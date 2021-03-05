Почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В настоящее время вакцинация проводится в 32 пунктах, на следующей неделе они заработают в Пустошке и Красногородске. К выходным также планируется организовать площадки для проведения вакцинации в крупных торговых центрах.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, на портале «Госуслуги» или по номеру территориальной медорганизации. «Помните, что от прохождения массовой вакцинации зависит скорость снятия ограничений», - подчеркнул Михаил Ведерников.