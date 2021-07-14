Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе

В Невельском районе у деревни Борки начались раскопки на месте, где было обнаружено массовое захоронение людей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Предположительно, там могут находится останки нескольких тысяч человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Работы проводятся в рамках проекта «Без срока давности». Как следует из рассекреченных документов, а также из воспоминаний очевидцев событий, в этом районе оккупанты убили тысячи мирных жителей, не исключается, что они были пригнаны на принудительные работы из других районов области и других регионов, в том числе Смоленской области.
На месте работают и специалисты Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, которые проводят доследсвенную проверку.
С ходом работ ознакомились сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева и глава Невельского района Олег Майоров. «Вновь выявленные данные, а также рассекреченные документы позволят назвать список тех людей, которые несут ответственность за совершенные на территории Псковской области преступления», — отметила Елена Цунаева. Она добавила, что практически невозможно назвать количество массовых захоронений на территории страны, поэтому нужно серьезно подойти к изучению данного вопроса.
Елена Цунаева поблагодарила администрацию Псковской области, областной архив, которые активно включились и организуют работу по поиску мест массового захоронения мирных жителей времен Великой Отечественной войны, а также добровольцев, которые собирают информацию и работают на местах захоронений.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Те научные труды, рассекреченные документы не сопоставимы с масштабами той трагедии, которую понес наш народ. Публикация документов, в которой Псковская область приняла активное участие, поставила перед исследователями, добровольцами, поисковиками задачу обозначить все места трагедий. Мы в этом вопросе только в начале пути», — отметила Елена Цунаева.
Акт о зверствах карателей в Невеле и Невельском районе был составлен в конце декабря 1944 года на основе показаний свидетелей и других документов. Эти материалы вошли в сборник советской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.
В прошлом году раскопки на местах массовых захоронений мирных жителей проходили на окраинах Пскова. Были подняты останки 188 человек. По итогам расследования и изучения материалов прокурор Псковской области Иван Грибов направил в Псковский областной суд материалы о признании вновь выявленных преступлений фашистов геноцидом.