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Общество

Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом

28 октября 2020 года, 16:18

Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом, сообщил «Псковской правде» директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев. Поисковая операция завершилась 28 октября. 

Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом

Фото Юрия Алексеева с личной страницы в Facebook

В Моглино было три раскопа, в которых обнаружили останки 51 человека. Среди погибших были 27 военнопленных, остальные — мирные жители. На этом месте находился концентрационный лагерь «Моглино».

В двух раскопах у деревни Андрохново нашли 44 расстрелянных человека. Кроме того, здесь открыли место, где сжигали погибших. В диаметре оно около четырёх метров.

Еще три раскопа располагались в районе бывшего салотопного завода. Там подняты останки 19 человек.

Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом

Фото Юрия Алексеева с личной страницы в Facebook
Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом

Фото Юрия Алексеева с личной страницы в Facebook

Последняя площадка, на которой исследования завершились 28 октября, располагалась у деревни Глоты. Там было два раскопа, в которых обнаружили останки 74 человек. «Найдено также много артефактов, говорящих о том, что расстреляно было именно гражданское население. На 10-м раскопе в Глотах почти половина останков детские, судя по обуви - от 2-3 лет», - отметил Юрий Алексеев.

Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом

Фото Юрия Алексеева с личной страницы в Facebook
Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом

Фото Юрия Алексеева с личной страницы в Facebook

Кроме того, он сообщил о находке золотого кольца интересной формы и серьги. Ранее Юрий Алексеев отмечал, что при раскопках в Глотах поисковики обнаружили нетипичные для массовых захоронений вещи.

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