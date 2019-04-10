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Куртки замшевых. Три штуки

Семья лидера Псковского облсовпрофа продолжает зарабатывать на имуществе профсоюзов

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Алексей Кедров
10 апреля 2019 года, 09:43
Фото: sovprofpskov.ru
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Более 11,7 млн рублей заработала семья председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой за 2018 год согласно декларации о доходах. Документ опубликован на сайте Псковского областного Собрания. СМИ подсчитали, что за время, которое г-жа Михайлова является руководителем облсовпрофа, доходы ее семьи выросли в несколько раз и за последние годы составили 47,3 млн рублей. При этом журналисты для подсчетов использовали только открытые источники — декларации, опубликованные на сайте областного Собрания, депутатом которого является Ульяна Михайлова.

По данным декларации о доходах за 2018 год семье Михайловых также принадлежат девять автомобилей, два мотоцикла, шесть земельных участков (оформлены на мужа Александра Михайлова), четыре квартиры в долевой собственности, два дома (также в собственности у мужа), а также объект незавершенного строительства (в собственности Александра Михайлова).

Муж Ульяны Михайловой Александр — основной «кормилец» в семье. После того, как г-жа Михайлова возглавила облсовпроф, ее супруг был поставлен руководить одним из дочерних предприятий профсоюзов, доставшимся им в наследство от советских времен — курортом «Хилово» в Порховском районе.

Доходы Александра Михайлова ежегодно росли на несколько миллионов рублей. В 2017 и 2018 году, например, они увеличивались на 2 млн ежегодно. Отметим, что в 2018 году только за 3 и 4 кварталы руководитель курорта получил 3,6 млн рублей.

Между облсовпрофом и «дочерним» курортом существуют договора на оказания различных услуг. Подписи под ними ставили Ульяна Михайлова и ее супруг. По данным СМИ, только в 2015 году общий объем услуг по этим договорам составлял 24 млн рублей.

В марте этого года на пресс-конференции Ульяна Михайлова заявила, что не видит в этом конфликта интересов.

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