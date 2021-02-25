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Политика / Выборы

Зарегистрированы четыре кандидата на пост главы Порховского района

25 февраля 2021 года, 10:35

Зарегистрированы четыре кандидата на пост главы Порховского района из семи выдвинутых. Об этом сообщили «Псковской правде» в Территориальной избирательной комиссии Порховского района.

Зарегистрированы четыре кандидата на пост главы Порховского района

Фото из Instagram ТИК Порховского района

В частности, зарегистрирован кандидат от «Справедливой России» Игорь Иванов. Он родился 19 мая 1974 года, живёт в Пскове, является председателем регионального отделения Российского профессионального союза работников инновационных и малых предприятий.

Ещё один зарегистрированный претендент — выдвинутый «Партией Роста» Игорь Романов. Он родился 29 августа 1977 года, проживает в Пскове, занимает должность директора ООО «Эко-край Псковский».

Также регистрацию прошёл кандидат от «Единой России» Юрий Семенов. Он родился 30 мая 1963 года, живёт в Порхове и работает советником по взаимодействию с органами государственной власти АО «Псковэнергоагент».

Четвёртый претендент — представитель КПРФ Александр Сергеев. Он родился 1 марта 1952 года, живёт в деревне Полоное Порховского района, пенсионер, депутат Собрания Порховского района шестого созыва. У Александра Сергеева имеется погашенная в 1998 году судимость по части 3 статьи 147 УК РФ ( нарушение изобретательских и патентных прав).

Регистрация кандидатов продолжается. «До 1 марта мы принимаем документы, далее у нас есть 10 дней на проведение регистрации», - пояснили в ТИК района. Следующее заседание комиссии назначено на сегодня, 25 февраля. Комиссия рассмотрит вопрос о регистрации в качестве кандидата на пост главы района Назира Тангатова, который идёт на выборы от партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными. Назир Тангатов родился 25 октября 1973 года, работает менеджером в ООО «Добрых дел» и проживает в Карачаево-Черкессии.

1 марта комиссии предстоит принять решение по регистрации кандидата от ЛДПР Антона Андреева. Он родился 22 апреля 1985 года, живёт в Порхове, работает в дирекции тяги-филиале ОАО «Российские Железные дороги» машинистом-инструктором.

Седьмой кандидат — самовыдвиженец, заместитель директора ООО «Алмакс» Алексей Филиппов (родился 25 июня 1978, живёт в Порхове) пока собирает подписи избирателей.

Выборы главы Порховского района назначены на 11 апреля. Они проводятся досрочно в связи со смертью занимавшего этот пост Виктора Степанова.

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