Россия отдаёт долг Пскову

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник получил государственную регистрацию 11 июля. Новость обнародовали 15 июля, а уже через четыре дня журналисты собрались в пресс-центре «Псковской правды» для разговора с доктором культурологии Александром Голышевым, назначенным исполнять обязанности директора нового музея. «Не посмел отказаться», — говорит он сам о втором своем вхождении в ту же реку.
— Если кто-то думает, что речь идет о механическом объединении, то он заблуждается, — отметил Александр Голышев. — России нужны новые формы показа того, что существует на Псковской земле.
ХОДИ, СМОТРИ И ВОСТОРГАЙСЯПо словам Александра Голышева, нет сомнения, что с нового года музей получит федеральный статус, ради которого, собственно, объединение и затевалось.
— Мы должны презентовать России уникальные памятники, которые существуют на Псковской земле. Все как-то совпало. В список ЮНЕСКО внесли 10 уникальных памятников: один XIII века, два XII века и семь XV века. Это все требует иных форм презентации.
Кроме того, объединенный музей в этом году ждет много хороших событий. Во-первых, он получит новые пространства для размещения экспозиций.
— Никогда Псков и наш музей не имели возможности получить отреставрированными наши уникальные памятники. Это, прежде всего, два Дома Постникова — больше тысячи квадратных метров экспозиционных площадей. В Малом Доме Постникова будет музейный образовательный центр. В Большом Доме Постникова просто дух захватывает! Огромное количество внутрисменных лестниц и переходов, удивительные печи, такое ощущение, что там ничего делать не надо. Ходи, смотри и восторгайся!
И. о. директора также напомнил, что отреставрирован и стал доступен для псковичей Варлаамовский угол. Также идут работы по реставрации Музейного переулка.
— По какому-то фантастическому стечению обстоятельств все сошлось на нашем Пскове. Раньше не было возможности привести в надлежащее состояние наши памятники федерального значения. И я думаю, что теперь Россия отдает свой долг Пскову.
По его словам, в Изборске тоже не все закончено. Там на средства инвестора — более 50 млн — начинается работа по строительству выставочного зала на 700 квадратов.
— У нашего взаимного объединения совершенно блестящее окончание года, — считает доктор Голышев.
В те же дни, когда состоялось объединение музеев, реставраторы под слоем белой штукатурки обнаружили старинные росписи на стенах Поганкиных палат.
Фото предоставлено Псковским музеем.
КСТАТИ
Решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского.
— У нас серьезный коллектив, люди, которые отдали всю жизнь музейному служению. Они умеют работать в новых условиях. И мы не сомневаемся, что все у нас получится, — заметил Александр Голышев.
По его словам, ни один сотрудник, работавший ранее, не обижен — все трудоустроены. Директора Псковского и Изборского музеев остались руководителями структурных подразделений нового музея с функциями оперативного управления. А вот юридические и финансовые вопросы будет решать генеральный директор, так как финансовые потоки обоих музеев будут объединены. Вопрос о назначении постоянного руководителя музея после получения им федерального статуса будет решать Министерство культуры.
О судьбе филиалов бывшего Псковского музея-заповедника пока говорить рано. В Псковской области этим летом ждут приезда рабочей группы Министерства культуры, что будет с филиалами, решать им. Новый руководитель надеется, что музей прирастет даже тем, чего раньше не имел.
— Пока из схемы выпадает Порховская крепость. Это не совсем правильно, — считает Александр Голышев. — Там тоже начались реставрационные работы. И мы надеемся, что, когда будет создано федеральное учреждение, мы решим вопрос о Порховской крепости. Это последняя каменная крепость перед появлением огнестрельного оружия.
— Новый объединенный музей — это совершенно новый уровень. Это и новые профессии, которых не было еще в Пскове, это усиление реставрационной службы для музейных предметов, это больше научная обоснованность каждого нашего действия и это работа со школьниками. Проблемы музейной педагогики сегодня встают в полный рост, и хорошо, что сотрудники нашего музея к этому подготовлены, — уверен руководитель.
Новые технологии музейного показа планирует развивать новый директор.
Фото Андрея Степанова.
По его словам, в нашей стране сложилась великолепная школа музейной культуры. Российские музеи отличаются, прежде всего, уважительным отношением к музейному предмету. Но современному музею нужны и элементы интерактива.
— Табличка «Руками не трогать» — это табу, которое сразу нарушает пространство между человеком и музейным экспонатом. И мы сделаем все, чтобы посещение музея превращалось в праздник.
ДОСЬЕ
Александр Иванович Голышев – заслуженный работник культуры, доктор культурологии, профессор. Заведующий кафедрой культурологии и музеологии ПсковГУ, руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества. Оба поста сохранит после назначения в музей.
В 1970 году окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «преподаватель истории и обществоведения». Работал старшим архитектором Псковской производственной группы по охране памятников истории и культуры, инструктором Псковского городского комитета КПСС, заведующим отделом культуры Псковского горисполкома, консультантом Псковского областного комитета КПСС. В 1984-1991 годах был директором Псковского областного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Затем генеральным директором, первым вице-президентом Государственной культурно-досуговой ассоциации «Россия» Министерства культуры России в Москве. В 1994-2005 и 2010-2014 годах - председатель комитета по культуре Псковской области. Автор книг «Псковское музейное объединение» и «Социально-культурная жизнь Псковской области». Кавалер ордена Почета.