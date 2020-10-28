Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом, сообщил «Псковской правде» директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев. Поисковая операция завершилась 28 октября.

В Моглино было три раскопа, в которых обнаружили останки 51 человека. Среди погибших были 27 военнопленных, остальные — мирные жители. На этом месте находился концентрационный лагерь «Моглино».

В двух раскопах у деревни Андрохново нашли 44 расстрелянных человека. Кроме того, здесь открыли место, где сжигали погибших. В диаметре оно около четырёх метров.

Еще три раскопа располагались в районе бывшего салотопного завода. Там подняты останки 19 человек.