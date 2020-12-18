На 62 году жизни скончался глава Порховского района Виктор Степанов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на исполняющую обязанности главы района Ольгу Иванову.
На 62 году жизни скончался глава Порховского района Виктор Степанов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на исполняющую обязанности главы района Ольгу Иванову.
20 ноября Виктора Степанова госпитализировали в областную инфекционную больницу. Через шесть дней - 26 ноября его перевели по сопутствующему заболеванию в городскую больницу. А 14 декабря, в связи с ухудшением состояния, главу Порховского района отправили в областную клиническую больницу.
«Сейчас готовятся траурные мероприятия», - рассказала Ольга Иванова.
В настоящее время дата прощания с Виктором Степановым неизвестна.
Он родился 3 января 1959 года в деревне Рудаково Порховского района. В 1981 году окончил Псковский государственный педагогический институт по специальности «История, обществоведение и английский язык». С 1981 года по 1984 год работал учителем, а после - директором Березовской восьмилетней школы.
С 1984 по 1986 год находился на посту заместителя председателя колхоза имени Крупской, а с 1986 года стал председателем.
С 1992 по 1994 год он был индивидуальным предпринимателем. Девять лет - с 1994 по 2003 год — занимал пост генерального директора ОАО «Удохский спиртзавод».
В феврале 2003 года его избрали председателем Совета Порховского райпо. Должность главы района Виктор Степанов занимал с 2007 года.