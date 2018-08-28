Я поведу тебя в музей

Но для этого их придется объединить в один музей. Это и федеральный статус могут дать новые возможности для развития двух уникальных объектов культуры, позволит вывести работу по привлечению туристов в регион на новый уровень. Разговор об этом шел во время приезда в Псков министра культуры России Владимира Мединского 27 августа.

До начала совещания он прогулялся по Псковскому кремлю: не все увиденное ему понравилось

— Негодование хочу выразить по факту не популяризации культурного наследия в части Псковского кремля, — подвел он итог увиденному на заседании в областной администрации.

— Я же еще в свой первый визит в 2013 году говорил, что Кремль надо наполнить жизнью. Ничего сделано не было. Сейчас Псковский кремль — это мертвая зона. Мы только что там были, и число членов нашей делегация в разы превышало количество находящихся там туристов! — негодовал министр.