Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе

14 июля 2021 года, 16:57

В Невельском районе у деревни Борки начались раскопки на месте, где было обнаружено массовое захоронение людей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Предположительно, там могут находится останки нескольких тысяч человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Работы проводятся в рамках проекта «Без срока давности». Как следует из рассекреченных документов, а также из воспоминаний очевидцев событий, в этом районе оккупанты убили тысячи мирных жителей, не исключается, что они были пригнаны на принудительные работы из других районов области и других регионов, в том числе Смоленской области.

На месте работают и специалисты Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, которые проводят доследсвенную проверку.

С ходом работ ознакомились сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева и глава Невельского района Олег Майоров. «Вновь выявленные данные, а также рассекреченные документы позволят назвать список тех людей, которые несут ответственность за совершенные на территории Псковской области преступления», — отметила Елена Цунаева. Она добавила, что практически невозможно назвать количество массовых захоронений на территории страны, поэтому нужно серьезно подойти к изучению данного вопроса.

Елена Цунаева поблагодарила администрацию Псковской области, областной архив, которые активно включились и организуют работу по поиску мест массового захоронения мирных жителей времен Великой Отечественной войны, а также добровольцев, которые собирают информацию и работают на местах захоронений.

Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Те научные труды, рассекреченные документы не сопоставимы с масштабами той трагедии, которую понес наш народ. Публикация документов, в которой Псковская область приняла активное участие, поставила перед исследователями, добровольцами, поисковиками задачу обозначить все места трагедий. Мы в этом вопросе только в начале пути», — отметила Елена Цунаева.

Акт о зверствах карателей в Невеле и Невельском районе был составлен в конце декабря 1944 года на основе показаний свидетелей и других документов. Эти материалы вошли в сборник советской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

В прошлом году раскопки на местах массовых захоронений мирных жителей проходили на окраинах Пскова. Были подняты останки 188 человек. По итогам расследования и изучения материалов прокурор Псковской области Иван Грибов направил в Псковский областной суд материалы о признании вновь выявленных преступлений фашистов геноцидом. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Глава Невельского района: Трёхдневное голосование на выборах — удобно и адекватно в нынешней ситуации
С 17:00 южные районы Псковской области накроют грозы
С 16:00 до 20:00 жителям Пскова будут доставлять воду 17 июля
28 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в Псковской области
Гелена Самохвалова: Рейтинг регионов по вовлечённости в нацпроект по туризму покажет, что нужно подтянуть
Незначительное снижение числа заболевших коронавирусом отмечено в Псковской области
«Тайное общество трезвости» соберётся на заседание в Пушкинских Горах
Дополнительные «Ласточки» запустят с 16 июля между Санкт-Петербургом и Псковом
Более 3 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Ещё один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пскове

Общество / Здоровье
13 июля 12:21

Ещё один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пскове

По правилам: как избежать трагедии на воде

Общество
12 июля 13:07

По правилам: как избежать трагедии на воде
Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне

Общество
10 июля 13:16

Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне