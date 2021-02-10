Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Наследие

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?

Текст:
Анастасия Турсунова
10 февраля 2021 года, 10:10
Фото: Дарья Хваткова
0

Гремячая гора окутана тайнами и легендами. Однако вплоть до последнего времени здесь фактически не ступала нога археолога. Поэтому архитектурно-археологическое исследование церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, стартовавшее в ноябре 2020 года, принесло немало открытий. Специалистом удалось в буквальном смысле раскопать ранее неизвестные факты о храме. А также найти несколько склепов, расположенных рядом с ним. «Псковская правда» узнала подробности.

Кости и камни

В настоящее время идет процесс создания научно-проектной документации на реставрацию церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, которая является памятником федерального значения, датируемым XVI веком, рассказал «ПП» старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский.

Таинственная гора

Фото из соцсетей археологического центра Псковской области

Он пояснил, что во время подготовительного этапа реставрации обязательно проводятся археологические работы. На Гремячей горе работы проводились впервые. Впрочем, их характер был очень локальным. Археологи заложили у стен храма четыре разведочных шурфа, задача которых - дойти до основания здания и посмотреть на состояние его фундамента: крепкий он или руинированный. Это было необходимо, чтобы понять, как дальше вести реставрационные работы. Кроме состояния фундамента также фиксировались конструктивные особенности здания, этапы строительства и реставраций.

По словам археолога, раскопки показали, что фундамент достаточно крепкий, он поставлен на валунное основание. Следов первоначального деревянного храма ученые не обнаружили. Зато нашли сразу несколько захоронений.

С погребениями мы столкнулись на разных этапах продвижения вглубь. Всего в наших локальных ямках исследовано около 17 погребений. Вопрос о датировке остается открытым. Предполагается, что функционирование кладбища началось с XVI века – с самого момента возведения каменного храма.

Таинственная гораАнтон Романовский, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области

Дальше с этими погребениями будет работать специалист-антрополог, который определит пол и возраст покойных. А после антропологических исследований останки будут перезахоронены рядом с церковью.

Ученые предполагают, что вокруг храма хоронили людей, имеющих то или иное отношение к монастырю, который находился на этой территории.

В погребениях были найдены металлические нательные крестики. После реставрации можно будет говорить об их датировке: в разные эпохи они различались гравировкой и рисунками. Однако пока что форма крестиков свидетельствует о принадлежности к XVII - началу XVIII веков.

«Серьезные люди»

В южной части храма археологи смогли понизится только на метр, а затем уперлись в каменный пол. «Это говорит о том, что мы попали внутрь какой-то постройки. Стали разбираться и поняли, что это южный предел. То есть у этого храма, который сейчас сохранился, была еще одна пристройка», - рассказал Антон Романовский.

Чтобы дать больше информации проектировщикам, от этого шурфа археологи проложили траншею размером 6 на 2 метра. Каменный пол продолжался на всем ее протяжении. Это позволяет сказать, что длина пристройки составляла 30 метров, а ширина – 6.

В траншее был обнаружен прямоугольный участок известняковой кладки, сложенной на глине. Возникла гипотеза, что это печь. В процессе исследований она подтвердилась. То есть помещение было отапливаемым и носило какое-то хозяйственное назначение. Скорее всего, пристройка относится к XVII веку. Примечательно, что архитекторы и реставраторы о наличии южного предела церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы раньше не знали.

Более того: внутри южного предела было обнаружено еще одно помещение: участок сводчатого входа в него археологи заметили в одном из бортов траншеи. «Мы аккуратно посветили туда светом, попробовали померить лазерной рулеткой, чтобы понять какие-то габариты. Пока выяснилось, что его размер составляет 3 на 3 метра», - пояснил Антон Романовский.

Таинственная гора

Фото из соцсетей археологического центра Псковской области

По его словам, в настоящее время это помещение до сводчатого потолка завалено грунтом. На поверхности есть крупные камни – фундаментные камни - и разрозненные человеческие останки. В том числе - несколько черепов. Судя по всему, это был склеп: возможно, там хоронили «каких-то серьезных людей, которые имели отношение к монастырю».

Что касается будущего этого предела, то, поясняет Антон Романовский, восстанавливать его будет не правильно, потому что ученые не знают как он выглядел. «Быть может, здесь будет реализована идея как в Довмонтовом городе: на поверхности останется фундамент пристройки. Склеп же будет изучен и зафиксирован 3D-сканером, который создаст объемную картинку со всеми параметрами», - рассказал археолог.

Говорящая фамилия

Кстати, около входа в храм, перед притвором, расположен еще один склеп XVII века, где были обнаружены 8 скелетов.

Между тем известно, что в нем были похоронены члены одной семьи – род Гремяцких. По словам Антона Романовского, это подтверждает керамида, которая, судя по письменным источникам, висела на стене у этого храма вплоть до XIX века. Она гласила, что здесь, у паперти церкви, похоронен монастырский подъячий Семен Гаврилов, сын Гремяцкий, и его сноха Анна Фадеева.

