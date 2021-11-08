Пять псковских компаний вновь вошли в топ-250 СЗФО

Пять фирм из Псковской области вошли в топ-250 компаний Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по итогам 2020 года, подготовленного редакцией журнала «Эксперт Северо-Запад».

В число крупнейших компаний региона попали «Великолукский мясокомбинат» (73-е место в топ-250, рост на 7 пунктов по сравнению с 2019 годом), «Великолукский свиноводческий комплекс» (104-е место, +28), «Псковвтормет» (146-е место, -15), ВСГЦ («Великолукский селекционно-генетический центр») (194-е место, +36), «Псковнефтепродукт» (249-е место, -28).

Стоит отметить, что 3 из 5 псковских компаний в топ-250 относятся к отрасли «АПХ и пищевая промышленность» и входят в один холдинг. Авторы рейтинга отмечают, что в 2020 году индекс отгрузки продукции сельского хозяйства в СЗФО вырос и составил 103% к 2019 году, причем особенно успешными были Республика Коми, Калининградская и Псковская области.

В целом в рейтинге регионов по выручке из топа-250 Псковская область заняла 9-е место, опередив Ненецкий автономный округ и Карелию. Совокупная выручка пять псковских компаний, вошедших в топ-250, составила 94,6 миллиарда.

В 2019 году итоги псковских компаний в рейтинге выглядели следующим образом: «Великолукский мясокомбинат» (80-е место, -24), «Псковвтормет» (131-е место, -42 ), «Великолукский свиноводческий комплекс» (132-е место, -13), «Псковнефтепродукт» (221-е место, -61 позиция), ВСГЦ (230-е место, -24).