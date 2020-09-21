«Котлета с пюрешкой» в Пскове подорожали на 2,3%

Исследователи маркетингового агентства «Медиа-полюс» в ходе сентябрьской волны общероссийского мониторинга цен под названием «Котлета с пюрешкой» выяснили, что средняя себестоимость условного суточного рациона на одного человека в Пскове подорожала на 2,3% по сравнению с июнем.
Как сообщили «Псковской правде» в агентстве «Медиа-полюс», в рацион входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат "Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего - 31 продукт.
Замеры уровня цен происходят в один и тот же день, в одно и то же время во всех регионах-участниках. Мониторинг проводится как в федеральных, так и в местных розничных сетях.
По итогом проведённого исследования цен в пяти псковских магазинах (известных федеральных и местных сетей) средняя себестоимость условного суточного рациона на одного человека в Пскове составила 295,78руб.
«Пюрешка» с июня подорожала на 2,3 %, а вот стоимость всей корзины товаров (с учётом стоимости минимальных упаковок продуктов, реализуемых в магазинах) снизилась на 7,0%. В среднем, одна покупка набора продуктов в самых дешёвых фасовках для приготовления «пюрешки» обойдётся в Пскове в 2 тыс. 336 рублей 82 копейки.
В сентябре на самый дешёвый вариант «пюрешки» в городских магазинах у псковичей уйдёт 279,91 руб., а на самый дорогой – 315,44 руб.
Самый дорогой продуктовый набор в «Империале» - 2 тыс. 646 рублей, затем идет «Лента» - 2 тыс. 463 рубля, ей немного уступает «Дикси» - 2 тыс. 400 рублей. Самые дешевые наборы в «Пятерочке» (2 тыс. 100 рублей) и в «Магните» (2 тыс. 75 рублей).
Стоимость рациона у жителей областного центра занимает 27% от средней номинальной начисленной заработной платы (в июне было 26,4%), или 71,4% от прожиточного минимума (было 73,6%), приведённого на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Среди столиц регионов Северо-Запада, принявших участие в исследовании, Псков занимает 5-ю позицию из 8-ми. В соседнем Великом Новгороде «пюрешка» обойдётся жителям почти на 9% дешевле, чем в Пскове (269,46руб.), а в Санкт-Петербурге - дешевле на 11,3% (262,49руб).
Самую дорогую «пюрешку» на Северо-Западе всё также «готовят» в Мурманске – 315,35 руб. (это 2-ой по дороговизне рацион в стране). Самая дешёвая в России «пюрешка» в сентябре оказалась в Курске. В среднем, стоимость продуктов на приготовление суточного рациона здесь составила 223,44руб. Самый дорогой рацион среди всех исследованных городов, обнаружен в Якутске. Здесь он обойдётся в 423,49 руб. на человека.
В этой волне исследования приняли участие два зарубежных города: Алматы (Казахстан) и Мельбурн (Австралия).
Расход на «пюрешку» жителей австралийского Мельбурна составляет всего 8,9% от средней заработной платы. В переводе на рубли стоимость суточного рациона во втором по размеру городе Австралии составила 901,35 руб., а среднедневной доход – 10 тыс. 174,80 руб. При этом структуре минимальной оплаты труда «пюрешка» занимает 10,4%. По этому показателю В РФ нет сопоставимых регионов.
В Алматы стоимость «пюрешки» выглядит вполне подъёмно в переводе на русские деньги – 275,81 руб. Если, например, рассматривать все регионы РФ, то Алматы разместился бы на 31-ом месте из 51-го города. Удивительно, но с учётом данных статистического ведомства Казахстана, прожиточный минимум в Алматы за первый квартал 2020 года в переводе на одни сутки составил 202,87руб. Это означает, что стоимость «пюрешки» превышает прожиточный минимум почти на треть. В структуре же средней заработной платы (по итогам первого квартала) условный суточный рацион занимает 60,8% (сопоставимых регионов в РФ также не обнаружено).
Следующая волна исследования намечена на декабрь текущего года.