Таинственная гора

Фото из соцсетей археологического центра Псковской области

«Благодаря исследовательской работе Бориса Постникова мы знаем довольно много о роде Гремяцких», - отметили в Псковском археологическом центре. Основатель рода Семен (Сенка) Гаврилов (1625-1674) был площадным подъячим и зарабатывал на жизнь составлением юридических документов. В 60-е годы XVII века он занялся торговлей, в том числе табаком, запрещенным к ввозу в Псков.

«На этом деле прогорел, задолжал иностранным поставщикам и попал в тюрьму. Каким-то образом сумел рассчитаться с долгами, не только выправил материальное положение и даже приумножил его, но из-за подорванного в тюрьме здоровья решил сменить вид деятельности и стал вкладчиком Косьмодемьянского монастыря на Гремячей горе. До конца своих дней он вёл весь документооборот обители, за что получил особую благодарность и был прозван Семеном Гремяцким», - рассказали археологи.

Таинственная гора

Фото из соцсетей археологического центра Псковской области
Таинственная гора

Фото из соцсетей археологического центра Псковской области
Таинственная гора

Фото из соцсетей археологического центра Псковской области

По их мнению, найденные в склепе вещи, - богатая одежда и каменные нательные кресты, - говорят о высоком статусе погребенных. Их пол и возраст также будут установлены с помощью антропологических исследований. Кроме того, планируется провести сравнительный анализ генеалогического древа рода Гремяцких.

«Это будет, в каком-то смысле, историческое расследование. То есть у нас будет антропологический материал из этого склепа, который мы попытаемся сопоставить с данными письменного источника», - пообещал Антон Романовский.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка

От подобы до обабника

Культура / Наследие
11 ноября 09:59

От подобы до обабника

В Пскове выбрали самый вкусный пирог с берегов Чудского озера
  • Порядка 90 мероприятий организованы в Псковской области ко Дню памяти Александра Пушкина
  • На предприятии «Псковпассажиравтотранс» сменится руководитель
  • В 2020 году объем промышленного производства в Псковской области сократился на 1,1%
  • Еще один житель Псковской области скончался от коронавируса
  • 44% дорог Псковской области планируется довести до нормативного состояния к 2024 году
  • Жительница Псковской области перевела экстрасенсу Еве почти 270 тысяч рублей
  • Шестиклассника из Гдова задержали за развращение детей из разных регионов России
  • Пять лет колонии получил псковский военный, похитивший госимущество на 63 млн рублей
  • Число излечившихся от коронавируса в Псковской области перевалило за 19 тысяч

    • 9 февраля

  • Специальная служба по управлению объектами ЮНЕСКО приступила к работе в Псковской области
  • Василий Осипов поручил нарастить темпы строительства новой газовой котельной в Острове
  • Главред книги «Солдаты Победы» прокомментировал высказывание Навального о ветеране Игнате Артеменко
  • Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области
  • Михаил Ведерников оценил реализацию нацпроектов в Порховском районе
  • В Порховском районе от коронавируса прививают порядка 250 человек в день
  • Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 12 февраля
  • Михаил Ведерников: Псковский аэропорт открывает перед жителями региона новые горизонты
  • Власти Пскова просят горожан жаловаться на неубранные сосульки
  • Почти 6 тысяч девятиклассников Псковской области сдадут итоговое собеседование по русскому языку
  • Весной у Псковской областной инфекционной больницы появится свой сайт
  • Коечный фонд детской инфекционной больницы в Пскове загружен на 70%
  • 13 тысяч 482 дозы вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область
  • 259 псковичей завершили вакцинацию от коронавируса, первый компонент получили 6,5 тыс. человек
  • В Фонде капитального ремонта Псковской области сменился руководитель
  • Профильные комитеты отработают вопросы, поступившие псковскому губернатору на прямую линию
  • Формат очных встреч губернатора с псковскими журналистами может возобновиться весной
  • Условный срок получил организатор наркопритона в Пскове
  • Заболеваемость ОРВИ в Пскове превысила эпидпорог на 16,4%
  • Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 145
  • 70 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили в микроавтобусе псковские таможенники

    • Новости

    Башня РГО

    Общество / Образование
    Редакция 9 февраля 15:47

    Башня РГО

    Как будет выглядеть штаб-квартира Русского географического общества в Пскове

    Всё перемелется

    Культура / Наследие
    2 ноября 17:21

    Всё перемелется

    Гостиницу с рестораном сделают из мельницы Кукка
    «Шагай вперед по пеплу листьев»

    Культура / Литература
    31 октября 10:00

    «Шагай вперед по пеплу листьев»

    Осенняя прогулка со стихами Геннадия Кононова вдоль стен Окольного города