«Котлета с пюрешкой» в Пскове подорожали на 14,3% по сравнению с сентябрём

Исследователи маркетингового агентства «Медиа-полюс» в ходе предновогодней волны общероссийского мониторинга цен под названием «Котлета с пюрешкой» выяснили, что средняя себестоимость условного суточного рациона на одного человека в Пскове подорожала на 14,3% по сравнению с сентябрём .

Традиционно суточный рацион типичного россиянина включает в себя 31 продукт. Так, на завтрак предусмотрена овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина. Обедать исследователи предлагают салатом из свежих овощей, борщом, котлетой из свиного фарша с картофельным пюре, чаем и хлебом. На ужин - салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

Замеры уровня цен происходят в один и тот же день, в одно и то же время во всех регионах-участниках. При этом мониторинг проводится как в федеральных, так и в местных розничных сетях.

По итогам проведённого исследования цен в пяти псковских магазинах средняя цена условного суточного рациона на одного человека оставила 337,97 рублей. Самый дешёвый вариант продуктов для приготовления «пюрешки» будет стоить 318,16 рубля (в сентябре - 279,91 руб.), самый дорогой – 371,71 рубля (в сентябре - 315,44 руб.).

В среднем декабрьская покупка одного набора продуктов в самых дешёвых фасовках обойдётся псковичам в 2 тыс. 647,20 рублей, что выше сентябрьских показателей на 13,3%.

При этом расход на «пюрешку» в декабре составил 33,5% (в сентябре было 27,0%) от средней номинальной зарплаты псковича или 80,4% от прожиточного минимума (было 71,4%).

Стоимость изучаемого рациона выросла практически во всех городах РФ, участвующих в проекте. В некоторых стоимость набора поднялась на 29%.

В Новгороде «пюрешка» подорожала значительно меньше - на 5,7%. Там суточный рацион дешевле, чем в Пскове на 19%. Самый дешевый набор оказался в Астрахани. Средняя стоимость продуктов здесь составила 254,80 рублей.

В Вологодской области этот набор продуктов подорожал сильнее всего. Особенно в Череповце, где зафиксирован рост на 25,9% по сравнению с сентябрём.

Самый дорогой рацион среди всех исследованных городов обнаружен в Якутске. На одного человека здесь стоит 493,83 рубля.

«Котлета с пюрешкой» — это некоммерческий проект сети региональных исследовательских компаний «Полстеры.рф», который включает в себя ежеквартальный мониторинг минимальных розничных цен на продукты питания, составляющих условный суточный рацион типичного «россиянина». В Пскове исследование цен проводило Маркетинговое агентство «Медиа-полюс».

Следующая волна исследований намечена на март 2021 года. Автор проекта Фёдор Мезенцев планирует расширить географию проекта и привлечь новые города.

Впервые исследования проводились в начале апреля 2020 года.