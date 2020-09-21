«Котлета с пюрешкой» в Пскове подорожали на 2,3%

Исследователи маркетингового агентства «Медиа-полюс» в ходе сентябрьской волны общероссийского мониторинга цен под названием «Котлета с пюрешкой» выяснили, что средняя себестоимость условного суточного рациона на одного человека в Пскове подорожала на 2,3% по сравнению с июнем.



Как сообщили «Псковской правде» в агентстве «Медиа-полюс», в рацион входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат "Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего - 31 продукт. Замеры уровня цен происходят в один и тот же день, в одно и то же время во всех регионах-участниках. Мониторинг проводится как в федеральных, так и в местных розничных сетях. По итогом проведённого исследования цен в пяти псковских магазинах (известных федеральных и местных сетей) средняя себестоимость условного суточного рациона на одного человека в Пскове составила 295,78руб. «Пюрешка» с июня подорожала на 2,3 %, а вот стоимость всей корзины товаров (с учётом стоимости минимальных упаковок продуктов, реализуемых в магазинах) снизилась на 7,0%. В среднем, одна покупка набора продуктов в самых дешёвых фасовках для приготовления «пюрешки» обойдётся в Пскове в 2 тыс. 336 рублей 82 копейки.