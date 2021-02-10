Таинственная гора

Гремячая гора окутана тайнами и легендами. Однако вплоть до последнего времени здесь фактически не ступала нога археолога. Поэтому архитектурно-археологическое исследование церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, стартовавшее в ноябре 2020 года, принесло немало открытий. Специалистом удалось в буквальном смысле раскопать ранее неизвестные факты о храме. А также найти несколько склепов, расположенных рядом с ним. «Псковская правда» узнала подробности.

Кости и камни

В настоящее время идет процесс создания научно-проектной документации на реставрацию церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, которая является памятником федерального значения, датируемым XVI веком, рассказал «ПП» старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский.

Он пояснил, что во время подготовительного этапа реставрации обязательно проводятся археологические работы. На Гремячей горе работы проводились впервые. Впрочем, их характер был очень локальным. Археологи заложили у стен храма четыре разведочных шурфа, задача которых - дойти до основания здания и посмотреть на состояние его фундамента: крепкий он или руинированный. Это было необходимо, чтобы понять, как дальше вести реставрационные работы. Кроме состояния фундамента также фиксировались конструктивные особенности здания, этапы строительства и реставраций. По словам археолога, раскопки показали, что фундамент достаточно крепкий, он поставлен на валунное основание. Следов первоначального деревянного храма ученые не обнаружили. Зато нашли сразу несколько захоронений.

С погребениями мы столкнулись на разных этапах продвижения вглубь. Всего в наших локальных ямках исследовано около 17 погребений. Вопрос о датировке остается открытым. Предполагается, что функционирование кладбища началось с XVI века – с самого момента возведения каменного храма. Антон Романовский, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области



Дальше с этими погребениями будет работать специалист-антрополог, который определит пол и возраст покойных. А после антропологических исследований останки будут перезахоронены рядом с церковью. Ученые предполагают, что вокруг храма хоронили людей, имеющих то или иное отношение к монастырю, который находился на этой территории. В погребениях были найдены металлические нательные крестики. После реставрации можно будет говорить об их датировке: в разные эпохи они различались гравировкой и рисунками. Однако пока что форма крестиков свидетельствует о принадлежности к XVII - началу XVIII веков.

«Серьезные люди»

В южной части храма археологи смогли понизится только на метр, а затем уперлись в каменный пол. «Это говорит о том, что мы попали внутрь какой-то постройки. Стали разбираться и поняли, что это южный предел. То есть у этого храма, который сейчас сохранился, была еще одна пристройка», - рассказал Антон Романовский. Чтобы дать больше информации проектировщикам, от этого шурфа археологи проложили траншею размером 6 на 2 метра. Каменный пол продолжался на всем ее протяжении. Это позволяет сказать, что длина пристройки составляла 30 метров, а ширина – 6. В траншее был обнаружен прямоугольный участок известняковой кладки, сложенной на глине. Возникла гипотеза, что это печь. В процессе исследований она подтвердилась. То есть помещение было отапливаемым и носило какое-то хозяйственное назначение. Скорее всего, пристройка относится к XVII веку. Примечательно, что архитекторы и реставраторы о наличии южного предела церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы раньше не знали. Более того: внутри южного предела было обнаружено еще одно помещение: участок сводчатого входа в него археологи заметили в одном из бортов траншеи. «Мы аккуратно посветили туда светом, попробовали померить лазерной рулеткой, чтобы понять какие-то габариты. Пока выяснилось, что его размер составляет 3 на 3 метра», - пояснил Антон Романовский.

По его словам, в настоящее время это помещение до сводчатого потолка завалено грунтом. На поверхности есть крупные камни – фундаментные камни - и разрозненные человеческие останки. В том числе - несколько черепов. Судя по всему, это был склеп: возможно, там хоронили «каких-то серьезных людей, которые имели отношение к монастырю». Что касается будущего этого предела, то, поясняет Антон Романовский, восстанавливать его будет не правильно, потому что ученые не знают как он выглядел. «Быть может, здесь будет реализована идея как в Довмонтовом городе: на поверхности останется фундамент пристройки. Склеп же будет изучен и зафиксирован 3D-сканером, который создаст объемную картинку со всеми параметрами», - рассказал археолог.

Говорящая фамилия

Кстати, около входа в храм, перед притвором, расположен еще один склеп XVII века, где были обнаружены 8 скелетов. Между тем известно, что в нем были похоронены члены одной семьи – род Гремяцких. По словам Антона Романовского, это подтверждает керамида, которая, судя по письменным источникам, висела на стене у этого храма вплоть до XIX века. Она гласила, что здесь, у паперти церкви, похоронен монастырский подъячий Семен Гаврилов, сын Гремяцкий, и его сноха Анна Фадеева.

«Благодаря исследовательской работе Бориса Постникова мы знаем довольно много о роде Гремяцких», - отметили в Псковском археологическом центре. Основатель рода Семен (Сенка) Гаврилов (1625-1674) был площадным подъячим и зарабатывал на жизнь составлением юридических документов. В 60-е годы XVII века он занялся торговлей, в том числе табаком, запрещенным к ввозу в Псков. «На этом деле прогорел, задолжал иностранным поставщикам и попал в тюрьму. Каким-то образом сумел рассчитаться с долгами, не только выправил материальное положение и даже приумножил его, но из-за подорванного в тюрьме здоровья решил сменить вид деятельности и стал вкладчиком Косьмодемьянского монастыря на Гремячей горе. До конца своих дней он вёл весь документооборот обители, за что получил особую благодарность и был прозван Семеном Гремяцким», - рассказали археологи.