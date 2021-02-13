Псковская область получит финансирование по результатам конкурса на Единую региональную субсидию, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона. .

По словам губернатора, регион вошел в число 25 субъектов, которые получат субсидию от от Минпромторга.

«Мы получим почти 46 млн рублей. Большая часть этих средств пойдёт на докапитализацию областного фонда развития промышленности», - рассказал Михаил Ведерников.

Средства будут направлены в Псковскую область летом.