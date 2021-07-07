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Общество

Заявление об установлении фактов геноцида направил в суд прокурор Псковской области

7 июля 2021 года, 14:40

Прокурор Псковской области Иван Грибов по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова направил в Псковский областной суд заявление о признании геноцидом установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на нынешней территории Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Заявление об установлении фактов геноцида направил в суд прокурор Псковской области

Фото директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева с личной страницы в Facebook

Заявление прокурора подготовлено в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

Направлению документов в суд предшествовало изучение материалов по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на окраинах Пскова - в районе деревень Моглино, Глоты, Андрохново, на месте бывшего салотопного завода. Раскопки в этих точках велись в 2020 году. Всего были подняты останки 188 человек. Также было открыто место, где сжигались тела убитых мирных жителей.

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