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Общество / Здоровье

Почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

5 марта 2021 года, 09:33

Почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта губернатора псковской области Михаила Ведерникова

В настоящее время вакцинация проводится в 32 пунктах, на следующей неделе они заработают в Пустошке и КрасногородскеК выходным также планируется организовать площадки для проведения вакцинации в крупных торговых центрах.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, на портале «Госуслуги» или по номеру территориальной медорганизации. «Помните, что от прохождения массовой вакцинации зависит скорость снятия ограничений», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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