Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом, сообщил «Псковской правде» директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев. Поисковая операция завершилась 28 октября.
Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом, сообщил «Псковской правде» директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев. Поисковая операция завершилась 28 октября.
В Моглино было три раскопа, в которых обнаружили останки 51 человека. Среди погибших были 27 военнопленных, остальные — мирные жители. На этом месте находился концентрационный лагерь «Моглино».
В двух раскопах у деревни Андрохново нашли 44 расстрелянных человека. Кроме того, здесь открыли место, где сжигали погибших. В диаметре оно около четырёх метров.
Еще три раскопа располагались в районе бывшего салотопного завода. Там подняты останки 19 человек.
Последняя площадка, на которой исследования завершились 28 октября, располагалась у деревни Глоты. Там было два раскопа, в которых обнаружили останки 74 человек. «Найдено также много артефактов, говорящих о том, что расстреляно было именно гражданское население. На 10-м раскопе в Глотах почти половина останков детские, судя по обуви - от 2-3 лет», - отметил Юрий Алексеев.
Кроме того, он сообщил о находке золотого кольца интересной формы и серьги. Ранее Юрий Алексеев отмечал, что при раскопках в Глотах поисковики обнаружили нетипичные для массовых захоронений вещи.