Андрей Михеев: Доля сельского хозяйства в ВРП за 10 лет выросла до 11,5%

«Отрасль сельского хозяйства является важнейшей сферой экономики региона, доля которой во внутреннем региональном продукте за последние 10 лет выросла до 11,5%», - заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев , комментируя «Псковской правде» результаты компаний региона в топ-250 СЗФО .

Еще две псковские компании, вошедшие в топ-250, «Псковвтормет» и «Псковнефтепродукт», заняли в рейтинге, соответственно, 146-е (-15 позиций по сравнению с 2019 годом) и 249-е место (-28).

Андрей Михеев добавил, что объем продукции сельского хозяйства Псковской области в январе-августе 2021 года по предварительным данным составил 31,8 миллиарда рублей, индекс производства к соответствующему периоду предыдущего года – 104,3% (по России – 96,6%). При этом в сельскохозяйственных организациях производство продукции увеличилось на 6%.

При этом в хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 2% и составило 263,6 тысяч тонн, производство молока - на 1,7% и составило 154,5 тысяч тонн, производство яиц - на 2% и составило 66,3 миллиона штук.

Также, по словам председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, в 2021 году выросли качественные показатели уровня сельскохозяйственного производства: увеличивается процент породистого скота, растет продуктивность.