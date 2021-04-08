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Происшествия

В центре Пскова найдены останки, возможно человеческие

8 апреля 2021 года, 11:36

В центре Пскова - на улице Гремячей, 10 - найдены осанки, возможно человеческие, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В центре Пскова найдены останки, возможно человеческие

Фото Андрея Степанова
В центре Пскова найдены останки, возможно человеческие

Фото Андрея Степанова
В центре Пскова найдены останки, возможно человеческие

Фото Андрея Степанова

Кости заметила местная жительница. Во время прогулки она заглянула в яму и обнаружила чьи-то останки. О своей находке женщина сообщила прессе. 

8 апреля на место происшествия выезжали сотрудники полиции. 

В настоящее время здесь находится следственно-оперативная группа Следственного управления Следственного комитета РФУ. Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе Управления, материал об обнаружении костей принят в работу, будет проводиться проверка. 

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