы будет решать генеральный директор, так как финансовые потоки обоих музеев будут объединены. Вопрос о назначении постоянного руководителя музея после получения им федерального статуса будет решать Министерство культуры.

О судьбе филиалов бывшего Псковского музея-заповедника пока говорить рано. В Псковской области этим летом ждут приезда рабочей группы Министерства культуры, что будет с филиалами, решать им. Новый руководитель надеется, что музей прирастет даже тем, чего раньше не имел.

— Пока из схемы выпадает Порховская крепость. Это не совсем правильно, — считает Александр Голышев. — Там тоже начались реставрационные работы. И мы надеемся, что, когда будет создано федеральное учреждение, мы решим вопрос о Порховской крепости. Это последняя каменная крепость перед появлением огнестрельного оружия.

Россия отдаёт долг Пскову
Новые технологии музейного показа планирует развивать новый директор.
Фото Андрея Степанова.

РУКАМИ ТРОГАТЬ МОЖНО

— Новый объединенный музей — это совершенно новый уровень. Это и новые профессии, которых не было еще в Пскове, это усиление реставрационной службы для музейных предметов, это больше научная обоснованность каждого нашего действия и это работа со школьниками. Проблемы музейной педагогики сегодня встают в полный рост, и хорошо, что сотрудники нашего музея к этому подготовлены, — уверен руководитель.

По его словам, в нашей стране сложилась великолепная школа музейной культуры. Российские музеи отличаются, прежде всего, уважительным отношением к музейному предмету. Но современному музею нужны и элементы интерактива.

— Табличка «Руками не трогать» — это табу, которое сразу нарушает пространство между человеком и музейным экспонатом. И мы сделаем все, чтобы посещение музея превращалось в праздник.  

ДОСЬЕ

Александр Иванович Голышев – заслуженный работник культуры, доктор культурологии, профессор. Заведующий кафедрой культурологии и музеологии ПсковГУ, руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества. Оба поста сохранит после назначения в музей.

В 1970 году окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «преподаватель истории и обществоведения». Работал старшим архитектором Псковской производственной группы по охране памятников истории и культуры, инструктором Псковского городского комитета КПСС, заведующим отделом культуры Псковского горисполкома, консультантом Псковского областного комитета КПСС. В 1984-1991 годах был директором Псковского областного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Затем генеральным директором, первым вице-президентом Государственной культурно-досуговой ассоциации «Россия» Министерства культуры России в Москве. В 1994-2005 и 2010-2014 годах - председатель комитета по культуре Псковской области. Автор книг «Псковское музейное объединение» и «Социально-культурная жизнь Псковской области». Кавалер ордена Почета.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Двадцать вместо шести

Культура / ТВ
17 июля 12:41

Двадцать вместо шести

Как волонтеры помогают псковичам подключить цифровое ТВ и где получить компенсацию за приставку
Вровень с Вавилоном

Культура / Наследие
16 июля 11:06

Вровень с Вавилоном

Какая выгода Пскову от внесения древних памятников в ЮНЕСКО, что будет с ними дальше, почему сократилась псковская номинация и какие еще объекты могут попасть в Список всемирного наследия
Курган Дружбы 0707

Культура / Фестиваль
12 июля 09:59

Курган Дружбы 0707

Насыпанный партизанами холм славы в честь подпольщиков трех стран россияне смогли только увидеть из-за желтой ленточки
  • Михаил Ведерников – псковичам: В наших силах преумножить переданное нам наследие
  • Застолье с бесплатным угощением организовал для ветеранов великолукский мясокомбинат
  • Миллионный штраф и 20 лет тюрьмы грозит псковичу, делавшему закладки наркотиков
  • Оксана Фёдорова пригласила юных псковичей поучаствовать в конкурсе комиксов (ВИДЕО)
  • Обменивать незарегистрированное оружие на деньги призывают жителей Псковской области
  • Известна вероятная причина пожара, унесшего жизни четверых человек в Острове
  • Путин поручил Медведеву отменить 0+ после вопроса псковской журналистки на Медиафоруме в Сочи
  • Сразу шесть жилых комплексов смогут посетить участники нового Тура по новостройкам Пскова
  • Компания «Экопром» вывезла мусор с Дня города Пскова и молодёжного форума «Без границ»
  • Как продвигается ремонт дорог в регионе, расскажет Борис Ёлкин в пресс-центре «Псковской правды»
  • Обгоревшие тела двух детей и двух женщин обнаружили в Острове после ночного пожара
  • Фестиваль колокольного звона и виртуальная экскурсия по местам боевой славы: куда сходить в Пскове 23 июля
  • Высоких результатов добились псковские гребцы на соревнованиях в Московской области
  • Великолучанин поругался с подвыпившей подругой и угодил в больницу с ножевым ранением
  • Продолжают поиск пропавшего в Псковском районе 77-летнего мужчины (ФОТО)
  • В великолукскую деревню Золотково благодаря прокуратуре вернулась горячая вода
  • Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков презентовал несколько новых песенных сборников
  • На фестиваль «Когда мы были на войне…» приглашают жителей Псковской области 2 августа

    • 22 июля

  • В Пыталовском районе прошли торжества в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков
  • Пропавшая в Великих Луках школьница найдена
  • Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову
  • На благоустройство площади Дома культуры в Усвятах выделено 1,5 млн рублей
  • На экологический праздник в Псков привезут фотовыставку и викторину
  • Сергей Мезенцев поздравил с 90-летием жительницу Новоржевского района
  • В Пскове вводятся новые правила благоустройства
  • Михаил Ведерников поблагодарил псковские власти за подготовку к Ганзе в части благоустройства города
  • Михаил Пашков покинет пост главы Новоржевского района
  • Гостей праздника в честь княгини Ольги в Вытутах накормят ухой
  • В Великих Луках пропала 10-летняя девочка
  • В Псковской области пройдет фестиваль «Словенское поле - 2019»

    • Новости

    Разбирали завалы дом за домом, спасли котёнка

    Общество
    Мария Соколова 23 июля 11:54

    Разбирали завалы дом за домом, спасли котёнка

    Псковские спасатели рассказали о работе в затопленной Иркутской области, поделились фотографиями и видео

    Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО

    Культура / Наследие
    7 июля 12:58

    Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО

    Эпохального события Псков ждал больше 20 лет
    Воздушные замки

    Культура / Наследие
    7 июля 10:39

    Воздушные замки

    Яхт-клуб, фонтан, центр приключений – что так и не появилось в Пскове