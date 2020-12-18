На 62 году жизни скончался глава Порховского района Виктор Степанов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на исполняющую обязанности главы района Ольгу Иванову.

20 ноября Виктора Степанова госпитализировали в областную инфекционную больницу. Через шесть дней - 26 ноября его перевели по сопутствующему заболеванию в городскую больницу. А 14 декабря, в связи с ухудшением состояния, главу Порховского района отправили в областную клиническую больницу.

«Сейчас готовятся траурные мероприятия», - рассказала Ольга Иванова.

В настоящее время дата прощания с Виктором Степановым неизвестна.

Он родился 3 января 1959 года в деревне Рудаково Порховского района. В 1981 году окончил Псковский государственный педагогический институт по специальности «История, обществоведение и английский язык». С 1981 года по 1984 год работал учителем, а после - директором Березовской восьмилетней школы.

С 1984 по 1986 год находился на посту заместителя председателя колхоза имени Крупской, а с 1986 года стал председателем.

С 1992 по 1994 год он был индивидуальным предпринимателем. Девять лет - с 1994 по 2003 год — занимал пост генерального директора ОАО «Удохский спиртзавод».

В феврале 2003 года его избрали председателем Совета Порховского райпо. Должность главы района Виктор Степанов занимал с 2007 года.