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Общество

Археологи: Найденные кости, вероятно, не имеют отношения к древним захоронениям у Гремячей башни

8 апреля 2021 года, 11:56

Кости, найденные на улице Гремячей рядом с домом №10, вероятно, не имеют отношения к древним захоронениям у Гремячей башни. Об этом «Псковской правде» сообщил старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский.

Археологи: Найденные кости, вероятно, не имеют отношения к древним захоронениям у Гремячей башни

Фото Андрея Степанова

«Если речь идет о каком-то частном доме, то мы никаких работ там не проводили. Никаких данных о наличии там захоронений нам неизвестно», - отметил он.

Однако, археолог не исключает, что какие-то человеческие останки могут появиться на поверхности у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, где недавно проходили раскопки. Это возможно из-за оттепели: грунт оттаивает и может проваливаться, обнажая древние захоронения. 

«Вполне возможно, что из-за этого происходит обнажение каких-то человеческих останков, которые там несомненно вокруг еще есть, но которые не входили в площадь наших работ», - добавил Антон Романовский. 

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