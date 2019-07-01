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Безграничная история: Псковская область готовится к Кургану Дружбы

Традиционная встреча расширяет свои границы

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Светлана Синцова
1 июля 2019 года, 16:48
Фото: Андрей Степанов
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7 июля пройдет 60-я встреча партизан и подпольщиков России, Белоруссии и Латвии на Кургане дружбы. В этом году принимающей стороной выступает Россия в лице Псковской области, поэтому основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района. О том, что планируется на юбилейной встрече, рассказали ее организаторы на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

- Для нас Курган Дружбы является одним из ключевых мероприятий, связанных темой памяти и сохранения реальной истории, которая сегодня порой серьезно переписывается. Сохранить правду и донести ее до следующих поколений - наша основная задача. Поэтому мы придаем большое значение юбилейному мероприятию, - отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Оргкомитет по подготовке Кургана Дружбы возглавляет губернатор области Михаил Ведерников. Все мероприятия согласованы и утверждены. Сформированы делегации ветеранских организаций: по 60 человек из России и Белоруссии, и 40 человек из Латвии.

В рамках 60-го Кургана Дружбы пройдут все традиционные мероприятия: возложение венков, братание официальных делегаций и делегаций ветеранов, Партизанский костер. Что касается творческой части, то на мероприятие приедут такие коллективы, как ансамбль Северо-Западного округа Росгвардии и ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Также будут работать две большие музейные выставки: экспозиция музея из Острова и выставка военной техники из Москвы. 

Впервые в этом году на территории Кургана Дружбы появятся интерактивные площадки, связанные с реконструкцией Великой Отечественной войны, в работе которых будет задействовано около 50 реконструкторов. По словам представителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Волхонова, подготовка творческой части ведется совместно с заслуженным деятелем РФ Гедиминасом Тарандой.

- На территории Кургана Дружбы будет воссоздан партизанский лагерь, – рассказал Дмитрий Волхонов. - Будут построены землянки, партизанская баня, партизанский госпиталь. Это будет интерактивная история. Туда можно будет прийти, посмотреть быт партизан. Партизаны покажут, каким оружием они обладали, - сообщил Дмитрий Волхонов.

На территории лагеря будет даже площадка «Партизанская кухня». Правда, как отмечают организаторы, с питанием в военное время было сложно.

- Поэтому партизанская кухня – это отдельное история. У всех желающих будет возможность попробовать, что это такое, - заинтриговал Дмитрий Волхонов.

Кроме того, планируется проведение мастер-классов по метанию гранат, прохождению курса молодого бойца. В них могут принять участие и дети, и взрослые.

- Потребность в интерактивных площадках продиктована реальным желанием создать прикосновения к эпохе. Поэтому это не только интересно, но еще несет познавательную и воспитательную функцию, – отметила вице-губернатор.

Участники Кургана Дружбы будут обеспечены качественной сотовой связью. На территории установлена вышка, планируется монтаж оборудования компаний МТС и МегаФон. Также будут установлены две точки Wi-Fi – у сцены и в административном штабе.

КСТАТИ

В рамках кургана Дружбы пройдет Молодежный форум – российский и белорусский. Мероприятие соберет свыше 200 участников.

- На одной поляне мы встречаемся, общаемся, - сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики области Наталья Плевинская.

По ее словам, молодежный форум позволяет связать два события – Курган Дружбы и 75-летие поселка Идрицы. Участники форума принимают участие в обоих мероприятиях. Ребята будут жить в палатках, с ними будут работать специалисты по делам молодежи. Для них разработана интересная программа по проектной деятельности.

ВАЖНО

Курган дружбы – это место где соприкасаются три границы: России, Белоруссии и Латвии. Поэтому тем, кто планирует поехать на мероприятие, обязательно надо взять с собой паспорт гражданина РФ. У участников мероприятия будет возможность пройти на территорию Белоруссии.

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