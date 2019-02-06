МЕДИА

 Как убирают снег в Пскове этой зимой

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Праздничный фуршет премии «Народное признание-2018»

Во дворах и по краям проезжих частей кучи невывезенного снега. В оттепель он тает, в мороз добавляет льда, а весной совсем поплывем в грязных потоках. Кто виноват, городские власти четко знают, а вот что делать, поймут не скоро.



Автор: Андрей Степанов
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