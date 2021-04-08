В центре Пскова найдены останки, возможно человеческие

Кости заметила местная жительница. Во время прогулки она заглянула в яму и обнаружила чьи-то останки. О своей находке женщина сообщила прессе.

8 апреля на место происшествия выезжали сотрудники полиции.

В настоящее время здесь находится следственно-оперативная группа Следственного управления Следственного комитета РФУ. Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе Управления, материал об обнаружении костей принят в работу, будет проводиться проверка.