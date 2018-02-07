Путинские пошли

Ежемесячное пособие на рождение первого ребенка, которое предложил в конце прошлого года выплачивать нуждающимся семьям президент России Владимир Путин, начали оформлять псковские семьи. В управление соцзащиты населения поступили документы от 12 мам из Пскова, Великих Лук, Невельского, Красногородского, Струго-Красненского и Палкинского районов.

В середине января у супругов Натальи и Александра родился первый сын Никита, а уже в конце месяца молодые родители подали документы в соцзащиту.

Наталье Захаровой 34 года, до рождения малыша она работала с детьми со сложными структурными дефектами в Красногородской коррекционной школе-интернате. Родилась и выросла в Красногородске, окончила педучилище в Опочке, затем факультет начальных классов в педагогическом университете: учит детей-инвалидов читать и писать.

Благодаря работе Наталья Захарова познакомилась с будущим мужем.

— Мама Александра — воспитатель в нашем интернате, через нее и познакомились. Он однажды позвонил, спросил: «Как дела?», а через два месяца поженились. Долго думать не стали, — смеется Наталья Николаевна.

Дружно и счастливо супруги живут вместе уже семь лет. Сначала о детях не думали, как говорит молодая мама, хотели пожить для себя, а в прошлом году семья взяла под опеку 15-летнюю девочку из интерната.

— Лена, очень сложный ребенок, попала в наш интернат из Великих Лук, родители отказались от нее в роддоме, через какое-то время мать умерла, отец ею не интересуется, хотя платит алименты, — рассказала Наталья Захарова. — Лена пришла к нам в первый класс, училась у меня. Мы с ней много общались и как-то незаметно для себя привязались друг к другу.

Сначала супруги взяли девочку к себе на новогодние праздники, а потом решили оформить опеку.

— Таких детей у нас, к сожалению, много, очень жалко их, — говорит педагог. — Дети в интернате живут на всем готовом, совершенно не представляют, как устроен домашний быт, Лене даже еду в микроволновке разогревать пришлось учиться. Сейчас она помогает мне в меру своих возможностей, вместе убираем, готовим. Много развивающих игрушек ей покупаем, велосипед купили, телефон хороший, хочется, чтобы она развивалась. Надо много терпения, но я привыкла к таким деткам.

Муж решение Натальи поддержал.

— Мне кажется, что у них контакт лучше, чем со мной, — делится педагог. — Ко мне она за много лет привыкла, я для нее учитель в первую очередь, а за мужем Лена тянется, он для нее новый человек. С горки катаются, вместе машину ремонтируют — Лена инструменты подает.

Семья Захаровых живет в частном доме, который остался от родителей Александра. Раньше держали поросенка, но с появлением в семье девочки времени на хозяйство не остается. Из живности только кот.

— Лена за ним ухаживает, кормит. Кот в ее комнату жить перебрался, спят вместе.

Весть о новом члене семьи девочка восприняла хорошо.

— Она эмоциональная, впечатлительная, поэтому мы ей про малыша долго ничего не говорили, — рассказала Наталья. — Но когда узнала, очень обрадовалась. Сейчас Лена о Никите все время спрашивает, гулять вместе ходим.

Муж Натальи Александр в данный момент безработный, его профессия связана со страхованием, а подходящей вакансии в Красногородске нет.

— Он, конечно, без дела не сидит, — говорит Наталья Захарова, — но стабильного дохода нет.

Пособие по уходу за первым ребенком, по словам молодой мамы, будет в районе шести-семи тысяч рублей, поэтому прибавка в 10 652 стала приятным сюрпризом.

— Мы, конечно, такого не ожидали, — отметила жительница Красногородска. — Это существенная прибавка, большая помощь нашей семье.

К тому же детское пособие семья начнет получать только с апреля, а выплату от соцзащиты уже в феврале, причем деньги придут и за февраль, и за январь. Путинское пособие Захаровы собираются откладывать, чтобы потом была возможность купить что-то серьезное.

— На памперсы и кашки не помешают деньги, конечно, но хочется потратить их с умом, — говорит Наталья. — Для ребенка все необходимое еще до рождения закупили, но скоро манежик понадобится, коляска на весну, игр сейчас развивающих очень много, если они хорошего качества, то стоят дорого. Никита подрастет, мебель детскую в комнату захочется купить, деньги эти очень пригодятся.

Также с нынешнего года начинают выплачивать ежемесячно из средств материнского капитала 10 652 рубля нуждающимся семьям. Первое заявление на выплату оформила семья из Порховского района.