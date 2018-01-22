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Общество / Семья

Первый транш на выплаты при рождении первенца поступил в Псковскую область

22 января 2018 года, 09:58

В Псковскую область поступила первый транш из федерального бюджета на ежемесячные выплаты жителям региона в связи с рождением или усыновлением первенца, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона со ссылкой на начальника Управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян. На эти цели регион получил более 1 млн рублей.

Размер пособия в Псковской области составляет 10 тыс 652 рубля.
Фото с сайта eva.ru
Средства будут выплачиваться семьям, в которых после 31 декабря 2017 года родился первый ребенок, а среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тыс 967 рублей).

Пособие предоставляется ежемесячно до достижения ребёнком 1,5 лет. За получением выплат жителям региона необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, решение о ежемесячных выплатах гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, при рождении (усыновлении) первого ребенка принял президент России Владимир Путин.

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