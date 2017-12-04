Сколько в Псковской области составит новое пособие на первого ребенка

«Псковская правда» выяснила, какова сумма в Псковской области, кто будет получать такое пособие на первенца и сколько потребуется денег на стимулирование рождаемости в регионе.

Президент России Владимир Путин 28 ноября объявил о назначении нового ежемесячного пособия на первого ребенка. Его будут платить за детей, родившихся с 1 января 2018 года. Средняя сумма выплаты составит в новом году 10 523 рубля, планируется ее индексирование. Цифры будут разниться в зависимости от региона, где живет малыш и величины прожиточного минимума, к которому привязана выплата.

Как рассказал «Псковской правде» начальник главного управления соцзащиты Армен Мнацаканян, для расчета суммы будут брать минимальный прожиточный минимум (ПМ) трудоспособного населения, утвержденный в регионе во 2 квартале 2017 года, умноженный на полтора. В Псковской области этот ПМ составляет 11 798 рублей. Умножаем на 1,5 и получаем сумму в 17 697 рублей. Таким образом, если общий доход мамы и папы меньше 35 394 рублей, пособие положено, если выше – увы. Соответственно, мать-одиночка для назначения пособия должна иметь доход ниже 17 697 рублей. Младенца при назначении пособия, по словам Армена Мнацаканяна, учитывать не будут, ведь пособие как раз на него и назначается.

Какова же сумма денежной выплаты на первого ребенка из нуждающейся, по мнению государства, семьи?

Она будет равна детскому ПМ в регионе во 2 квартале 2017 года. То есть семья из Псковской области может рассчитывать на 10 652 рубля каждый месяц от рождения до полутора лет ребенка.

Как отметил Армен Мнацаканян, порядок оформления выплат пока прорабатывается и будет известен в скором времени. Он рассказал, что такого решения от государства он ждал давно.

- С 2013 года наше управление выходило к губернатору и ко всей законодательной власти региона с предложением ввести новую меру поддержки на рождение первого ребенка, - отметил чиновник. - На местном уровне принять такое решение было сложно из ограниченности регионального бюджета, но, в конце концов, нас услышали.



Ежегодно в Псковской области рождается более 2000 детей-первенцев и родители 90% из них смогут получать повышенные выплаты.

Эту цифру, по словам Армена Мнацаканяна, его ведомство взяло для исходного расчета пособия.

- В качестве субвенции на 2018 год мы запросили из федерального бюджета 300 миллионов рублей на выполнение мер поддержки молодых семей, в которых родится первый ребенок, – сообщил председатель управления соцзащиты региона.

Деньги на выплаты пособий первым детям будут брать из резервных фондовправительства и президента России. Согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2018–2020 годы, резервный фонд президента составляет 10 млрд рублей ежегодно, резервный фонд правительства — 52,6 млрд рублей в 2018 году.



Кстати

Сейчас пособие для неработающих и нуждающихся мам составляет3 065,69 рублей на первого ребенка и 6 131,37 рублей на второго и последующих детей.

Напомним, что кроме ежемесячной выплаты до полутора лет родители второго ребенка получают из федерального бюджета материнский капитал, в 2017 году он составил 453 000 рублей. За третьего и последующих детей государство ежемесячно с рождения и до трех лет выплачивает пособие в 10481 рубль. Псковские родители третьего и последующих детей получают еще и региональный материнский капитал 100 000 рублей, который можно потратить на улучшение жилищных условий и образование детей. Также семьи с тремя детьми в Псковской области имеют право на получение земельного участка.

