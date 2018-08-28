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Культура / Наследие

Я поведу тебя в музей

Минкультуры поддержало инициативу псковских властей о придании Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса

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Алексей Кедров
28 августа 2018 года, 09:45
Фото: Дарья Хваткова
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Но для этого их придется объединить в один музей. Это и федеральный статус могут дать новые возможности для развития двух уникальных объектов культуры, позволит вывести работу по привлечению туристов в регион на новый уровень. Разговор об этом шел во время приезда в Псков министра культуры России Владимира Мединского 27 августа.

До начала совещания он прогулялся по Псковскому кремлю: не все увиденное ему понравилось

— Негодование хочу выразить по факту не популяризации культурного наследия в части Псковского кремля, — подвел он итог увиденному на заседании в областной администрации.

— Я же еще в свой первый визит в 2013 году говорил, что Кремль надо наполнить жизнью. Ничего сделано не было. Сейчас Псковский кремль — это мертвая зона. Мы только что там были, и число членов нашей делегация в разы превышало количество находящихся там туристов! — негодовал министр.


Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Фото Дарьи Хватковой

Владимир Мединский принял участие в совещании по сохранению объектов культурного наследия и подготовке к Ганзе-2019, а также осмотрел ряд реставрируемых объектов (23 фото).


Среди поручений — восстановить смотровую площадку и кровлю башни Кутекрома за счет средств подрядчика, а также все-таки проложить маршруты по стенам Кремля — своего рода «туристическую тропу». Участники совещания переглядывались: зная подходы к работе врио губернатора Михаила Ведерникова, можно было не сомневаться, что все будет выполнено быстро и качественно. Ну а более осведомленные знали: глава региона был в курсе озвученных вопросов — и уж точно не спустит их решение на тормозах. Некоторые его подчиненные на совещании заметно ежились.

Инициативу объединить два музея-заповедника — Псковский и Изборский — и придать им федеральный статус Владимир Мединский поддержал.

— На самом деле, прямая аналогия с Новгородским музеем-заповедником — он носит федеральный статус, — отметил он. — И конечно, Псковская земля, место, откуда начиналась Россия, ничуть не менее в этом отношении значима.

Владимир Мединский, Михаил Ведерников с коллегами прошли по всем ключевым объектам псковской крепости, где в этом году идет реставрация.
Фото Сергея Герасимова
Министр напомнил и еще один довод в пользу придания, после объединения, музею-заповеднику федерального статуса:

— Практически все реставрационные работы идут при подавляющем участии федерального бюджета. Поэтому вполне логично, если и ответственность за  весь комплекс работ, за  туристическую привлекательность объектов будет в большей степени лежать на федерации.

— Хочу поблагодарить министерство за ту ощутимую помощь и поддержку, особенно в вопросах сохранения объектов культурного наследия, которая оказывается Псковской области, — отметил врио губернатора Михаил Ведерников.

Среди успешных примеров сотрудничества и знаменитая церковь Успения в Мелетово, которая будет спасена благодаря оперативному решению о выделении средств на противоаварийные работы.

— Мы нашли инвестора, — отметил Михаил Ведерников. — Сейчас там заканчивается  разработка проектно-сметной документации. В следующем году начнется ремонт и строительство гостевого дома. И я надеюсь, что и этот объект впишется в туристические маршруты. 

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