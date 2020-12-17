«Непростое украшение»

О городах «Золотого кольца» знает каждый, а вот о маршрутах «Серебряного ожерелья России» российские туристы имеют очень смутное представление. Между тем этот туристический проект, призванный привлечь внимание к Северо-Западному региону, реализуется уже несколько лет. Псковская область попала в состав Серебряного ожерелья в феврале 2018 года. Помог ли проект туристической сфере региона, выясняла «Псковская правда».

СПРАВКА «Серебряное ожерелье России» - межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мотивация для туриста



- «Серебряное ожерелье» — это большой проект межрегионального сотрудничества. Он объединил 11 регионов Северо-Запада России, несмотря на то, что каждый регион имеет в качестве доминирующего разный тип туризма. Новгородская, Псковская, Ленинградская области - это регионы, которые полны объектов культурно-познавательного туризма. В Мурманскую область, наверное, в первую очередь, едут за северным сиянием, точно так же как Республика Коми — это особый мир. А Калининградская область — наш российский анклав — лишний раз подчеркивает то, что сесть в автомобиль или в поезд и попытаться совершить поездку по всему маршруту «Серебряного ожерелья», в отличие от «Золотого кольца», просто-напросто не представляется возможным, - говорит председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

По ее словам, есть общие темы, которые объединяют участников этого проекта. Например, древнерусские крепости, которыми могут похвастаться Псков, Великий Новгород, Старая Ладога в Ленинградской области, Александр Невский, следы которого нашли даже в Калининградской области.

Полноценного концепта для этого маршрута не появилось. В то же время, предлагая любые маршруты по Псковской области, мы имеем право использовать логотип «Серебряного ожерелья». Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

Светлана Баранова напомнила, что ряд объектов в рамках проекта получил значок «Серебряное ожерелье».



- Первым был Изборск, в этом году — Псков. Наверное, это для туриста определенная мотивация для планирования своих путешествий, но не более того. Также председатель Псковского областного союза туриндустрии отмечает, что до 2020 года участие в проекте для турбизнеса Северо-Запада было удобным, поскольку предусматривало совместное участие в выставках, продвижение туристических маршрутов на общем портале проекта. Но в «год, когда все ограничено и сведено на нет», эти преимущества слабо выражены. - То есть, «Серебряное ожерелье» - это хорошая идея, но она вряд ли будет воплощена. Хотя сейчас разрабатываются национальные туристские маршруты, которые как раз способны объединить регионы и организовать взаимодействие в плане приема и обслуживания туристов, - отмечает Светлана Баранова.



Плюсы и минусы



- По сравнению с «Золотым кольцом», проект «Серебряное ожерелье» не так узнаваем, - отмечают в туристическом агентстве «Глобус». В турфирме это связывают с тем, что по «Золотому кольцу» удобнее путешествовать, а в «Серебряном ожерелье» речь идет о совсем других расстояниях. Впрочем, неудачным проектом назвать «Серебряное кольцо» нельзя. Так считает заместитель директора турфирмы «Русский город» Михаил Иванов. - В любом контексте упоминание города Пскова, его архитектурных памятников, туристических маршрутов - это плюс, - уверен он. Однако, по его словам, многие туры в рамках проекта «сыроваты» и «сделаны наспех», а сам проект «идет тяжело».



В любом контексте упоминание города Пскова, его архитектурных памятников, туристических маршрутов - это плюс. Михаил Иванов, замдиректора турфирмы «Русский город» Михаил Иванов, заместитель директора турфирмы "Русский город"



- Если брать доковидные времена, 2018-19 годы, была достаточно большая конкуренция со стороны «Золотого кольца». Поэтому при довольно высокой цене он менее интересен для потребителя, - говорит Михаил Иванов. - От некоторых маршрутов, в частности, семидневных, пришлось отказаться именно по причине их высокой цены. В «ковидные времена» эффективность проекта тоже сложно оценить. - Сейчас граница закрыта, вроде должен развиваться внутренний туризм. Но с марта по июль мы не работали, - рассказывает Михаил Иванов. - А на приличный уровень приема вышли только спустя месяц. Был момент даже, что коллеги говорили: «Принимаем больше, чем раньше». Август мы работали 24/7. У меня все гиды были заняты. Но в сентябре поток туристов быстро закончился. В этом году не знаю, как оценивать «Серебряное ожерелье». Учитывая дистанционный режим работы, мы больше сосредоточились на турах в пределах Псковской области.

