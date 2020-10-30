117 человек заболели коронавирусом в Псковской области 29 октября

Больше всего больных диагностировали в Пскове - 57 случаев (всего 2 тыс. 753) и в Великих Луках — 24 (всего 1 тыс. 544).

117 человек заболели коронавирусом за сутки 29 октября, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 7 тыс. 799 человек.

10 человек заболели коронавирусом в Псковском районе (всего 634). 7 заболевших выявили в Плюсском (всего 172), 3 — в Невельском (всего 226), Усвятском (всего 35) и Локнянском (всего 30) районах. По 2 случая заболевания коронавирусом подтвердились в Островском (всего 517) и Пустошкинском (всего 37) районах. По 1 диагнозу диагностировали в Порховском (всего 215), Опочецком (всего 181), Новосокольническом (всего 171), Печорском (всего 138), Куньинском (всего 64) и Пыталовском (всего 44) районах.

От коронавируса за минувшие сутки выздоровели 33 человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 поправились 4 тыс. 580 человек. Количество умерших — 70 человек.

«Прогнозируемо число заболевших продолжает оставаться высоким. Предполагаем, что эти цифры сохранятся еще 2-3 недели. Но, все зависит от нас. От нашей ответственности. Давайте вместе приблизим день, когда мы все вернемся к нормальной жизни» - написал Михаил Ведерников.